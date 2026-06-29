Ekvador termasida yangi davr: Moises Caicedo sardorlik bogʻichini qabul qilib oldi
Ekvador milliy terma jamoasida kutilmagan, ammo tarixiy oʻzgarish yuz berdi. Jamoaning koʻp yillik sardori va faxriy hujumchisi Enner Valencia oʻz ixtiyori bilan sardorlik bogʻichini Chelsi yarim himoyachisi Moises Caicedo topshirdi. Ushbu qaror jamoaning 2026-yilgi Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma olganidan soʻng rasman eʼlon qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
36 yoshli Enner Valencia jamoa ichidagi maxsus tadbirda 24 yoshli Moises Caicedo sardor sifatida tanishtirdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, faxriy futbolchi bu qarorini jamoada yangi avlod yetakchilariga yoʻl boʻshatish va masʼuliyatni yoshroq futbolchilarga topshirish vaqti kelgani bilan izohlagan. Bu voqea Ekvador futboli uchun yangi davr boshlanayotganidan dalolat beradi.
Tarixiy gʻalaba va yetakchilik almashinuviEkvador terma jamoasi joriy turnirni biroz omadsiz boshlagan edi. Kot-d’Ivuar bilan oʻyindagi magʻlubiyat va Kyurasao bilan qayd etilgan durangdan soʻng, jamoaning imkoniyatlari soʻroq ostida qolgandi. Biroq, Nyu-Jersi shtatida Germaniya ustidan qozonilgan hayratlanarli 2:1 hisobidagi gʻalaba barchasini oʻzgartirib yubordi. Aynan shu gʻalaba ekvadorliklarga soʻnggi yigirma yillikdagi ilk pley-off yoʻllanmasini taqdim etdi.
Eʼtiborli jihati shundaki, Germaniyaga qarshi kechgan oʻsha muhim bahsda Moises Caicedo maydonga sardor sifatida tushgan edi. Valencia dastlabki ikki oʻyinda jamoani boshlagan boʻlsa-da, hal qiluvchi pallada bogʻichning Caicedo qoʻliga oʻtishi amaldagi sardorning yosh hamkasbiga boʻlgan ishonchini koʻrsatdi. Bu gʻalaba Ekvadorni Braziliya va Argentina kabi qitʼa gigantlari soyasidan chiqishiga yordam berdi.
Chelsi yulduzining yangi masʼuliyatiMoises Caicedo bugungi kunda nafaqat Ekvador, balki jahon futbolining eng qimmatbaho yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi. U 2023-yilda 115 million funt sterling evaziga Chelsi safiga qoʻshilib, Britaniya transfer rekordini oʻrnatgan edi. Uning maydon markazidagi barqaror oʻyini va taktik yetukligi uni jamoaning ajralmas boʻlagiga aylantirdi.
Garchi Caicedo avval ham bir necha bor vaqtinchalik sardorlik vazifasini bajargan boʻlsa-da, endilikda u rasman doimiy sardor maqomiga ega boʻldi. Mutaxassislarning fikricha, bu qaror jamoaning "oltin avlodi" shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Valencia oʻzining bu olijanob harakati bilan jamoa manfaatini shaxsiy ambitsiyalaridan ustun qoʻyishini yana bir bor isbotladi.
Ekvador terma jamoasi endilikda Moises Caicedo yetakchiligida Jahon chempionatining hal qiluvchi bosqichlariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoaning yosh va gʻayratli tarkibi ushbu turnirda kutilmagan natijalar qayd etishda davom etishi kutilmoqda.
…