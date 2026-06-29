Chelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladi

·176·Sport
Chelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladi

Londonning Chelsi klubi tarkibni kuchaytirish borasida kutilmagan yoʻnalishni tanladi. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso oʻzining Bayer Leverkusendagi muvaffaqiyatlarida asosiy figura boʻlgan Granit Xhaka nomzodini koʻrib chiqmoqda. Ushbu transfer nafaqat mutaxassisning xohishi, balki jamoa yetakchisi Cole Palmer tomonidan ham iliq kutib olindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Chelsi ayni damda Shveytsariya terma jamoasi sardorini Londonning gʻarbiy qismiga qaytarish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Cole Palmer ijtimoiy tarmoqlarda ushbu transfer haqidagi xabarlarga oʻz munosabatini bildirib, insayder Fabrizio Romano tomonidan eʼlon qilingan postga "layk" bosgan. Bu esa ingliz futbolchisining tajribali yarim himoyachi bilan birga oʻynashga tayyorligidan dalolat beradi.

Tajriba va yoshlar oʻrtasidagi muvozanat

Chelsi xoʻjayinlarining soʻnggi yillardagi siyosati asosan yosh iqtidorlarni sotib olishga qaratilgan edi. Biroq oʻtgan mavsumdagi omadsiz natijalar va jamoaning turnir jadvalida 10-oʻrinni egallashi kiyinish xonasida yetakchi xarakterga ega futbolchi yetishmayotganini koʻrsatdi. Granit Xhaka aynan mana shu boʻshliqni toʻldirishi kutilmoqda.

Xabi Alonso uchun Xhaka begona emas. Ular Germaniya chempionatida birga ishlab, tarixiy chempionlikka erishishgan. Murabbiy maydon markazida intizom va taktik koʻrsatmalarni aniq bajaradigan, yosh futbolchilarga yoʻl-yoʻriq koʻrsata oladigan professionalni koʻrishni istaydi. Hozirda 33 yoshni qarshi olgan yarim himoyachi Sanderlend safida ajoyib mavsum oʻtkazib, jamoasining yevrokuboklarga yoʻllanma olishiga hissa qoʻshdi.

Garchi futbolchi va murabbiy oʻrtasidagi aloqalar mustahkam boʻlsa-da, transfer jarayoni oson kechayotgani yoʻq. Chelsi tomonidan yuborilgan dastlabki rasmiy taklif Sanderlend rahbariyati tomonidan rad etilgan. Shimoliy klub oʻz sardorini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas, ammo London klubining moliyaviy imkoniyatlari va futbolchining Angliya Premer-ligasi elitasi safiga qaytish istagi vaziyatni oʻzgartirishi mumkin.

Xhaka uchun London begona shahar emas. U uzoq yillar davomida Arsenal safida toʻp surgan va jamoa sardori darajasigacha koʻtarilgan. Uning Premyer-liga muhitini yaxshi bilishi va ogʻir damlarda masʼuliyatni oʻz boʻyniga olish xususiyati Chelsi muxlislari orasida ham turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Koʻpchilik bu transferni jamoaning pragmatik yoʻlga oʻtayotganidan nishona deb hisoblamoqda.

ChelseaGranit XhakaCole PalmerXabi AlonsoTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaRonaldo: Kylian Mbappe oʻzining eng yuqori choʻqqisidagi oʻyinini eslatmoqdaBugun, 02:33Tottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiTottenxemga Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan tavsiya berildiBugun, 02:12Malo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadiMalo Gusto Manchester Siti bilan kelishuvga erishdi: Himoyachi "Stamford Bridj"ni tark etadiBugun, 01:37Robert Lewandowski MLSga yoʻl olmoqda: Polshalik yulduz Chicago Fire bilan kelishuvga erishdiRobert Lewandowski MLSga yoʻl olmoqda: Polshalik yulduz Chicago Fire bilan kelishuvga erishdiBugun, 01:19Yan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqdaYan Diomande Liverpul taklifini rad etdi: Isteʼdodli vinger Parijni tanlamoqdaBugun, 00:5817 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?17 ta zarba 11 ta gol: O‘zbekistonning eng katta muammosi qayerda bo‘ldi?Bugun, 00:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi