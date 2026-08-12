Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydi

·27·Sport
Inter Davide Frattesi transferidan soʻng Kurtis Jons uchun harakat boshlaydi
Qisqacha

Inter Davide Frattesining Latsio klubiga ketishi rasmiylashishi bilanoq Liverpul yarimhimoyachisi Kurtis Jons transferi bo'yicha muzokaralarni faollashtirmoqchi. Frattesi 15 million yevroga sotib olish majburiyati bilan ijaraga berilmoqda, bu majburiyat Latsioning mavsumni 12-o'rindan past bo'lmagan natija bilan yakunlashiga bog'langan. Shuningdek, Inter futbolchi keyinchalik sotilgan taqdirda tushadigan mablag'ning 20 foizdan ortig'ini saqlab qolish huquqini ta'minlamoqda.

Milanning Inter klubi yozgi transferlar mavsumining soʻnggi kunlarida oʻz tarkibini kuchaytirish uchun hal qiluvchi qadamlarni tashlamoqda. Jamoa yarimhimoya chizigʻini Liverpul futbolchisi bilan boyitishni rejalashtirgan boʻlib, buning uchun avval boshqa bir oʻyinchini sotish talab etilayotgan edi. Goal.com xabar qilishicha, ushbu rejaning amalga oshishi uchun zarur shartlar asta-sekin bajarilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Italiya chempioni boʻlgan Milan klubi uchun ingliz yarimhimoyachisi oʻtgan yilning yanvar oyidan beri transfer bozoridagi asosiy nishonlardan biri boʻlib kelmoqda. Biroq, klub rahbariyati avvaliga mavjud moliyaviy va kadrlar balansini saqlab qolish maqsadida boshqa futbolchining transferini hal qilishni ustuvor vazifa deb belgilagan edi.

Davide Frattesi taqdiri va Latsio variant

Inter rejalarining asosiy boʻlagi boʻlgan Davide Frattesining klubni tark etishi hozirda yakuniy bosqichga yetdi. Rimlik yarimhimoyachi faoliyatini Latsio safida davom ettirishi kutilmoqda va ayni paytda tomonlar ushbu bitimning soʻnggi tafsilotlarini kelishib olmoqdalar. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi 15 million yevro evaziga sotib olish majburiyati bilan ijaraga berilmoqda.

Ushbu majburiyat joriy mavsum yakuniga koʻra jamoaning 12-oʻrindan past boʻlmagan natijani qayd etishiga bogʻliq qilib belgilangan. Shuningdek, Inter kelgusida futbolchi boshqa jamoaga sotilgandan tushadigan mablagʻning 20 foizdan ortigʻini oʻzida saqlab qolish huquqini taʼminlaydigan bandni ham kiritgan.

Kurtis Jons transferi tafsilotlari

Frattesining ketishi rasmiylashishi bilanoq, Inter rahbariyati Liverpul bilan muzokaralarni faollashtirish uchun yetarli imkoniyatga ega boʻladi. Britaniyalik futbolchi oʻz navbatida uzoq vaqtdan beri milanliklar safiga qoʻshilishni afzal koʻrib kelmoqda. Uning Liverpul safidagi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida ehtiyotkorlik chorasi sifatida zaxirada qoldirilgani ham aynan transfer muzokaralari bilan izohlanmoqda.

Avvalroq, 30-iyun sanasiga qadar Inter ingliz klubiga 20 million va 25 million yevrolik takliflar yuborgan va ular javobsiz qoldirilgan edi. Endilikda klub oʻz takliflarini yanada yaxshilashga tayyor turibdi. Shuningdek, Fabrizio Romano tarqatgan maʼlumotlarga qaraganda, Liverpul dastlab talab qilgan 40 million yevrolik narxini soʻnggi соatlarda pasaytirgan.

Ingliz klubining amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozigacha moʻljallangan boʻlsa-da, ular bonuslarni oʻz ichiga olgan holda umumiy qiymati 35 million yevro boʻlgan taklifni qabul qilishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Inter ushbu imkoniyatdan foydalanib, transfer oynasi yopilishidan oldin kelishuvga erishishni maqsad qilgan.

InterKurtis JonsDavide FrattesiLiverpulTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Morgdagi "mo‘jiza": Shifokorlar o‘ldiga chiqargan futbolchi tirik ekan...Bugun, 19:01Manchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaManchester Siti futbolchilari safga qaytdi, Rodri masalasi esa noaniqligicha qolmoqdaBugun, 18:54Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Niderlandiyada kim №1? Verxuven Overim bilan ringga chiqadimi?Bugun, 18:43Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Pore Maxachevning muvaffaqiyati sababini oshkor qildi: «U hammani tozalab bo‘ldi»Bugun, 18:36Rasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiRasman: «Manchester Siti» Xeronimo Ruli transferini e’lon qildiBugun, 18:14Djed Spens Inter klubiga o‘tishga rozi bo‘ldi va rasmiy taklif yuborildiDjed Spens Inter klubiga o‘tishga rozi bo‘ldi va rasmiy taklif yuborildiBugun, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi