35 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi

·0·Dunyo
35 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi

Fotokollaj: smartnews.kz

Qozog‘istonning Chimkent shahrida butun mamlakatni larzaga keltirgan 21 yoshli Nuray Serikbayning o‘ldirilishi bo‘yicha olib borilgan sudiy jarayon yakunlandi va sudlanuvchiga nisbatan oliy jazo hukmi o‘qildi.

Chimkent shahri jinoyat ishlari bo‘yicha sudi 28 yoshli Sherxan Aymaxanni ushbu mudhish jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topib, unga umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi.

Uchta modda bo‘yicha ayblov va millionlab kompensatsiya

Sudya Samiddin Temiraliyev raisligida o‘tgan sud majlisida Aymaxan Qozog‘iston Respublikasi Jinoyat kodeksining birdaniga uchta og‘ir moddasi bo‘yicha aybdor deb topildi:

  • 125-1-modda: «Nikohga majburlash»;

  • 115-1-modda: «Stalking» (muntazam va majburiy ta’qib qilish);

  • 99-modda 2-qismi 5-bandi: «O‘ta shafqatsizlik bilan odam o‘ldirish».

Umrbod qamoq jazosidan tashqari, sud sudlanuvchi zimmasiga marhumaning oilasi foydasiga ma’naviy zarar uchun 25 million tenge (taxminan $54 ming) hamda moddiy zarar uchun 5 million tenge (taxminan $11 ming) kompensatsiya to‘lash majburiyatini yukladi.

Rad javobi, o‘g‘irlik va 35 ta pichoq zarbasi

Mudhish hodisa 2026 yilning 11 yanvar kuni kechqurun Chimkentda, Nuray Serikbayning o‘z uyi yaqinida sodir bo‘lgan edi. Aymaxan qizga ilgari turmush qurish taklifini bergan, ammo rad javobini olgach, uni majburan o‘g‘irlab ketgan. Yaqinlari qizni uyga qaytarib, politsiyaga murojaat qilishgan bo‘lsa-da, o‘sha vaqtda politsiya tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilmagan.

Jinoyat sodir etilgan kuni Aymaxan qizni yana ta’qib qilib, unga shafqatsizlarcha 35 marta pichoq urgan. Jabrlanuvchi olgan og‘ir tan jarohatlari oqibatida hodisa joyida jon bergan. Jinoyatchi oradan ikki kun o‘tib, shahardan 10 kilometr uzoqlikda qo‘lga olingan.

To‘qayevning aralashuvi va politsiyadagi iste’folar

Ushbu fojia ortidan mamlakatda keng jamoatchilik e’tirozi to‘lqini ko‘tarildi. Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev vaziyatga shaxsan aralashib, Chimkent politsiyasining harakatsizligi bo‘yicha tekshiruv o‘tkazishni topshirdi.

Prezident topshirig‘idan so‘ng:

  • Chimkent shahar politsiya departamenti boshlig‘i va uning birinchi o‘rinbosari lavozimidan ozod etildi;

  • Qizning murojaatiga beparvo qaragan bir qator politsiya xodimlariga nisbatan xizmat vazifasiga sovuqqonlik qilish bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

«Affekt» versiyasi rad etildi

30 aprel kuni o‘tkazilgan sud-psixiatriya ekspertizasi Sherxan Aymaxanni to‘liq aqli raso deb topgan edi. Shunga qaramay, sudlanuvchi o‘z aybiga iqror bo‘lmadi. U sudda go‘yoki Nuray unga birinchi bo‘lib pichoq urganini va affekt holatiga tushib qolganini da’vo qildi. Biroq sud ushbu versiyani dastlabki tergov ko‘rsatmalariga zid deb topib, rad etdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bo‘g‘irsoq pishirmoqchi bo‘lgan ayolning uyi yonib ketdiBo‘g‘irsoq pishirmoqchi bo‘lgan ayolning uyi yonib ketdiBugun, 19:47Floridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiFloridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiBugun, 18:48Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiDubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiBugun, 18:19Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan katamaran yonib ketdi (video)Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan katamaran yonib ketdi (video)Bugun, 18:14Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiGlazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiBugun, 18:11Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiParijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiBugun, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi