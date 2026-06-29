Chelsi kutilmagan transferga yaqin: Cole Palmer Granit Xhaka kelishini maʼqulladi
Londonning Chelsi klubi tarkibni kuchaytirish borasida kutilmagan yoʻnalishni tanladi. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso oʻzining Bayer Leverkusendagi muvaffaqiyatlarida asosiy figura boʻlgan Granit Xhaka nomzodini koʻrib chiqmoqda. Ushbu transfer nafaqat mutaxassisning xohishi, balki jamoa yetakchisi Cole Palmer tomonidan ham iliq kutib olindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Chelsi ayni damda Shveytsariya terma jamoasi sardorini Londonning gʻarbiy qismiga qaytarish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Cole Palmer ijtimoiy tarmoqlarda ushbu transfer haqidagi xabarlarga oʻz munosabatini bildirib, insayder Fabrizio Romano tomonidan eʼlon qilingan postga "layk" bosgan. Bu esa ingliz futbolchisining tajribali yarim himoyachi bilan birga oʻynashga tayyorligidan dalolat beradi.
Tajriba va yoshlar oʻrtasidagi muvozanatChelsi xoʻjayinlarining soʻnggi yillardagi siyosati asosan yosh iqtidorlarni sotib olishga qaratilgan edi. Biroq oʻtgan mavsumdagi omadsiz natijalar va jamoaning turnir jadvalida 10-oʻrinni egallashi kiyinish xonasida yetakchi xarakterga ega futbolchi yetishmayotganini koʻrsatdi. Granit Xhaka aynan mana shu boʻshliqni toʻldirishi kutilmoqda.
Xabi Alonso uchun Xhaka begona emas. Ular Germaniya chempionatida birga ishlab, tarixiy chempionlikka erishishgan. Murabbiy maydon markazida intizom va taktik koʻrsatmalarni aniq bajaradigan, yosh futbolchilarga yoʻl-yoʻriq koʻrsata oladigan professionalni koʻrishni istaydi. Hozirda 33 yoshni qarshi olgan yarim himoyachi Sanderlend safida ajoyib mavsum oʻtkazib, jamoasining yevrokuboklarga yoʻllanma olishiga hissa qoʻshdi.
Garchi futbolchi va murabbiy oʻrtasidagi aloqalar mustahkam boʻlsa-da, transfer jarayoni oson kechayotgani yoʻq. Chelsi tomonidan yuborilgan dastlabki rasmiy taklif Sanderlend rahbariyati tomonidan rad etilgan. Shimoliy klub oʻz sardorini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas, ammo London klubining moliyaviy imkoniyatlari va futbolchining Angliya Premer-ligasi elitasi safiga qaytish istagi vaziyatni oʻzgartirishi mumkin.
Xhaka uchun London begona shahar emas. U uzoq yillar davomida Arsenal safida toʻp surgan va jamoa sardori darajasigacha koʻtarilgan. Uning Premyer-liga muhitini yaxshi bilishi va ogʻir damlarda masʼuliyatni oʻz boʻyniga olish xususiyati Chelsi muxlislari orasida ham turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Koʻpchilik bu transferni jamoaning pragmatik yoʻlga oʻtayotganidan nishona deb hisoblamoqda.
…