Pokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdi
Pokiston SPARCO mamlakat tarixidagi ilk milliy oyasari — Muhammad Ali Jinnaning sharafiga Jinnah-1 deb nomlangan apparatni rasman e'lon qildi. Qurilmaning 2029-yilda Xitoyning Chang'e-8 oy missiyasi tarkibida Oyga, xususan, uning janubiy qutbiga yuborilishi rejalashtirilgan. Nom umummilliy tanlovda 4 mingdan ortiq taklif orasidan tanlangan va Jinnah-1 variantini 7 nafar ishtirokchi taklif qilgani sababli g'olib qur'a orqali aniqlangan.
Pokiston kosmik va yuqori atmosfera tadqiqotlari komissiyasi (SPARCO) mamlakat tarixidagi ilk milliy oyasarni rasman eʼlon qildi. Pokiston asoschisi Muhammad Ali Jinnaning sharafiga Jinnah-1 deb nomlangan mazkur apparat 2029-yilda Oy sari safarga otlanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oyasar uchun nom tanlash jarayoni umummilliy tanlov asosida tashkil etilgan. Mazkur tashabbus doirasida 4 mingdan ortiq takliflar kelib tushgan boʻlib, yakunda toʻrt mingdan ziyod variantlar orasidan gʻolib aniqlangan.
Tanlov jarayoni va nomning ahamiyatiQayd etilishicha, Jinnah-1 nomini jami 7 nafar ishtirokchi taklif qilgan. Shundan kelib chiqib, gʻolibni aniqlash maqsadida maxsus qurʼa tashlash marosimi oʻtkazilgan va shundan soʻng rasmiy nom tasdiqlangan.
SPARCO raisi taʼkidlashicha, tanlangan bu nom davlat asoschisiga hurmat bajo keltirish barobarida, mamlakatning ilmiy-texnikaviy rivojlanishga intilishi hamda kosmosni oʻzlashtirishdagi yangi bosqichni simvolizatsiya qiladi.
Xitoy missiyasi doirasidagi parvozLoyihaning texnik jihatlari va kelgusidagi rejalarga koʻra, Jinnah-1 oyasarining kosmosga uchirilishi Xitoyning Chang'e-8 oy missiyasi tarkibida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu esa Pokistonning xalqaro miqyosdagi kosmik dasturlarda faol ishtirok etishini taʼminlaydi.
Akkreditatsiyalangan maʼlumotlarga koʻra, mazkur apparat Oyning janubiy qutbiga yoʻl oladi. U yerda qurilma turli ilmiy tadqiqotlar va oʻrganish ishlarini olib borishi koʻzda tutilgan, biroq hozircha aniq ilmiy asboblar va vazifalar ochiqlanmagan.
Mutaxassislarning fikricha, ushbu qadam Pokiston uchun oʻz milliy kosmik dasturini kengaytirish va Oy tadqiqotlariga qoʻshilish yoʻlidagi muhim tarixiy bosqich hisoblanadi.
…