X oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdi
X kompaniyasi asosiy reyting mexanizmi va «For You» algoritmining manba kodini GitHub’da Apache v2 litsenziyasi ostida ochiqladi, kod bazasi avvalgi urinishlarga qaraganda qariyb 10-15 barobar kengaytirildi. Foydalanuvchilar model konfiguratsiyalari, filtrlar va postlarni tartiblash parametrlarini ko‘rishi, shuningdek reyting tizimi hamda hisoblash skore’larini kompaniyadan tashqarida ishga tushirishi mumkin.
Ijtimoiy tarmoqlar olamida shaffoflikni oshirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida X kompaniyasi oʻzining asosiy reyting mexanizmi va mashhur «For You» (Siz uchun) algoritmining manba kodini ochiq eʼlon qildi. TechCrunch nashri va kompaniya maʼlumotlariga koʻra, mazkur qadam foydalanuvchilarga oʻz akkauntlari yoki postlariga platforma tizimlari qanday taʼsir koʻrsatayotganini mustaqil ravishda tekshirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya «For You» asosiy tasmasi kodini GitHub platformasida Apache v2 litsenziyasi ostida ommaga taqdim etdi. Ushbu kengaytirish avvalgi urinishlarga nisbatan kod bazasini qariyb 10-15 barobar kattalashtirdi. Endilikda model konfiguratsiyalari, filtrlar va postlarni tartiblashda qoʻllaniladigan asosiy parametrlar ochiq holda namoyish etilmoqda.
Shaffoflik va yangi imkoniyatlarX mahsulot boʻyicha vitse-prezidenti Keyt Kolmanning taʼkidlashicha, foydalanuvchilar nafaqat kodni koʻrib chiqishlari, balki reyting tizimi va hisoblash skoreʼlarini kompaniyadan tashqarida ham oʻzlari ishga tushirishlari mumkin. Bu esa platformaning qoidabuzar yoki muammoli kontentni qanday filtrlashini yaqqol koʻrsatib beradi.
Kod bazasi bilan bir qatorda, X foydalanuvchilarga oʻz akkauntining holatini baholash imkonini beruvchi maxsus shaffoflik vositasini ham joriy etmoqda. Ilova sozlamalaridagi «Under the Hood» sahifasi orqali oxirgi oyda 10 tadan ortiq post yozgan foydalanuvchilar oʻzlarining yigʻma statistikasini JSON fayl koʻrinishida yuklab olishlari mumkin boʻladi.
Sunʼiy intellekt yordamida tahlil qilish
- Foydalanuvchilar yuklab olingan statistik maʼlumotlarni oʻzlari tanlagan LLM (katta til modeli) tizimiga tashlashlari mumkin.
- Sunʼiy intellektga X kompaniyasining GitHubʼdagi omboriga murojaat qilish buyuriladi.
- Natijada texnik boʻlmagan foydalanuvchilar ham oʻz postlariga nisbatan qandaydir cheklovlar yoki maxsus yorliqlar qoʻllanilganini osongina tushunib olishlari mumkin boʻladi.
Tashqi tadqiqotchilar allaqachon tavsiya tizimlarini sinovdan oʻtkazib, har bir post uchun hisoblanadigan raqamli qiymatlarni X tashqarisida muvaffaqiyatli ishga tushirishga muvaffaq boʻlishdi. Kelgusida dasturchilar GitHub orqali oʻzlarining tuzatishlari va yangilanishlarini (pull requests) yuborishlari mumkin boʻladi, ularni esa X muhandislari koʻrib chiqib, algoritmga kiritish masalasini muhokama qiladilar.
…