Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!
Fransiya Futbol Federatsiyasi Faben Bartezni Zinedin Zidanning murabbiylar shtabida darvozabonlar murabbiyi etib tayinladi. Shu tariqa Zinedin Zidan va Faben Bartez 20 yil o'tib Fransiya terma jamoasida yana birlashdi. Zidanning shtabiga David Bettoni, Hamidu Msaidi, Gregori Dyupon va Stefan Plank ham kiritildi. Zidan va Bartez boshchiligidagi Fransiyaning ilk rasmiy uchrashuvi 25 sentyabr kuni UYEFA Millatlar ligasida Turkiyaga qarshi o'tkaziladi.
Zinedin Zidanning Fransiya milliy terma jamoasidagi yangi murabbiylar shtabi hamda afsonaviy Faben Bartezning tayinlovi asosida Google Discover va xalqaro sport nashrlari standartlariga to‘liq mos keluvchi professional jurnalistik maqola:
20 yildan so‘ng yana birga: Faben Bartez Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasidagi shtabiga kirdi!
Fransiya Futbol Federatsiyasi (FFF) milliy terma jamoaning yangilangan murabbiylar shtabi tarkibini rasman e’lon qildi. Unga ko‘ra, fransiyalik afsonaviy va qaytalanmas darvozabon Faben Bartez terma jamoaga qaytdi va darvozabonlar murabbiyi lavozimiga tayinlandi.
Bu qaror orqali Zinedin Zidan va Faben Bartez oradan aynan 20 yil o‘tib, yana bir jamoa bayrog‘i ostida birlashdilar.
1998 va 2000 yillardagi chempionlar tandemi
Zidan va Bartez futbolchilik davrida Fransiya terma jamoasi bilan asrlar tutashgan pallada jahon va qit’a futbolining eng yuqori cho‘qqilarini zabt etishgan:
JCH-1998: O‘z uylarida kechgan Jahon chempionatida bosh kubokni boshlari uzra ko‘tarishgan.
Yevro-2000: Oradan ikki yil o‘tib Yevropa chempioni bo‘lishgan.
JCH-2006: Har ikki afsona 2006 yilgi Jahon chempionati finaligacha yetib borib, dramatik tarzda Italiyaga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berishgan va shundan so‘ng termadagi faoliyatini yakunlashgan edi.
Zidanning to‘liq shtabi va ilk rasmiy sinov
Afsonaviy Bartezdan tashqari, Zidanning murabbiylar shtabiga bosh murabbiy yordamchisi sifatida uning «Real Madrid»dagi sadoqatli hamrohi David Bettoni, shuningdek, Hamidu Msaidi, Gregori Dyupon, Stefan Plank va boshqa tajribali mutaxassislar kiritildi.
Eslatib o‘tamiz, 28 iyul kuni Fransiya Futbol Federatsiyasi Zinedin Zidanni milliy jamoaning yangi bosh murabbiyi etib rasman e’lon qilgan edi. Ushbu lavozimda Dide Deshamning o‘rnini egallagan 54 yoshli mutaxassis bilan 2030 yilgi Jahon chempionatigacha mo‘ljallangan 4 yillik shartnoma imzolangan.
Zidan va Bartez boshchiligidagi «le blyo»larning ilk rasmiy uchrashuvi 25 sentyabr kuni UYEFA Millatlar ligasi doirasida safarda Turkiya terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…