Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!

·67·Sport
Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!
Qisqacha

Jizzaxning «So'g'diyona» klubi O'zbekiston Superligasi 17-turida safarda «Surxon»ni 3:1 hisobida mag'lub etdi. Mezbonlar safida 21-daqiqada Farruxjon Qodirov gol urgan bo'lsa, «So'g'diyona»ga Samandarjon Mavlonqulov (50), Ollobergan Karimov (59) va Zenan Zaymovich (90+1) g'alaba keltirdi. Ushbu natijadan so'ng «So'g'diyona» 21 ochko bilan 10-o'ringa ko'tarildi, «Surxon» esa 18 ochko bilan 13-pog'onada qoldi.

O‘zbekiston Superligasida 17-tur bellashuvlari qizg‘in davom etmoqda. Turning yana bir e’tiborli o‘yinida «Surxon» o‘z maydonida Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubini qabul qildi.

Drama va yorqin hujumlarga boy kechgan bahsda Jizzax vakillari irodali kambek evaziga 3:1 hisobida g‘alaba qozonishdi.

Birinchi bo‘limdagi ustunlik va ikkinchi bo‘limdagi burilish

Uchrashuv mezbonlarning faol hujumlari bilan boshlandi. Natijada 21-daqiqada Farruxjon Qodirov hisobni ochib, termozliklarni oldinga olib chiqdi — 1:0.

Biroq ikkinchi bo‘limda «So‘g‘diyona» o‘yin tempini tubdan o‘zgartirib, raqib himoyasiga katta bosim o‘tkazdi:

  • 50-daqiqa: Samandarjon Mavlonqulov hisobni tenglashtirib, jamoasiga umid bag‘ishladi — 1:1.

  • 59-daqiqa: Ollobergan Karimov jizzaxliklarning ikkinchi golini urib, hisobni «So‘g‘diyona» foydasiga burdi — 1:2.

  • 90+1-daqiqa: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda Zenan Zaymovich raqib darvozasini ishg‘ol qilib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 1:3.

Superliga. 17-tur

«Surxon» — «So‘g‘diyona» — 1:3

Gollar: Farruxjon Qodirov (21) — Samandarjon Mavlonqulov (50), Ollobergan Karimov (59), Zenan Zaymovich (90+1).

  • «Surxon»: Davron Merganov, Dostonbek Tursunov, Xumoyun Sherbo‘tayev, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Farruxjon Qodirov, Tornike Dzebniauri, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behro‘z Shaydulov.

  • «So‘g‘diyona»: Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev (Nodirjon Soyibov, 46), Islomjon Qobilov, Behruz Djumatov, Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Qahramonov (Oybek Nurmatov, 37), Filip Ivanovichini, Lyupcho Doriyev, Ollabergan Karimov, Samandarjon Mavlonqulov.

Jadvaldagi holat: Jizzaxliklar yuqoriga ko‘tarildi

Muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi o‘z ochkolari sonini 21 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 10-o‘ringa ko‘tarilib oldi.

«Surxon» esa 18 ochko bilan Superliga jadvalining 13-pog‘onasida bormoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

SogdianaSurkhonJizzakhTermez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiYuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiBugun, 22:58«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Bugun, 22:55Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiRodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiBugun, 21:53Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiXavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiBugun, 21:47Vodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariVodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariBugun, 21:30Shov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqdaShov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqdaBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi