Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydi
Inter Davide Frattesining Latsio klubiga ketishi rasmiylashishi bilanoq Liverpul yarimhimoyachisi Kurtis Jons transferi bo'yicha muzokaralarni faollashtirmoqchi. Frattesi 15 million yevroga sotib olish majburiyati bilan ijaraga berilmoqda, bu majburiyat Latsioning mavsumni 12-o'rindan past bo'lmagan natija bilan yakunlashiga bog'langan. Shuningdek, Inter futbolchi keyinchalik sotilgan taqdirda tushadigan mablag'ning 20 foizdan ortig'ini saqlab qolish huquqini ta'minlamoqda.
Milanning Inter klubi yozgi transferlar mavsumining soʻnggi kunlarida oʻz tarkibini kuchaytirish uchun hal qiluvchi qadamlarni tashlamoqda. Jamoa yarimhimoya chizigʻini Liverpul futbolchisi bilan boyitishni rejalashtirgan boʻlib, buning uchun avval boshqa bir oʻyinchini sotish talab etilayotgan edi. Goal.com xabar qilishicha, ushbu rejaning amalga oshishi uchun zarur shartlar asta-sekin bajarilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Italiya chempioni boʻlgan Milan klubi uchun ingliz yarimhimoyachisi oʻtgan yilning yanvar oyidan beri transfer bozoridagi asosiy nishonlardan biri boʻlib kelmoqda. Biroq, klub rahbariyati avvaliga mavjud moliyaviy va kadrlar balansini saqlab qolish maqsadida boshqa futbolchining transferini hal qilishni ustuvor vazifa deb belgilagan edi.
Davide Frattesi taqdiri va Latsio variantInter rejalarining asosiy boʻlagi boʻlgan Davide Frattesining klubni tark etishi hozirda yakuniy bosqichga yetdi. Rimlik yarimhimoyachi faoliyatini Latsio safida davom ettirishi kutilmoqda va ayni paytda tomonlar ushbu bitimning soʻnggi tafsilotlarini kelishib olmoqdalar. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi 15 million yevro evaziga sotib olish majburiyati bilan ijaraga berilmoqda.
Ushbu majburiyat joriy mavsum yakuniga koʻra jamoaning 12-oʻrindan past boʻlmagan natijani qayd etishiga bogʻliq qilib belgilangan. Shuningdek, Inter kelgusida futbolchi boshqa jamoaga sotilgandan tushadigan mablagʻning 20 foizdan ortigʻini oʻzida saqlab qolish huquqini taʼminlaydigan bandni ham kiritgan.
Kurtis Jons transferi tafsilotlariFrattesining ketishi rasmiylashishi bilanoq, Inter rahbariyati Liverpul bilan muzokaralarni faollashtirish uchun yetarli imkoniyatga ega boʻladi. Britaniyalik futbolchi oʻz navbatida uzoq vaqtdan beri milanliklar safiga qoʻshilishni afzal koʻrib kelmoqda. Uning Liverpul safidagi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida ehtiyotkorlik chorasi sifatida zaxirada qoldirilgani ham aynan transfer muzokaralari bilan izohlanmoqda.
Avvalroq, 30-iyun sanasiga qadar Inter ingliz klubiga 20 million va 25 million yevrolik takliflar yuborgan va ular javobsiz qoldirilgan edi. Endilikda klub oʻz takliflarini yanada yaxshilashga tayyor turibdi. Shuningdek, Fabrizio Romano tarqatgan maʼlumotlarga qaraganda, Liverpul dastlab talab qilgan 40 million yevrolik narxini soʻnggi соatlarda pasaytirgan.
Ingliz klubining amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozigacha moʻljallangan boʻlsa-da, ular bonuslarni oʻz ichiga olgan holda umumiy qiymati 35 million yevro boʻlgan taklifni qabul qilishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Inter ushbu imkoniyatdan foydalanib, transfer oynasi yopilishidan oldin kelishuvga erishishni maqsad qilgan.
…