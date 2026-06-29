Ekvador termasida yangi davr: Moises Caicedo sardorlik bogʻichini qabul qilib oldi

·46·Sport
Ekvador termasida yangi davr: Moises Caicedo sardorlik bogʻichini qabul qilib oldi

Ekvador milliy terma jamoasida kutilmagan, ammo tarixiy oʻzgarish yuz berdi. Jamoaning koʻp yillik sardori va faxriy hujumchisi Enner Valencia oʻz ixtiyori bilan sardorlik bogʻichini Chelsi yarim himoyachisi Moises Caicedo topshirdi. Ushbu qaror jamoaning 2026-yilgi Jahon chempionati pley-off bosqichiga yoʻllanma olganidan soʻng rasman eʼlon qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

36 yoshli Enner Valencia jamoa ichidagi maxsus tadbirda 24 yoshli Moises Caicedo sardor sifatida tanishtirdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, faxriy futbolchi bu qarorini jamoada yangi avlod yetakchilariga yoʻl boʻshatish va masʼuliyatni yoshroq futbolchilarga topshirish vaqti kelgani bilan izohlagan. Bu voqea Ekvador futboli uchun yangi davr boshlanayotganidan dalolat beradi.

Tarixiy gʻalaba va yetakchilik almashinuvi

Ekvador terma jamoasi joriy turnirni biroz omadsiz boshlagan edi. Kot-d’Ivuar bilan oʻyindagi magʻlubiyat va Kyurasao bilan qayd etilgan durangdan soʻng, jamoaning imkoniyatlari soʻroq ostida qolgandi. Biroq, Nyu-Jersi shtatida Germaniya ustidan qozonilgan hayratlanarli 2:1 hisobidagi gʻalaba barchasini oʻzgartirib yubordi. Aynan shu gʻalaba ekvadorliklarga soʻnggi yigirma yillikdagi ilk pley-off yoʻllanmasini taqdim etdi.

Eʼtiborli jihati shundaki, Germaniyaga qarshi kechgan oʻsha muhim bahsda Moises Caicedo maydonga sardor sifatida tushgan edi. Valencia dastlabki ikki oʻyinda jamoani boshlagan boʻlsa-da, hal qiluvchi pallada bogʻichning Caicedo qoʻliga oʻtishi amaldagi sardorning yosh hamkasbiga boʻlgan ishonchini koʻrsatdi. Bu gʻalaba Ekvadorni Braziliya va Argentina kabi qitʼa gigantlari soyasidan chiqishiga yordam berdi.

Chelsi yulduzining yangi masʼuliyati

Moises Caicedo bugungi kunda nafaqat Ekvador, balki jahon futbolining eng qimmatbaho yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi. U 2023-yilda 115 million funt sterling evaziga Chelsi safiga qoʻshilib, Britaniya transfer rekordini oʻrnatgan edi. Uning maydon markazidagi barqaror oʻyini va taktik yetukligi uni jamoaning ajralmas boʻlagiga aylantirdi.

Garchi Caicedo avval ham bir necha bor vaqtinchalik sardorlik vazifasini bajargan boʻlsa-da, endilikda u rasman doimiy sardor maqomiga ega boʻldi. Mutaxassislarning fikricha, bu qaror jamoaning "oltin avlodi" shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Valencia oʻzining bu olijanob harakati bilan jamoa manfaatini shaxsiy ambitsiyalaridan ustun qoʻyishini yana bir bor isbotladi.

Ekvador terma jamoasi endilikda Moises Caicedo yetakchiligida Jahon chempionatining hal qiluvchi bosqichlariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoaning yosh va gʻayratli tarkibi ushbu turnirda kutilmagan natijalar qayd etishda davom etishi kutilmoqda.

EkvadorMoises CaicedoEnner ValenciaJahon ChempionatiChelsea
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvarez va Atletiko Madrid oʻrtasidagi aloqalar uzildi: Simeone transferga ruxsat berdiJulian Alvarez va Atletiko Madrid oʻrtasidagi aloqalar uzildi: Simeone transferga ruxsat berdiBugun, 17:11Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 16:15Diego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqdaDiego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqdaBugun, 16:13Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 16:12Bukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqdaBukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqdaBugun, 15:54Chelsi yulduzi Cole Palmerga ogohlantirish: Buyuklikka erishish uchun barqarorlik zarurChelsi yulduzi Cole Palmerga ogohlantirish: Buyuklikka erishish uchun barqarorlik zarurBugun, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi