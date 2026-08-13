Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!
Jizzaxning «So'g'diyona» klubi O'zbekiston Superligasi 17-turida safarda «Surxon»ni 3:1 hisobida mag'lub etdi. Mezbonlar safida 21-daqiqada Farruxjon Qodirov gol urgan bo'lsa, «So'g'diyona»ga Samandarjon Mavlonqulov (50), Ollobergan Karimov (59) va Zenan Zaymovich (90+1) g'alaba keltirdi. Ushbu natijadan so'ng «So'g'diyona» 21 ochko bilan 10-o'ringa ko'tarildi, «Surxon» esa 18 ochko bilan 13-pog'onada qoldi.
O‘zbekiston Superligasida 17-tur bellashuvlari qizg‘in davom etmoqda. Turning yana bir e’tiborli o‘yinida «Surxon» o‘z maydonida Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubini qabul qildi.
Drama va yorqin hujumlarga boy kechgan bahsda Jizzax vakillari irodali kambek evaziga 3:1 hisobida g‘alaba qozonishdi.
Birinchi bo‘limdagi ustunlik va ikkinchi bo‘limdagi burilish
Uchrashuv mezbonlarning faol hujumlari bilan boshlandi. Natijada 21-daqiqada Farruxjon Qodirov hisobni ochib, termozliklarni oldinga olib chiqdi — 1:0.
Biroq ikkinchi bo‘limda «So‘g‘diyona» o‘yin tempini tubdan o‘zgartirib, raqib himoyasiga katta bosim o‘tkazdi:
50-daqiqa: Samandarjon Mavlonqulov hisobni tenglashtirib, jamoasiga umid bag‘ishladi — 1:1.
59-daqiqa: Ollobergan Karimov jizzaxliklarning ikkinchi golini urib, hisobni «So‘g‘diyona» foydasiga burdi — 1:2.
90+1-daqiqa: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda Zenan Zaymovich raqib darvozasini ishg‘ol qilib, o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 1:3.
Superliga. 17-tur
«Surxon» — «So‘g‘diyona» — 1:3
Gollar: Farruxjon Qodirov (21) — Samandarjon Mavlonqulov (50), Ollobergan Karimov (59), Zenan Zaymovich (90+1).
«Surxon»: Davron Merganov, Dostonbek Tursunov, Xumoyun Sherbo‘tayev, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Farruxjon Qodirov, Tornike Dzebniauri, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behro‘z Shaydulov.
«So‘g‘diyona»: Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev (Nodirjon Soyibov, 46), Islomjon Qobilov, Behruz Djumatov, Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Qahramonov (Oybek Nurmatov, 37), Filip Ivanovichini, Lyupcho Doriyev, Ollabergan Karimov, Samandarjon Mavlonqulov.
Jadvaldagi holat: Jizzaxliklar yuqoriga ko‘tarildi
Muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi o‘z ochkolari sonini 21 taga yetkazib, musobaqa jadvalida 10-o‘ringa ko‘tarilib oldi.
«Surxon» esa 18 ochko bilan Superliga jadvalining 13-pog‘onasida bormoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…