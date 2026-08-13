Pokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdi

·35·Texno
Pokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdi
Qisqacha

Pokiston SPARCO mamlakat tarixidagi ilk milliy oyasari — Muhammad Ali Jinnaning sharafiga Jinnah-1 deb nomlangan apparatni rasman e'lon qildi. Qurilmaning 2029-yilda Xitoyning Chang'e-8 oy missiyasi tarkibida Oyga, xususan, uning janubiy qutbiga yuborilishi rejalashtirilgan. Nom umummilliy tanlovda 4 mingdan ortiq taklif orasidan tanlangan va Jinnah-1 variantini 7 nafar ishtirokchi taklif qilgani sababli g'olib qur'a orqali aniqlangan.

Pokiston kosmik va yuqori atmosfera tadqiqotlari komissiyasi (SPARCO) mamlakat tarixidagi ilk milliy oyasarni rasman eʼlon qildi. Pokiston asoschisi Muhammad Ali Jinnaning sharafiga Jinnah-1 deb nomlangan mazkur apparat 2029-yilda Oy sari safarga otlanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oyasar uchun nom tanlash jarayoni umummilliy tanlov asosida tashkil etilgan. Mazkur tashabbus doirasida 4 mingdan ortiq takliflar kelib tushgan boʻlib, yakunda toʻrt mingdan ziyod variantlar orasidan gʻolib aniqlangan.

Tanlov jarayoni va nomning ahamiyati

Qayd etilishicha, Jinnah-1 nomini jami 7 nafar ishtirokchi taklif qilgan. Shundan kelib chiqib, gʻolibni aniqlash maqsadida maxsus qurʼa tashlash marosimi oʻtkazilgan va shundan soʻng rasmiy nom tasdiqlangan.

SPARCO raisi taʼkidlashicha, tanlangan bu nom davlat asoschisiga hurmat bajo keltirish barobarida, mamlakatning ilmiy-texnikaviy rivojlanishga intilishi hamda kosmosni oʻzlashtirishdagi yangi bosqichni simvolizatsiya qiladi.

Xitoy missiyasi doirasidagi parvoz

Loyihaning texnik jihatlari va kelgusidagi rejalarga koʻra, Jinnah-1 oyasarining kosmosga uchirilishi Xitoyning Chang'e-8 oy missiyasi tarkibida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu esa Pokistonning xalqaro miqyosdagi kosmik dasturlarda faol ishtirok etishini taʼminlaydi.

Akkreditatsiyalangan maʼlumotlarga koʻra, mazkur apparat Oyning janubiy qutbiga yoʻl oladi. U yerda qurilma turli ilmiy tadqiqotlar va oʻrganish ishlarini olib borishi koʻzda tutilgan, biroq hozircha aniq ilmiy asboblar va vazifalar ochiqlanmagan.

Mutaxassislarning fikricha, ushbu qadam Pokiston uchun oʻz milliy kosmik dasturini kengaytirish va Oy tadqiqotlariga qoʻshilish yoʻlidagi muhim tarixiy bosqich hisoblanadi.

Jinnah-1OyasariPokistonKosmik dasturChang'e-8
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiSunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiKecha, 23:29X oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiX oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiKecha, 21:26Gʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiGʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiKecha, 21:26Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiKecha, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiKecha, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaKecha, 20:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi