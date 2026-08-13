Shov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqda

·89·Sport
Shov-shuvli transfer: «Manchester Siti» yarimhimoyachisi klubni tark etmoqda
Qisqacha

«Manchester Siti» niderlandiyalik yarimhimoyachi Tijani Reyndersni Saudiya Arabistonining «Al-Qodisiya» klubiga sotishga yaqin turibdi. 28 yoshli futbolchiga Angliyaning «Nottingem Forest» klubi ham qiziqish bildirmoqda. Reyndersning jamoadagi kelajagi «Manchester Siti» tarkibiga Elliot Anderson kelganidan so‘ng noaniq bo‘lib qoldi. U o‘tgan mavsumda barcha musobaqalarda 47 ta o‘yinda maydonga tushib, 7 ta gol va 8 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan.

«Manchester Siti»ning niderlandiyalik yarimhimoyachisi Tijani Reynders atrofidagi transfer mish-mishlari va uning Saudiya Arabistoniga o‘tishi ehtimoli asosida Google Discover hamda sport nashrlari standartlariga to‘liq mos keluvchi professional jurnalistik maqola:

«Manchester Siti» bir yil oldin olgan yulduzini sotib yubormoqda: Reynders Saudiya klubiga o‘tishga yaqin!

Angliyaning «Manchester Siti» klubi niderlandiyalik yarimhimoyachi Tijani Reynders bilan xayrlashish arafasida. Tajribali xavbek faoliyatini Saudiya Arabistonining ambitsiyali «Al-Qodisiya» klubida davom ettirishi mumkin.

Bu haqda nufuzli The Athletic nashri insayderlari xabar bermoqda.

«Al-Qodisiya» va APL klubi kurashda

Manba berayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, garchi Saudiyaning «Al-Qodisiya» klubi ayni damda asosiy e’tiborini yangi mavsumdagi ilk rasmiy o‘yiniga qaratgan bo‘lsa-da, Reyndersning transferi bo‘yicha yakuniy kelishuv yaqin kunlarda rasman hal bo‘lishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, 28 yoshli yarimhimoyachiga Angliya Premer-ligasi vakili «Nottingem Forest» rahbariyatining qiziqishi ham saqlanib qolmoqda.

Kelajak nega noaniq bo‘lib qoldi?

Ta’kidlanishicha, «Manchester Siti» tarkibiga «Nottingem Forest»dan Elliot Anderson kelib qo‘shilganidan so‘ng, Reyndersning Pep Gvardiola jamoasidagi asosiy tarkibdagi o‘rni va kelajagi jiddiy so‘roq ostida qoldi.

«Shaharliklar» Niderlandiya terma jamoasi a’zosini atigi bir yil oldin o‘z safiga qo‘shib olgan edi. Shunga qaramay, u o‘tgan mavsumda manchesterliklar tarkibida ancha sermahsul va barqaror o‘yin ko‘rsatdi:

  • O‘yinlar soni: Barcha musobaqalarda 47 ta bellashuv;

  • Gollar: 7 ta;

  • Golli uzatmalar: 8 ta.

Manchesterdagi raqobat va Saudiya Arabistonidan kelayotgan jozibador moliyaviy taklif Reyndersni faoliyatida yangi sahifa ochishga undashi mumkin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Manchester CityTijjani ReijndersAl-QadsiahNottingham ForestPep Guardiola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiYuventus uchun darvozabon izlash ishlari yana boshidan boshlandiBugun, 22:58«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Bugun, 22:55Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiRodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiBugun, 21:53Xavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiXavi Simons Niderlandiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyini olqishladiBugun, 21:47Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Bugun, 21:33Vodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariVodiy derbisida uchta gol : «Andijon» — «Neftchi» bahsi tafsilotlariBugun, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi