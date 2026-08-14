Monza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishonda

·0·Sport
Monza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishonda

Italiya A seriyasida oʻz oʻrnini mustahkamlashga intilayotgan Monza klubi qishki transferlar oynasi oldidan tarkibni kuchaytirish harakatiga tushdi. Jamoa sardori Matteo Pessinaning jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqishi rahbariyatni kutilmagan qadamlar tashlashga majbur qildi. Ivan Jurich boshchiligidagi jamoa yarim himoya chizigʻini muqobil variantlar evaziga toʻldirish maqsadida transfer bozorida faol izlanishlar olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Matteo Pessina tizzasidan jiddiy jarohat olgan boʻlib, bu holat murabbiylar shtabining barcha rejalarini oʻzgartirib yubordi. Sobiq Milan va Atalanta yarim himoyachisining uzoq vaqt davomida maydonga tusha olmasligi jamoa natijalariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shu boisdan Brianza klubi darhol yangi markaziy yarim himoyachi qidirishni boshladi va eʼtibor yana bir bor Inter safidan ketishga yaqin turgan futbolchiga qaratildi.

Yarim himoyani kuchaytirish uchun Kristjan Asllani varianti

Jurnalist Marco Barzaghi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Inter safida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmayotgan albanistonlik yarim himoyachi Kristjan Asllani soʻnggi soatlarda Monza klubiga taklif etilgan. 2002-yilda tugʻilgan futbolchi milanliklar safidan ketishi kutilayotgan edi va bu transfer klub uchun moliyaviy jihatdan ham qulay yechim boʻlishi mumkin.

Inter rahbariyati futbolchi uchun 10-15 million yevro atrofida mablagʻ talab qilmoqda. Biroq tomonlar A seriyada jon saqlab qolish sharti bilan sotib olish huquqi yoki majburiyati mavjud boʻlgan ijara shartnomasi borasida ham kelishuvga erishishi mumkin. Bu esa Monzaning moliyaviy imkoniyatlariga toʻla mos keladi.

Hujum chizigʻi uchun Kiril Ngonge nomzodi

Transfer bozorida faol faoliyat olib borayotgan Monza faqat yarim himoya bilan cheklanib qolmayapti. Alfredo Pedullà xabariga koʻra, klub rahbariyati Napoli bilan bogʻlanib, vinger Kiril Ngonge transferi boʻyicha maʼlumot soʻragan. Massimiliano Allegrining rejalariga kirmayotgan belgiyalik futbolchi faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi ehtimoli yuqori.

2000-yilda tugʻilgan hujumkor futbolchi bungacha Verona safida toʻp surgan va 2024-yilning yanvar oyida Napoli safiga taxminan 20 million yevro evaziga koʻchib oʻtgandi. Biroq bosh murabbiy qoʻlida yetarlicha imkoniyat topa olmagan Ngonge uchun Italiyaning boshqa bir klubiga oʻtish faoliyatini qaytadan boshlash uchun yaxshi imkoniyat boʻlishi mumkin.

MonzaKristjan AsllaniKiril NgongeInterNapoli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiRuben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiBugun, 00:53Ferran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiFerran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 23:33«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Kecha, 22:55Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiRodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiKecha, 21:53Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiXavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiKecha, 21:47Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Kecha, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi