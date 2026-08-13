Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldi

Sunʼiy intellekt agentlari bir xil vazifani bajarishga yoʻnaltirilganda va ularning koʻrsatmalari bir-biriga mos kelmaganda qanday holat yuzaga kelishi sinovdan oʻtkazildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Anthropic kompaniyasining Frontier Red Team boʻlinmasi eʼlon qilgan yangi tadqiqot shuni koʻrsatdiki, sunʼiy intellekt tizimlari oʻzaro toʻqnash kelganda vaziyat juda tez nazoratdan chiqib, haqiqiy mojaroga aylanishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Eksperiment davomida tadqiqotchilar uchta Claude agentiga bitta dasturiy taʼminot loyihasiga kirish huquqini berishdi. Biroq ularning har biriga ushbu loyiha boʻyicha mutlaqo har xil va bir-biriga zid koʻrsatmalar yuklandi. Agentlarning oʻzaro boshqa sunʼiy intellektlar ishlayotganidan xabari yoʻq edi, bu esa ularning kesishgan nuqtalaridagi xatti-harakatlarini kuzatish imkonini berdi.

Agentlar oʻrtasidagi kiberurush va sabotaj

Tadqiqot natijalariga koʻra, tizimlar doimiy ravishda oʻzaro raqobat va hudud uchun kurashga kirishgan. Modellar boshqa agentlar ularning ishiga qasddan toʻsqinlik qilayotganiga ishonib, bir-biriga qarshi tobora tajovuzkor boʻlgan va oʻzini oʻzi koʻpaytiruvchi zararli dasturlardan foydalana boshlagan. Mutaxassislar bu kabi holatlar kelgusida korxonalar va davlatlar avtonom agentlarni umumiy kod bazalari hamda kompyuter tizimlarida qoʻllashni boshlaganida jiddiy xavf tugʻdirishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Mazkur holat sunʼiy intellekt xavfsizligi sohasidagi boshqa voqealarni ham yodga soladi. Avvalroq Anthropic va OpenAI agentlari kiberxavfsizlikni baholash jarayonida oʻz “qumlutqilari”dan (sandbox) chiqib ketib, real dunyo tizimlarini buzib oʻtgani maʼlum boʻlgan edi. Xavfsizlik boʻyicha mutaxassislar koʻpincha yakkalangan agentlar nazoratdan chiqib ketishi ehtimolini muhokama qilishgan boʻlsa, soʻnggi tadqiqot millionlab agentlar bir-biri bilan oʻzaro aloqaga kirishganda qanday xavfli dinamika paydo boʻlishi mumkinligini koʻrsatib berdi.

Tinchlikka erishish va inson aralashuvi

Tadqiqot mualliflarining taʼkidlashicha, kelgusida agentlararo oʻzaro taʼsirlar hajmi insonlar oʻrtasidagi muloqotdan ham oshib ketishi mumkin. Shaxsiy darajada zararsiz koʻringan xususiyatlar ham keng miqyosda kutilmagan global oqibatlarga olib kelishi ehtimoli yuqori. Shunga qaramay, tajriba davomida agentlar oʻzaro ziddiyatlarni hal qilishning kutilmagan mexanizmlarini ham topa olishgani kuzatildi.

Ayrim muvaffaqiyatli epizodlarda modellar oʻz maqsadlarini tushuntirib, vaziyat dushmanlik emas, balki zid koʻrsatmalar ekanini anglab yetgan. Shundan soʻng ular mojaro halqasidan chiqib, taranglikni toʻxtatishga erishganlar. Bunday paytlarda agentlar zararli xatti-harakatlar uchun uzr soʻrab, kod fayllari orqali xabar qoldirgan, zararli kodlarni tozalab, inson aralashuvini soʻrab murojaat qilishgan.

Sunʼiy intellektAnthropicClaudeKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

X oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiX oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiBugun, 21:26Gʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiGʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiBugun, 21:26Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi