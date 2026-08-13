«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!
O‘zbekiston Superligasining 17-turida «Buxoro» o‘z maydonida OKMKni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Gollarni Sherzod Esanov 45+1-daqiqada va Vladimir Rodich 90+4-daqiqada kiritdi. G‘alabadan so‘ng «Buxoro» 30 ochko bilan 3-o‘ringa ko‘tarildi, OKMK esa 28 ochko bilan 4-o‘ringa tushdi.
O‘zbekiston Superligasida 17-turning navbatdagi muhim va murosasiz kechgan uchrashuvi Buxoroda bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Buxoro» klubi o‘z maydonida bevosita jadvaldagi raqibi — Olmaliqning OKMK jamoasini qabul qildi.
Musobaqa jadvalidagi o‘rinlar uchun juda muhim bo‘lgan ushbu bahsda buxoroliklar 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
Taymlar oxiridagi gollar va taktik ustunlik
Uchrashuv davomida maydon egalari imkoniyatlardan unumli foydalanib, o‘yin tempini nazorat qilishdi:
Birinchi bo‘limdagi gol: Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan 45+1-daqiqada Sherzod Esanov OKMK darvozasini ishg‘ol qilib, maydon egalarini oldinga olib chiqdi — 1:0.
O‘yinga qo‘yilgan nuqta: Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarigacha keskin kurash davom etdi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+4-daqiqada Vladimir Rodich ikkinchi golni urib, «Buxoro»ning muhim g‘alabasini mustahkamladi — 2:0.
Superliga. 17-tur
«Buxoro» — OKMK — 2:0
Gollar: Sherzod Esanov (45+1), Vladimir Rodich (90+4).
«Buxoro»: Umidjon Hamroyev, Xurshidbek Muxtorov, Kiril Todorov, Boyan Mladovich (Velko Filipovich, 30; Sardor Qulmatov, 46), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Islombek Baratov, 69), Vladimir Rodich, Anvarjon Jo‘rayev, Javohir Ro‘ziyev (Quvondiq Ro‘ziyev, 65), Temur Mamasiddiqov (Shahboz Jo‘rabekov, 65), Shahzodbek Ubaydullayev.
OKMK: Javohir Ilyosov (Hamidullo Abdunabiyev, 46), Shahzod Toirov, Avazbek O‘lmasaliyev, Eldorbek Begimov (Dilshodbek Ahmadaliyev, 58), Saidafzalxon Ahrorov, Siavash Haqnazariy, Giorgi Papava, Aziz Xolmurodov (Ali Abdurahmonov, 75), Nodirbek Abdurazzoqov, Urosh Koyich (Arixiro Sentoku, 60), Ivan Peshich (Asadbek Sobirjonov, 46).
Jadvaldagi rotatsiya: «Buxoro» 3-o‘rinda!
Ushbu g‘alabadan so‘ng «Buxoro» klubi o‘z ochkolari sonini 30 taga yetkazib oldi va OKMKni ortda qoldirgan holda musobaqa jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.
Olmaliqning OKMK jamoasi esa 28 ochko bilan kuchli uchlikni tark etib, 4-o‘ringa joylashdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…