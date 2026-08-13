Gʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdi

·43·Texno
Gʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdi
Qisqacha

Copernicus ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning iyun va iyul oylarida G'arbiy Yevropada o'rtacha harorat 21,62 darajani tashkil etib, kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich qayd etildi. Bu davrda harorat 1991–2020-yillardagi me'yordan 2,79 darajaga yuqori bo'lib, 2022-yilgi rekord deyarli yarim gradusga yangilandi.

Yevropaning iqlim xizmati Copernicus maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning iyun va iyul oylari Gʻarbiy Yevropada kuzatuvlar tarixidagi eng issiq davr boʻldi. Ushbu ikki oy davomida oʻrtacha harorat 21,62 darajani tashkil etib, 1991–2020-yillardagi meʼyordan naq 2,79 darajaga yuqori boʻldi. 2022-yilgi avvalgi rekord deyarli yarim gradusga yangilandi, bu esa mintaqada ekologik va iqtisodiy vaziyatni keskin ogʻirlashtirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yevropa boʻylab iyun oyi ikkinchi eng issiq oy sifatida qayd etildi, biroq Gʻarbiy Yevropada harorat anomaliyasi 3,6 darajaga yetdi. Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Shveysariya va Ispaniyaning shimoli-sharqida oʻrtacha harorat meʼyordan 3-5 darajaga oshib ketdi. Xususan, 26-iyun kuni Angliyaning Lingvud hududida termometr ustuni 38 darajani koʻrsatib, mamlakat uchun mutlaq iyun maksimumini oʻrnatdi, Vena shahrida esa harorat 39,7 darajagacha koʻtarildi.

Okeanlardagi isish va daryolarning sathi pasayishi

Haddan tashqari issiqlik quruqlikdagina emas, balki dunyo okeanida ham misli koʻrilmagan oʻzgarishlarni keltirib chiqardi. Iyul oyida qutb boʻlmagan hududlardagi dengiz yuzasining oʻrtacha harorati 20,96 darajani tashkil etib, 2023-yilgi rekordni yangiladi. Oʻrtansharqiy va Atlantika qirgʻoqlari hamda Oʻrtayer dengizining 94 foiz qismida suv harorati meʼyordan yuqori boʻldi.

Keskin qurgʻoqchilik daryolarning oʻzanini qisqartirib, suv transporti va energetika tizimiga jiddiy zarar yetkazdi. 11-avgust kuni Reyn daryosining Kyolndagi sathi tarixdagi eng past koʻrsatkich — 55 santimetrga tushib qoldi va kema qatnovi toʻxtatildi. Sena, Reyn va Dunay daryolaridagi past suv sathi Vengriyaning «Paks» va Ruminiyadagi «Chernavode» atom elektr stansiyalarining quvvatini sezilarli darajada pasaytirishga majbur qildi.

Misli koʻrilmagan oʻrmon yongʻinlari va iqtisodiy talofatlar

Ekstremal issiqlik va qurgʻoqchilik Yevropa boʻylab keng koʻlamli yongʻinlarni keltirib chiqardi. 6-avgust holatiga koʻra, mintaqada 15 528 ta yirik yongʻin qayd etilib, 5 ming kvadrat kilometrga yaqin maydon kulga aylandi. Bu soʻnggi 20 yildagi oʻrtacha koʻrsatkichdan ikki barobar koʻp boʻlib, ayniqsa Fransiya, Ispaniya va Gretsiya jiddiy zarar koʻrdi.

Mutaxassislar iqtisodiy yoʻqotishlarni 180 milliard yevroga baholamoqda, bu Yevropa Ittifoqi YaIMning qariyb 1 foizini tashkil etadi va kutilayotgan iqtisodiy oʻsishni deyarli butunlay yoʻqqa chiqaradi. Qishloq xoʻjaligida hosildorlikning pasyekasi, shuningdek, issiq ob-havo sharoitida mehnat unumdorligining pasayishi iqtisodiyotga qoʻshimcha ogʻirlik yukladi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, iyun oyi oxiridagi ikki haftalik choʻqqi issiqlik davri Yevropada 14 mingga yaqin qoʻshimcha oʻlim holatiga sabab boʻlgan.

Iqlimshunoslarning tushuntirishicha, bu holatga Gʻarbiy Yevropa ustida toʻxtab qolgan blokirovka qiluvchi antitsiklon sabab boʻlgan. Arktikaning jadal qizishi natijasida havo oqimlari parchalanib, Sahradan kelgan qizigan havo uzoq vaqt davomida bir hududda saqlanib qolgan. Mutaxassislar bunday issiq toʻlqinlar 2003-yilga nisbatan hozirda 10 barobar koʻproq ehtimollikka ega ekanini taʼkidlab, avgust oyi oxirida ham ogʻir ob-havo sharoitlari davom etishidan ogohlantirmoqda.

YevropaIqlimOʻzgarishiTabiiyOfatIqtisodiyotEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

X oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiX oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiBugun, 21:26Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiBugun, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi