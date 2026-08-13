35 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi
Fotokollaj: smartnews.kz
Qozog‘istonning Chimkent shahrida butun mamlakatni larzaga keltirgan 21 yoshli Nuray Serikbayning o‘ldirilishi bo‘yicha olib borilgan sudiy jarayon yakunlandi va sudlanuvchiga nisbatan oliy jazo hukmi o‘qildi.
Chimkent shahri jinoyat ishlari bo‘yicha sudi 28 yoshli Sherxan Aymaxanni ushbu mudhish jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topib, unga umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi.
Uchta modda bo‘yicha ayblov va millionlab kompensatsiya
Sudya Samiddin Temiraliyev raisligida o‘tgan sud majlisida Aymaxan Qozog‘iston Respublikasi Jinoyat kodeksining birdaniga uchta og‘ir moddasi bo‘yicha aybdor deb topildi:
125-1-modda: «Nikohga majburlash»;
115-1-modda: «Stalking» (muntazam va majburiy ta’qib qilish);
99-modda 2-qismi 5-bandi: «O‘ta shafqatsizlik bilan odam o‘ldirish».
Umrbod qamoq jazosidan tashqari, sud sudlanuvchi zimmasiga marhumaning oilasi foydasiga ma’naviy zarar uchun 25 million tenge (taxminan $54 ming) hamda moddiy zarar uchun 5 million tenge (taxminan $11 ming) kompensatsiya to‘lash majburiyatini yukladi.
Rad javobi, o‘g‘irlik va 35 ta pichoq zarbasi
Mudhish hodisa 2026 yilning 11 yanvar kuni kechqurun Chimkentda, Nuray Serikbayning o‘z uyi yaqinida sodir bo‘lgan edi. Aymaxan qizga ilgari turmush qurish taklifini bergan, ammo rad javobini olgach, uni majburan o‘g‘irlab ketgan. Yaqinlari qizni uyga qaytarib, politsiyaga murojaat qilishgan bo‘lsa-da, o‘sha vaqtda politsiya tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilmagan.
Jinoyat sodir etilgan kuni Aymaxan qizni yana ta’qib qilib, unga shafqatsizlarcha 35 marta pichoq urgan. Jabrlanuvchi olgan og‘ir tan jarohatlari oqibatida hodisa joyida jon bergan. Jinoyatchi oradan ikki kun o‘tib, shahardan 10 kilometr uzoqlikda qo‘lga olingan.
To‘qayevning aralashuvi va politsiyadagi iste’folar
Ushbu fojia ortidan mamlakatda keng jamoatchilik e’tirozi to‘lqini ko‘tarildi. Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev vaziyatga shaxsan aralashib, Chimkent politsiyasining harakatsizligi bo‘yicha tekshiruv o‘tkazishni topshirdi.
Prezident topshirig‘idan so‘ng:
Chimkent shahar politsiya departamenti boshlig‘i va uning birinchi o‘rinbosari lavozimidan ozod etildi;
Qizning murojaatiga beparvo qaragan bir qator politsiya xodimlariga nisbatan xizmat vazifasiga sovuqqonlik qilish bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
«Affekt» versiyasi rad etildi
30 aprel kuni o‘tkazilgan sud-psixiatriya ekspertizasi Sherxan Aymaxanni to‘liq aqli raso deb topgan edi. Shunga qaramay, sudlanuvchi o‘z aybiga iqror bo‘lmadi. U sudda go‘yoki Nuray unga birinchi bo‘lib pichoq urganini va affekt holatiga tushib qolganini da’vo qildi. Biroq sud ushbu versiyani dastlabki tergov ko‘rsatmalariga zid deb topib, rad etdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…