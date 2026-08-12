Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi

·54·Sport
Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi
Qisqacha

UYEFA Superkubogi-2026 bahsida «PSJ» va «Aston Villa» jamoalarining asosiy tarkiblari e'lon qilindi. Uchrashuv 12 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da Avstriyaning Zalsburg shahridagi «Red Bull Arena» stadionida boshlanadi. «PSJ» safida Safonov, Hakimi, Markinos, Pacho, Mendesh, Zair-Emeri, Vitinya, Nevesh, Akliush, Kvaratsxeliya va Due maydonga tushadi.

Yevropa futbolida yangi mavsumning ilk va eng nufuzli sovrinlaridan biri — UYEFA Superkubogi o‘z egasini topmoqda. Avstriyaning Zalsburg shahridagi muhtasham «Red Bull Arena» stadionida Chempionlar ligasining amaldagi g‘olibi — Fransiyaning «PSJ» klubi hamda Yevropa ligasida tengsiz deb topilgan Angliyaning «Aston Villa» jamoalari o‘rtasida superjang kechadi.

Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladigan ushbu prinsipial to‘qnashuv oldidan har ikkala jamoa murabbiylar shtabi maydonga tushadigan asosiy tarkiblarni e’lon qildi.

Jamoalarning asosiy tarkiblari:

UYEFA Superkubogi-2026

O‘tkazilish joyi: Avstriya, Zalsburg, «Red Bull Arena»

Musobaqa vaqti: 12 avgust, soat 00:00 (Toshkent vaqti bilan)

  • «PSJ» (Fransiya):

    Safonov, Hakimi, Markinos, Pacho, Mendesh, Zair-Emeri, Vitinya, Nevesh, Akliush, Kvaratsxeliya, Due.

  • «Aston Villa» (Angliya):

    Bizot, Kesh, Lindelyof, Torres, Matsen, Kamara, Gomes, Makginn, Hemmings, Buendia, Majo.

Mavsumning ilk finalidan nimalar kutilmoqda?

Parijliklar o‘zining yulduzli va hujumkor tarkibi bilan uchrashuv favoriti sifatida e’tirof etilayotgan bo‘lsa-da, Unai Emeri boshchiligidagi «Aston Villa» kuboklar jangida kutilmagan syurprizlar va taktik syurprizlar tayyorlash bo‘yicha katta tajribaga ega. Har ikki klub yangi mavsumni muhim sovrin bilan boshlash uchun bor imkoniyatini ishga solishi shubhasiz.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UEFA Super CupPSGAston VillaRed Bull ArenaSalzburg
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34Julian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiJulian Alvares va Diyego Simeone oʻrtasida muhokama boʻlib oʻtdiKecha, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi