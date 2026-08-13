Shov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqda
«Manchester Siti» niderlandiyalik yarimhimoyachi Tijani Reyndersni Saudiya Arabistonining «Al-Qodisiya» klubiga sotishga yaqin turibdi. 28 yoshli futbolchiga Angliyaning «Nottingem Forest» klubi ham qiziqish bildirmoqda. Reyndersning jamoadagi kelajagi «Manchester Siti» tarkibiga Elliot Anderson kelganidan so‘ng noaniq bo‘lib qoldi. U o‘tgan mavsumda barcha musobaqalarda 47 ta o‘yinda maydonga tushib, 7 ta gol va 8 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.
«Manchester Siti»ning niderlandiyalik yarimhimoyachisi Tijani Reynders atrofidagi transfer mish-mishlari va uning Saudiya Arabistoniga o‘tishi ehtimoli asosida Google Discover hamda sport nashrlari standartlariga to‘liq mos keluvchi professional jurnalistik maqola:
«Manchester Siti» bir yil oldin olgan yulduzini sotib yubormoqda: Reynders Saudiya klubiga o‘tishga yaqin!
Angliyaning «Manchester Siti» klubi niderlandiyalik yarimhimoyachi Tijani Reynders bilan xayrlashish arafasida. Tajribali xavbek faoliyatini Saudiya Arabistonining ambitsiyali «Al-Qodisiya» klubida davom ettirishi mumkin.
Bu haqda nufuzli The Athletic nashri insayderlari xabar bermoqda.
«Al-Qodisiya» va APL klubi kurashda
Manba berayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, garchi Saudiyaning «Al-Qodisiya» klubi ayni damda asosiy e’tiborini yangi mavsumdagi ilk rasmiy o‘yiniga qaratgan bo‘lsa-da, Reyndersning transferi bo‘yicha yakuniy kelishuv yaqin kunlarda rasman hal bo‘lishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, 28 yoshli yarimhimoyachiga Angliya Premer-ligasi vakili «Nottingem Forest» rahbariyatining qiziqishi ham saqlanib qolmoqda.
Kelajak nega noaniq bo‘lib qoldi?
Ta’kidlanishicha, «Manchester Siti» tarkibiga «Nottingem Forest»dan Elliot Anderson kelib qo‘shilganidan so‘ng, Reyndersning Pep Gvardiola jamoasidagi asosiy tarkibdagi o‘rni va kelajagi jiddiy so‘roq ostida qoldi.
«Shaharliklar» Niderlandiya terma jamoasi a’zosini atigi bir yil oldin o‘z safiga qo‘shib olgan edi. Shunga qaramay, u o‘tgan mavsumda manchesterliklar tarkibida ancha sermahsul va barqaror o‘yin ko‘rsatdi:
O‘yinlar soni: Barcha musobaqalarda 47 ta bellashuv;
Gollar: 7 ta;
Golli uzatmalar: 8 ta.
Manchesterdagi raqobat va Saudiya Arabistonidan kelayotgan jozibador moliyaviy taklif Reyndersni faoliyatida yangi sahifa ochishga undashi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…