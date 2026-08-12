Djed Spens Inter klubiga o‘tishga rozi bo‘ldi va rasmiy taklif yuborildi
Djed Spens Tottenxemdan Inter klubiga o'tish va Italiya A seriyasida faoliyatini davom ettirishga rozi bo'ldi. Inter rahbariyati himoyachi uchun 30 million yevrodan ortiq mablag'ni o'z ichiga olgan ilk rasmiy taklifni yubordi. Tottenxem esa transfer uchun 35 million yevro va qo'shimcha bonuslar talab qilmoqda. Spens ilgari Jenoa klubida ijara asosida to'p surgan, hozirda esa Endi Robertson, Destini Udogi va Pedro Porro asosiy tarkib uchun kurashda undan oldinda bormoqda.
Angliyaning Tottenxem klubi himoyachisi Djed Spens faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishga yaqin turibdi. Goal.com xabar qilishicha, 25 yoshli ingliz futbolchisi milanliklar klubi bilan shartnoma shuzumalari bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishgan va Italiyaga ko‘chib o‘tishga rozilik bildirgan. Bu transfer londonliklar safidagi tarkibiy o‘zgarishlar fonida jamoa uchun ham, o‘yinchi uchun ham muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Inter rahbariyati himoya chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Tottenxemga rasmiy taklif yuborgan. Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, Nerazzurri futbolchi uchun 30 million yevrodan ortiq mablag‘ni o‘z ichiga olgan ilk transfer taklifini stol ustiga qo‘ygan. Bu taklif milanliklarning himoyachiga bo‘lgan jiddiy qiziqishini va tarkibni sifatli o‘yinchilar bilan boyitish niyatida ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi.
Tottenxem talablari va transfer tafsilotlariShunga qaramay, London klubi futbolchini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Tottenxem rahbariyati transfer narxini 35 million yevro va qo‘shimcha bonuslar ko‘rinishida belgilashni talab qilmoqda. Klub futbolchining Angliya terma jamoasi safidagi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli o‘yinlari va transfer bozoridagi yuqori narxini hisobga olib, talab qilinayotgan summadan pastga tushish niyatida emas.
Djed Spens ilgari Italiyaning Jenoa klubida ijara asosida to‘p surgan tajribaga ega. Shu sababli A seriya muhiti unga begona emas va futbolchining o‘zi ham Italiya chempionatida yana bir bor o‘zini sinab ko‘rishga intilmoqda. Tottenxem esa boshqa Premyer-liga klublaridan ham qiziqish borligini inobatga olib, eng maqbul moliyaviy taklifni kutmoqda.
London klubidagi raqobat va o‘zgarishlarSpensning Tottenxemni tark etish ehtimoli jamoaning joriy transfer oynasidagi faolligi bilan ham bog‘liq. Himoya chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Endi Robertson, Markos Senesi va Yan Paul van Xeke kabi futbolchilar tarkibga qo‘shib olindi. Shuningdek, asosiy o‘ng qanot himoyachisi Pedro Porro klub bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolab, o‘z kelajagini Tottenxem bilan bog‘ladi.
Hozirgi vaqtda Endi Robertson, Destini Udogi va Pedro Porro kabi futbolchilar asosiy tarkib uchun kurashda Spensdan oldinda bormoqda. Roberto De Zerbi qo‘l ostida yetarli o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagan himoyachi uchun xorijga yo‘l olish o‘z sport formasini saqlab qolish va muntazam maydonga tushish uchun eng maqbul yo‘l sifatida ko‘rilmoqda.
…