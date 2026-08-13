«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!

·38·Sport
«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!
Qisqacha

O‘zbekiston Superligasining 17-turida «Buxoro» o‘z maydonida OKMKni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Gollarni Sherzod Esanov 45+1-daqiqada va Vladimir Rodich 90+4-daqiqada kiritdi. G‘alabadan so‘ng «Buxoro» 30 ochko bilan 3-o‘ringa ko‘tarildi, OKMK esa 28 ochko bilan 4-o‘ringa tushdi.

O‘zbekiston Superligasida 17-turning navbatdagi muhim va murosasiz kechgan uchrashuvi Buxoroda bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Buxoro» klubi o‘z maydonida bevosita jadvaldagi raqibi — Olmaliqning OKMK jamoasini qabul qildi.

Musobaqa jadvalidagi o‘rinlar uchun juda muhim bo‘lgan ushbu bahsda buxoroliklar 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritishdi.

Taymlar oxiridagi gollar va taktik ustunlik

Uchrashuv davomida maydon egalari imkoniyatlardan unumli foydalanib, o‘yin tempini nazorat qilishdi:

  • Birinchi bo‘limdagi gol: Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan 45+1-daqiqada Sherzod Esanov OKMK darvozasini ishg‘ol qilib, maydon egalarini oldinga olib chiqdi — 1:0.

  • O‘yinga qo‘yilgan nuqta: Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarigacha keskin kurash davom etdi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+4-daqiqada Vladimir Rodich ikkinchi golni urib, «Buxoro»ning muhim g‘alabasini mustahkamladi — 2:0.

Superliga. 17-tur

«Buxoro» — OKMK — 2:0

Gollar: Sherzod Esanov (45+1), Vladimir Rodich (90+4).

  • «Buxoro»: Umidjon Hamroyev, Xurshidbek Muxtorov, Kiril Todorov, Boyan Mladovich (Velko Filipovich, 30; Sardor Qulmatov, 46), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Islombek Baratov, 69), Vladimir Rodich, Anvarjon Jo‘rayev, Javohir Ro‘ziyev (Quvondiq Ro‘ziyev, 65), Temur Mamasiddiqov (Shahboz Jo‘rabekov, 65), Shahzodbek Ubaydullayev.

  • OKMK: Javohir Ilyosov (Hamidullo Abdunabiyev, 46), Shahzod Toirov, Avazbek O‘lmasaliyev, Eldorbek Begimov (Dilshodbek Ahmadaliyev, 58), Saidafzalxon Ahrorov, Siavash Haqnazariy, Giorgi Papava, Aziz Xolmurodov (Ali Abdurahmonov, 75), Nodirbek Abdurazzoqov, Urosh Koyich (Arixiro Sentoku, 60), Ivan Peshich (Asadbek Sobirjonov, 46).

Jadvaldagi rotatsiya: «Buxoro» 3-o‘rinda!

Ushbu g‘alabadan so‘ng «Buxoro» klubi o‘z ochkolari sonini 30 taga yetkazib oldi va OKMKni ortda qoldirgan holda musobaqa jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.

Olmaliqning OKMK jamoasi esa 28 ochko bilan kuchli uchlikni tark etib, 4-o‘ringa joylashdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

BuxoroOKMKO'zbekistonSherzod EsanovVladimir Rodich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiYuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiBugun, 22:58Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiRodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiBugun, 21:53Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiXavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiBugun, 21:47Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:33Vodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariVodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariBugun, 21:30Shov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqdaShov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqdaBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi