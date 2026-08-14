Monza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishonda
Italiya A seriyasida oʻz oʻrnini mustahkamlashga intilayotgan Monza klubi qishki transferlar oynasi oldidan tarkibni kuchaytirish harakatiga tushdi. Jamoa sardori Matteo Pessinaning jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqishi rahbariyatni kutilmagan qadamlar tashlashga majbur qildi. Ivan Jurich boshchiligidagi jamoa yarim himoya chizigʻini muqobil variantlar evaziga toʻldirish maqsadida transfer bozorida faol izlanishlar olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Matteo Pessina tizzasidan jiddiy jarohat olgan boʻlib, bu holat murabbiylar shtabining barcha rejalarini oʻzgartirib yubordi. Sobiq Milan va Atalanta yarim himoyachisining uzoq vaqt davomida maydonga tusha olmasligi jamoa natijalariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shu boisdan Brianza klubi darhol yangi markaziy yarim himoyachi qidirishni boshladi va eʼtibor yana bir bor Inter safidan ketishga yaqin turgan futbolchiga qaratildi.
Yarim himoyani kuchaytirish uchun Kristjan Asllani variantiJurnalist Marco Barzaghi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Inter safida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotgan albanistonlik yarim himoyachi Kristjan Asllani soʻnggi soatlarda Monza klubiga taklif etilgan. 2002-yilda tugʻilgan futbolchi milanliklar safidan ketishi kutilayotgan edi va bu transfer klub uchun moliyaviy jihatdan ham qulay yechim boʻlishi mumkin.
Inter rahbariyati futbolchi uchun 10-15 million yevro atrofida mablagʻ talab qilmoqda. Biroq tomonlar A seriyada jon saqlab qolish sharti bilan sotib olish huquqi yoki majburiyati mavjud boʻlgan ijara shartnomasi borasida ham kelishuvga erishishi mumkin. Bu esa Monzaning moliyaviy imkoniyatlariga toʻla mos keladi.
Hujum chizigʻi uchun Kiril Ngonge nomzodiTransfer bozorida faol faoliyat olib borayotgan Monza faqat yarim himoya bilan cheklanib qolmayapti. Alfredo Pedullà xabariga koʻra, klub rahbariyati Napoli bilan bogʻlanib, vinger Kiril Ngonge transferi boʻyicha maʼlumot soʻragan. Massimiliano Allegrining rejalariga kirmayotgan belgiyalik futbolchi faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi ehtimoli yuqori.
2000-yilda tugʻilgan hujumkor futbolchi bungacha Verona safida toʻp surgan va 2024-yilning yanvar oyida Napoli safiga taxminan 20 million yevro evaziga koʻchib oʻtgandi. Biroq bosh murabbiy qoʻlida yetarlicha imkoniyat topa olmagan Ngonge uchun Italiyaning boshqa bir klubiga oʻtish faoliyatini qaytadan boshlash uchun yaxshi imkoniyat boʻlishi mumkin.
…