Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»
Dastin Pore Islom Maxachevning 16 ta ketma-ket g'alabasiga yuqori baho berib, u eng kuchli raqiblarni mag'lub etib, o'z divizionini tozalaganini ta'kidladi. Uning fikricha, Maxachev yarim yengil va yengil vazn toifalarida, shuningdek, yuqori vaznlarda ham ustunligini namoyish etib, UFC chempionligini mustahkamlagan.
MMA olamining afsonaviy vakillaridan biri, amerikalik Dastin Pore UFC chempioni Islom Maxachevning oktagondagi betakror va tarixiy muvaffaqiyatlariga yuqori baho berdi. " Brilliant " laqabli jangchi rossiyalik sportchining 16 ta ketma-ket g‘alabali seriyasi va turli vazn toifalaridagi chempionlarga qarshi ko‘rsatgan ustunligidan hayratda ekanini yashirmadi.
«U eng kuchlilarni mag‘lub etdi va divizionni tozaladi»
Dastin Porening ta’kidlashicha, Maxachevning g‘alabali seriyasi shunchaki raqamlardan iborat emas, balki u jahonning eng kuchli jangchilariga qarshi kechgan murosasiz bahslarda shakllangan:
«Islomning g‘alabalar seriyasidagi eng ta’sirli jihat shundaki, u turli toifadagi eng kuchli raqiblarni dog‘da qoldirdi. Maxachev avval yarim yengil vazn toifasining eng yaxshi jangchisini mag‘lub etdi, keyin o‘z divizionini (yengil vazn) to‘liq tozaladi va yuqori vazn toifalarida ham o‘z ustunligini ko‘rsatib, UFC chempionligini mustahkamladi. Vazn toifasidan qat’i nazar, dunyoning eng yaxshi jangchisi (P4P) degani aynan shunday bo‘ladi!» — dedi amerikalik MMA afsonasi.
UFC 330: Tarixiy rekord va Ian Garriga qarshi bahs
Eslatib o‘tamiz, Islom Maxachev 16 avgust kuni o‘tkaziladigan «UFC 330» turnirining markaziy jangida Ian Garriga qarshi oktagonga ko‘tariladi.
Ushbu to‘qnashuv nafaqat chempionlik unvoni, balki UFC tarixidagi eng kuchli rekordlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Agar mazkur bahsda rossiyalik jangchi zafar quchsa, u UFC tarixidagi eng uzun va olamshumul g‘alabali seriya egalaridan biri sifatida o‘z nomini oltin harflar bilan yozib qo‘yadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…