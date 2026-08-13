X oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdi

·32·Texno
X oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdi
Qisqacha

X kompaniyasi asosiy reyting mexanizmi va «For You» algoritmining manba kodini GitHub’da Apache v2 litsenziyasi ostida ochiqladi, kod bazasi avvalgi urinishlarga qaraganda qariyb 10-15 barobar kengaytirildi. Foydalanuvchilar model konfiguratsiyalari, filtrlar va postlarni tartiblash parametrlarini ko‘rishi, shuningdek reyting tizimi hamda hisoblash skore’larini kompaniyadan tashqarida ishga tushirishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlar olamida shaffoflikni oshirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida X kompaniyasi oʻzining asosiy reyting mexanizmi va mashhur «For You» (Siz uchun) algoritmining manba kodini ochiq eʼlon qildi. TechCrunch nashri va kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur qadam foydalanuvchilarga oʻz akkauntlari yoki postlariga platforma tizimlari qanday taʼsir koʻrsatayotganini mustaqil ravishda tekshirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya «For You» asosiy tasmasi kodini GitHub platformasida Apache v2 litsenziyasi ostida ommaga taqdim etdi. Ushbu kengaytirish avvalgi urinishlarga nisbatan kod bazasini qariyb 10-15 barobar kattalashtirdi. Endilikda model konfiguratsiyalari, filtrlar va postlarni tartiblashda qoʻllaniladigan asosiy parametrlar ochiq holda namoyish etilmoqda.

Shaffoflik va yangi imkoniyatlar

X mahsulot boʻyicha vitse-prezidenti Keyt Kolmanning taʼkidlashicha, foydalanuvchilar nafaqat kodni koʻrib chiqishlari, balki reyting tizimi va hisoblash skoreʼlarini kompaniyadan tashqarida ham oʻzlari ishga tushirishlari mumkin. Bu esa platformaning qoidabuzar yoki muammoli kontentni qanday filtrlashini yaqqol koʻrsatib beradi.

Kod bazasi bilan bir qatorda, X foydalanuvchilarga oʻz akkauntining holatini baholash imkonini beruvchi maxsus shaffoflik vositasini ham joriy etmoqda. Ilova sozlamalaridagi «Under the Hood» sahifasi orqali oxirgi oyda 10 tadan ortiq post yozgan foydalanuvchilar oʻzlarining yigʻma statistikasini JSON fayl koʻrinishida yuklab olishlari mumkin boʻladi.

Sunʼiy intellekt yordamida tahlil qilish

  • Foydalanuvchilar yuklab olingan statistik maʼlumotlarni oʻzlari tanlagan LLM (katta til modeli) tizimiga tashlashlari mumkin.
  • Sunʼiy intellektga X kompaniyasining GitHubʼdagi omboriga murojaat qilish buyuriladi.
  • Natijada texnik boʻlmagan foydalanuvchilar ham oʻz postlariga nisbatan qandaydir cheklovlar yoki maxsus yorliqlar qoʻllanilganini osongina tushunib olishlari mumkin boʻladi.
Maʼlum qilinishicha, ushbu vosita dastlab kamida bir yillik tarixga ega boʻlgan sinov guruhidagi akkauntlar uchun pilot rejimida ishga tushiriladi va keyinchalik bosqichma-bosqich barcha foydalanuvchilarga tatbiq etiladi.

Tashqi tadqiqotchilar allaqachon tavsiya tizimlarini sinovdan oʻtkazib, har bir post uchun hisoblanadigan raqamli qiymatlarni X tashqarisida muvaffaqiyatli ishga tushirishga muvaffaq boʻlishdi. Kelgusida dasturchilar GitHub orqali oʻzlarining tuzatishlari va yangilanishlarini (pull requests) yuborishlari mumkin boʻladi, ularni esa X muhandislari koʻrib chiqib, algoritmga kiritish masalasini muhokama qiladilar.

XAlgoritmShaffoflikGitHubTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiGʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiBugun, 21:26Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiBugun, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi