Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»

·31·Sport
Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»
Qisqacha

Dastin Pore Islom Maxachevning 16 ta ketma-ket g'alabasiga yuqori baho berib, u eng kuchli raqiblarni mag'lub etib, o'z divizionini tozalaganini ta'kidladi. Uning fikricha, Maxachev yarim yengil va yengil vazn toifalarida, shuningdek, yuqori vaznlarda ham ustunligini namoyish etib, UFC chempionligini mustahkamlagan.

MMA olamining afsonaviy vakillaridan biri, amerikalik Dastin Pore UFC chempioni Islom Maxachevning oktagondagi betakror va tarixiy muvaffaqiyatlariga yuqori baho berdi. " Brilliant " laqabli jangchi rossiyalik sportchining 16 ta ketma-ket g‘alabali seriyasi va turli vazn toifalaridagi chempionlarga qarshi ko‘rsatgan ustunligidan hayratda ekanini yashirmadi.

«U eng kuchlilarni mag‘lub etdi va divizionni tozaladi»

Dastin Porening ta’kidlashicha, Maxachevning g‘alabali seriyasi shunchaki raqamlardan iborat emas, balki u jahonning eng kuchli jangchilariga qarshi kechgan murosasiz bahslarda shakllangan:

«Islomning g‘alabalar seriyasidagi eng ta’sirli jihat shundaki, u turli toifadagi eng kuchli raqiblarni dog‘da qoldirdi. Maxachev avval yarim yengil vazn toifasining eng yaxshi jangchisini mag‘lub etdi, keyin o‘z divizionini (yengil vazn) to‘liq tozaladi va yuqori vazn toifalarida ham o‘z ustunligini ko‘rsatib, UFC chempionligini mustahkamladi. Vazn toifasidan qat’i nazar, dunyoning eng yaxshi jangchisi (P4P) degani aynan shunday bo‘ladi!» — dedi amerikalik MMA afsonasi.

UFC 330: Tarixiy rekord va Ian Garriga qarshi bahs

Eslatib o‘tamiz, Islom Maxachev 16 avgust kuni o‘tkaziladigan «UFC 330» turnirining markaziy jangida Ian Garriga qarshi oktagonga ko‘tariladi.

Ushbu to‘qnashuv nafaqat chempionlik unvoni, balki UFC tarixidagi eng kuchli rekordlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Agar mazkur bahsda rossiyalik jangchi zafar quchsa, u UFC tarixidagi eng uzun va olamshumul g‘alabali seriya egalaridan biri sifatida o‘z nomini oltin harflar bilan yozib qo‘yadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Dustin PoirierIslam MakhachevUFCIan Garry
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiInter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydiBugun, 18:34Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiRasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiBugun, 18:14Djed Spens Inter klubiga o‘tishga rozi bo‘ldi va rasmiy taklif yuborildiDjed Spens Inter klubiga o‘tishga rozi bo‘ldi va rasmiy taklif yuborildiBugun, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi