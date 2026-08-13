Vodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlari
O'zbekiston Superligasining 17-turida «Neftchi» vodiy derbisida «Andijon»ni 3:0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvning 51-daqiqasida Usmonali Ismonaliyev chetlatilganidan so'ng Alisher Odilov 53-daqiqada, Stipe Peritsa 81-daqiqada va Koffi Kuao 90+2-daqiqada gol urdi. G'alabadan keyin «Neftchi» 42 ochko bilan jadvalda yakka peshqadam bo'ldi, «Andijon» esa 21 ochko bilan 8-pog'onada qoldi.
O‘zbekiston Superligasida 17-tur bahslariga start berildi. Turning markaziy va eng keskin kurashlarga boy o‘yinlaridan biri Andijonda bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Andijon» klubi o‘z maydonida prinsippial raqibi — Farg‘onaning «Neftchi» jamoasini qabul qildi.
Murosasiz kechgan vodiy derbisida Islombek Ismoilov shogirdlari raqibni 3:0 hisobida yirik hisobda mag‘lubiyatga uchratib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritishdi.
Ikkinchi bo‘limdagi drama va qizil kartochka
Uchrashuvning birinchi bo‘limi teng kurashlar ostida kechgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda maydonda keskin burilish yuz berdi:
Maydondan chetlatish: 51-daqiqada «Andijon» yarimhimoyachisi Usmonali Ismonaliyev hakam tomonidan maydondan chetlatildi va mezbonlarni bir kishi kam bo‘lib qolishiga sabab bo‘ldi.
Ilk gol: Qizil kartochkadan so‘ng farg‘onaliklar darhol bosimni oshirishdi va 53-daqiqada Alisher Odilov hisobni ochdi — 0:1.
Shouning davomi: 81-daqiqada legioner Stipe Peritsa oradagi farqni ikkitaga oshirgan bo‘lsa, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada Koffi Kuao o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:3.
Superliga. 17-tur
«Andijon» — «Neftchi» — 0:3
Gollar: Alisher Odilov (53), Stipe Peritsa (81), Koffi Kuao (90+2).
Chetlatish: Usmonali Ismonaliyev (51, «Andijon»).
«Andijon»: Eldor Adhamov, Islom To‘xtaxo‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Nemanya Chalasan, Azizbek Turg‘unboyev (Imeda Ashortia, 63), Aleksandre Andronikashvili, Damir Temirov (Humoyunmirzo Iminov, 63), Muhammadkarim Toirov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Dragan Cheran, 77), Rustam Turdimurodov, Usmonali Ismonaliyev.
«Neftchi»: Botirali Ergashev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Boyan Siger, Muhsinjon Ubaydullayev (Vladimir Yovovich, 65), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Farruh Sayfiyev, Xurshid G‘iyosov (Asilbek Jumayev, 65), Ratinio (Ikrom Aliboyev, 20), Jamshid Iskanderov, Alisher Odilov (Koffi Kuao, 83), Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 83).
Jadvaldagi holat: «Neftchi» yakka peshqadam
Ushbu g‘alabadan so‘ng Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z ochkolari sonini 42 taga yetkazib olgan holda Musobaqa jadvalidagi yakka hokimligi va peshqadamligini yanada mustahkamladi.
«Andijon» esa o‘z hisobidagi 21 ochko bilan musobaqa jadvalining 8-pog‘onasida qolmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…