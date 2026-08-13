Ferran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldi
Pari Sen-Jermen Barselona hujumchisi Ferran Torresni taxminan 50 million yevroga o'z safiga qo'shib olish bo'yicha kelishuvga erishdi. Tomonlar muzokaralarni yakunlagan, transferning rasmiy e'lon qilinishi kutilmoqda. Ferran Torres avvalroq Parij klubi bilan shartnoma shartlarini shaxsan kelishib olgan edi. Uning Barselona bilan shartnomasi 2027-yilning 30-iyunida yakunlanishi kerak bo'lgan.
Yevropa futbolida yirik transfer amalga oshish arafasida turibdi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Parijning Pari Sen-Jermen klubi Barselona hujumchisi Ferran Torresni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha kataloniyaliklar bilan kelishuvga erishdi. Frantsiya grandi ispaniyalik futbolchi uchun taxminan 50 million yevro miqdorida taklif kiritgan va bu summa Ispaniya klubini qanoatlantirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatliyakunlangan va endilikda rasmiy eʼlon qilinishi kutilmoqda. Avvalroq Ferran Torresning shaxsan oʻzi Parij klubi bilan shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishib qoʻygani xabar qilingan edi. Frantsuz jamoasi uni hujum chizigʻidagi muhim figuralardan biriga aylantirishni rejalashtirmoqda.
Transfer narxiga taʼsir qilgan omillarMazkur transfer qiymatining 50 million yevro atrofida belgilanishiga futbolchining amaldagi shartnomasi muddati ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Ferran Torresning Barselona bilan tuzgan bitimi 2027-yilning 30-iyunida oʻz nihoyasiga yetishi kerak edi. Aynan shu omil Pari Sen-Jermen klubiga transfer narxini oʻzlari uchun maqbul darajada saqlab qolish imkonini berdi.
Kataloniya klubi ushbu kelishuv orqali oʻz hujumchilaridan biri bilan xayrlashibgina qolmay, transfer bozorida yangi xaridlarni amalga oshirish uchun salmoqli moliyaviy mablagʻga ega boʻladi. Barselona rahbariyati kelib tushgan mablagʻni jamoa tarkibini yanada kuchaytirishga yoʻnaltirishi kutilmoqda.
Pari Sen-Jermen rejalaridagi oʻzgarishlarParijliklar uchun bu transfer hujum chizigʻining sifatini oshirish va tarkibga universallik bagʻishlash yoʻlidagi muhim qadamdir. Ferran Torresning maydondagi harakatchanligi va tajribasi Luis Enrike jamoasiga Yevropa Chempionatlarida ham qoʻl kelishi taxmin qilinmoqda. Klublar barcha soʻnggi tafsilotlarni kelishib olgan boʻlib, futbolchining Fransiyadagi faoliyati toʻlaqonli koʻrib chiqib boʻlindi.
Eslatib oʻtamiz, ispaniyalik futbolchi terma jamoa safidagi yorqin oʻyinlari, jumladan jahon chempionati finalidagi hal qiluvchi gollari bilan butun dunyoga tanilgan. Endilikda u oʻz faoliyatini Parij klubida davom ettiradi va yangi mavsumda Frantsiya chempioni safida oʻzini koʻrsatishga intiladi.
…