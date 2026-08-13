Vodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlari

·92·Sport
Vodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlari
Qisqacha

O'zbekiston Superligasining 17-turida «Neftchi» vodiy derbisida «Andijon»ni 3:0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvning 51-daqiqasida Usmonali Ismonaliyev chetlatilganidan so'ng Alisher Odilov 53-daqiqada, Stipe Peritsa 81-daqiqada va Koffi Kuao 90+2-daqiqada gol urdi. G'alabadan keyin «Neftchi» 42 ochko bilan jadvalda yakka peshqadam bo'ldi, «Andijon» esa 21 ochko bilan 8-pog'onada qoldi.

O‘zbekiston Superligasida 17-tur bahslariga start berildi. Turning markaziy va eng keskin kurashlarga boy o‘yinlaridan biri Andijonda bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Andijon» klubi o‘z maydonida prinsippial raqibi — Farg‘onaning «Neftchi» jamoasini qabul qildi.

Murosasiz kechgan vodiy derbisida Islombek Ismoilov shogirdlari raqibni 3:0 hisobida yirik hisobda mag‘lubiyatga uchratib, muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritishdi.

Ikkinchi bo‘limdagi drama va qizil kartochka

Uchrashuvning birinchi bo‘limi teng kurashlar ostida kechgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda maydonda keskin burilish yuz berdi:

  • Maydondan chetlatish: 51-daqiqada «Andijon» yarimhimoyachisi Usmonali Ismonaliyev hakam tomonidan maydondan chetlatildi va mezbonlarni bir kishi kam bo‘lib qolishiga sabab bo‘ldi.

  • Ilk gol: Qizil kartochkadan so‘ng farg‘onaliklar darhol bosimni oshirishdi va 53-daqiqada Alisher Odilov hisobni ochdi — 0:1.

  • Shouning davomi: 81-daqiqada legioner Stipe Peritsa oradagi farqni ikkitaga oshirgan bo‘lsa, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada Koffi Kuao o‘yinga yakuniy nuqtani qo‘ydi — 0:3.

Superliga. 17-tur

«Andijon» — «Neftchi» — 0:3

Gollar: Alisher Odilov (53), Stipe Peritsa (81), Koffi Kuao (90+2).

Chetlatish: Usmonali Ismonaliyev (51, «Andijon»).

  • «Andijon»: Eldor Adhamov, Islom To‘xtaxo‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Nemanya Chalasan, Azizbek Turg‘unboyev (Imeda Ashortia, 63), Aleksandre Andronikashvili, Damir Temirov (Humoyunmirzo Iminov, 63), Muhammadkarim Toirov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Dragan Cheran, 77), Rustam Turdimurodov, Usmonali Ismonaliyev.

  • «Neftchi»: Botirali Ergashev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Boyan Siger, Muhsinjon Ubaydullayev (Vladimir Yovovich, 65), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Farruh Sayfiyev, Xurshid G‘iyosov (Asilbek Jumayev, 65), Ratinio (Ikrom Aliboyev, 20), Jamshid Iskanderov, Alisher Odilov (Koffi Kuao, 83), Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 83).

Jadvaldagi holat: «Neftchi» yakka peshqadam

Ushbu g‘alabadan so‘ng Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z ochkolari sonini 42 taga yetkazib olgan holda Musobaqa jadvalidagi yakka hokimligi va peshqadamligini yanada mustahkamladi.

«Andijon» esa o‘z hisobidagi 21 ochko bilan musobaqa jadvalining 8-pog‘onasida qolmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

AndijonNeftchiO‘zbekistonAlisher OdilovStipe Peritsa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiYuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiBugun, 22:58«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Bugun, 22:55Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiRodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiBugun, 21:53Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiXavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiBugun, 21:47Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:33Shov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqdaShov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqdaBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?