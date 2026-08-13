Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!

·73·Sport
Tarixiy qaytish: Bartez va Zidan Fransiya terma jamoasida yana birlashdi!
Qisqacha

Fransiya Futbol Federatsiyasi Faben Bartezni Zinedin Zidanning murabbiylar shtabida darvozabonlar murabbiyi etib tayinladi. Shu tariqa Zinedin Zidan va Faben Bartez 20 yil o'tib Fransiya terma jamoasida yana birlashdi. Zidanning shtabiga David Bettoni, Hamidu Msaidi, Gregori Dyupon va Stefan Plank ham kiritildi. Zidan va Bartez boshchiligidagi Fransiyaning ilk rasmiy uchrashuvi 25 sentyabr kuni UYEFA Millatlar ligasida Turkiyaga qarshi o'tkaziladi.

Zinedin Zidanning Fransiya milliy terma jamoasidagi yangi murabbiylar shtabi hamda afsonaviy Faben Bartezning tayinlovi asosida Google Discover va xalqaro sport nashrlari standartlariga to‘liq mos keluvchi professional jurnalistik maqola:

20 yildan so‘ng yana birga: Faben Bartez Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasidagi shtabiga kirdi!

Fransiya Futbol Federatsiyasi (FFF) milliy terma jamoaning yangilangan murabbiylar shtabi tarkibini rasman e’lon qildi. Unga ko‘ra, fransiyalik afsonaviy va qaytalanmas darvozabon Faben Bartez terma jamoaga qaytdi va darvozabonlar murabbiyi lavozimiga tayinlandi.

Bu qaror orqali Zinedin Zidan va Faben Bartez oradan aynan 20 yil o‘tib, yana bir jamoa bayrog‘i ostida birlashdilar.

1998 va 2000 yillardagi chempionlar tandemi

Zidan va Bartez futbolchilik davrida Fransiya terma jamoasi bilan asrlar tutashgan pallada jahon va qit’a futbolining eng yuqori cho‘qqilarini zabt etishgan:

  • JCH-1998: O‘z uylarida kechgan Jahon chempionatida bosh kubokni boshlari uzra ko‘tarishgan.

  • Yevro-2000: Oradan ikki yil o‘tib Yevropa chempioni bo‘lishgan.

  • JCH-2006: Har ikki afsona 2006 yilgi Jahon chempionati finaligacha yetib borib, dramatik tarzda Italiyaga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berishgan va shundan so‘ng termadagi faoliyatini yakunlashgan edi.

Zidanning to‘liq shtabi va ilk rasmiy sinov

Afsonaviy Bartezdan tashqari, Zidanning murabbiylar shtabiga bosh murabbiy yordamchisi sifatida uning «Real Madrid»dagi sadoqatli hamrohi David Bettoni, shuningdek, Hamidu Msaidi, Gregori Dyupon, Stefan Plank va boshqa tajribali mutaxassislar kiritildi.

Eslatib o‘tamiz, 28 iyul kuni Fransiya Futbol Federatsiyasi Zinedin Zidanni milliy jamoaning yangi bosh murabbiyi etib rasman e’lon qilgan edi. Ushbu lavozimda Dide Deshamning o‘rnini egallagan 54 yoshli mutaxassis bilan 2030 yilgi Jahon chempionatigacha mo‘ljallangan 4 yillik shartnoma imzolangan.

Zidan va Bartez boshchiligidagi «le blyo»larning ilk rasmiy uchrashuvi 25 sentyabr kuni UYEFA Millatlar ligasi doirasida safarda Turkiya terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zinedine ZidaneFabien BarthezFransiyaFransiya futbol federatsiyasiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiYuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiBugun, 22:58«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Bugun, 22:55Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiRodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiBugun, 21:53Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiXavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiBugun, 21:47Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:33Vodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariVodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariBugun, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi