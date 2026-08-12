Djed Spens Inter klubiga o‘tishga rozi bo‘ldi va rasmiy taklif yuborildi

·29·Sport
Djed Spens Inter klubiga o‘tishga rozi bo‘ldi va rasmiy taklif yuborildi
Qisqacha

Djed Spens Tottenxemdan Inter klubiga o'tish va Italiya A seriyasida faoliyatini davom ettirishga rozi bo'ldi. Inter rahbariyati himoyachi uchun 30 million yevrodan ortiq mablag'ni o'z ichiga olgan ilk rasmiy taklifni yubordi. Tottenxem esa transfer uchun 35 million yevro va qo'shimcha bonuslar talab qilmoqda. Spens ilgari Jenoa klubida ijara asosida to'p surgan, hozirda esa Endi Robertson, Destini Udogi va Pedro Porro asosiy tarkib uchun kurashda undan oldinda bormoqda.

Angliyaning Tottenxem klubi himoyachisi Djed Spens faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishga yaqin turibdi. Goal.com xabar qilishicha, 25 yoshli ingliz futbolchisi milanliklar klubi bilan shartnoma shuzumalari bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishgan va Italiyaga ko‘chib o‘tishga rozilik bildirgan. Bu transfer londonliklar safidagi tarkibiy o‘zgarishlar fonida jamoa uchun ham, o‘yinchi uchun ham muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Inter rahbariyati himoya chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Tottenxemga rasmiy taklif yuborgan. Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, Nerazzurri futbolchi uchun 30 million yevrodan ortiq mablag‘ni o‘z ichiga olgan ilk transfer taklifini stol ustiga qo‘ygan. Bu taklif milanliklarning himoyachiga bo‘lgan jiddiy qiziqishini va tarkibni sifatli o‘yinchilar bilan boyitish niyatida ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi.

Tottenxem talablari va transfer tafsilotlari

Shunga qaramay, London klubi futbolchini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Tottenxem rahbariyati transfer narxini 35 million yevro va qo‘shimcha bonuslar ko‘rinishida belgilashni talab qilmoqda. Klub futbolchining Angliya terma jamoasi safidagi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli o‘yinlari va transfer bozoridagi yuqori narxini hisobga olib, talab qilinayotgan summadan pastga tushish niyatida emas.

Djed Spens ilgari Italiyaning Jenoa klubida ijara asosida to‘p surgan tajribaga ega. Shu sababli A seriya muhiti unga begona emas va futbolchining o‘zi ham Italiya chempionatida yana bir bor o‘zini sinab ko‘rishga intilmoqda. Tottenxem esa boshqa Premyer-liga klublaridan ham qiziqish borligini inobatga olib, eng maqbul moliyaviy taklifni kutmoqda.

London klubidagi raqobat va o‘zgarishlar

Spensning Tottenxemni tark etish ehtimoli jamoaning joriy transfer oynasidagi faolligi bilan ham bog‘liq. Himoya chizig‘ini kuchaytirish maqsadida Endi Robertson, Markos Senesi va Yan Paul van Xeke kabi futbolchilar tarkibga qo‘shib olindi. Shuningdek, asosiy o‘ng qanot himoyachisi Pedro Porro klub bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolab, o‘z kelajagini Tottenxem bilan bog‘ladi.

Hozirgi vaqtda Endi Robertson, Destini Udogi va Pedro Porro kabi futbolchilar asosiy tarkib uchun kurashda Spensdan oldinda bormoqda. Roberto De Zerbi qo‘l ostida yetarli o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmagan himoyachi uchun xorijga yo‘l olish o‘z sport formasini saqlab qolish va muntazam maydonga tushish uchun eng maqbul yo‘l sifatida ko‘rilmoqda.

Djed SpensInterTottenxemA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliShahnoza Haydarova Osiyo chempioni bo‘ldi: uch urinish — uchalasi muvaffaqiyatliBugun, 19:26Inter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiInter Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferini yakunladiBugun, 19:16«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslarBugun, 19:14Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi