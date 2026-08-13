Ferran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldi

·38·Sport
Ferran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Pari Sen-Jermen Barselona hujumchisi Ferran Torresni taxminan 50 million yevroga o'z safiga qo'shib olish bo'yicha kelishuvga erishdi. Tomonlar muzokaralarni yakunlagan, transferning rasmiy e'lon qilinishi kutilmoqda. Ferran Torres avvalroq Parij klubi bilan shartnoma shartlarini shaxsan kelishib olgan edi. Uning Barselona bilan shartnomasi 2027-yilning 30-iyunida yakunlanishi kerak bo'lgan.

Yevropa futbolida yirik transfer amalga oshish arafasida turibdi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Parijning Pari Sen-Jermen klubi Barselona hujumchisi Ferran Torresni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha kataloniyaliklar bilan kelishuvga erishdi. Frantsiya grandi ispaniyalik futbolchi uchun taxminan 50 million yevro miqdorida taklif kiritgan va bu summa Ispaniya klubini qanoatlantirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatliyakunlangan va endilikda rasmiy eʼlon qilinishi kutilmoqda. Avvalroq Ferran Torresning shaxsan oʻzi Parij klubi bilan shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishib qoʻygani xabar qilingan edi. Frantsuz jamoasi uni hujum chizigʻidagi muhim figuralardan biriga aylantirishni rejalashtirmoqda.

Transfer narxiga taʼsir qilgan omillar

Mazkur transfer qiymatining 50 million yevro atrofida belgilanishiga futbolchining amaldagi shartnomasi muddati ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Ferran Torresning Barselona bilan tuzgan bitimi 2027-yilning 30-iyunida oʻz nihoyasiga yetishi kerak edi. Aynan shu omil Pari Sen-Jermen klubiga transfer narxini oʻzlari uchun maqbul darajada saqlab qolish imkonini berdi.

Kataloniya klubi ushbu kelishuv orqali oʻz hujumchilaridan biri bilan xayrlashibgina qolmay, transfer bozorida yangi xaridlarni amalga oshirish uchun salmoqli moliyaviy mablagʻga ega boʻladi. Barselona rahbariyati kelib tushgan mablagʻni jamoa tarkibini yanada kuchaytirishga yoʻnaltirishi kutilmoqda.

Pari Sen-Jermen rejalaridagi oʻzgarishlar

Parijliklar uchun bu transfer hujum chizigʻining sifatini oshirish va tarkibga universallik bagʻishlash yoʻlidagi muhim qadamdir. Ferran Torresning maydondagi harakatchanligi va tajribasi Luis Enrike jamoasiga Yevropa Chempionatlarida ham qoʻl kelishi taxmin qilinmoqda. Klublar barcha soʻnggi tafsilotlarni kelishib olgan boʻlib, futbolchining Fransiyadagi faoliyati toʻlaqonli koʻrib chiqib boʻlindi.

Eslatib oʻtamiz, ispaniyalik futbolchi terma jamoa safidagi yorqin oʻyinlari, jumladan jahon chempionati finalidagi hal qiluvchi gollari bilan butun dunyoga tanilgan. Endilikda u oʻz faoliyatini Parij klubida davom ettiradi va yangi mavsumda Frantsiya chempioni safida oʻzini koʻrsatishga intiladi.

Ferran TorresPari Sen-JermenBarselonaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Monza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaMonza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaBugun, 01:19Ruben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiRuben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiBugun, 00:53«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Kecha, 22:55Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiRodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiKecha, 21:53Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiXavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiKecha, 21:47Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Kecha, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi