Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi
UYEFA Superkubogi-2026 bahsida «PSJ» va «Aston Villa» jamoalarining asosiy tarkiblari e'lon qilindi. Uchrashuv 12 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da Avstriyaning Zalsburg shahridagi «Red Bull Arena» stadionida boshlanadi. «PSJ» safida Safonov, Hakimi, Markinos, Pacho, Mendesh, Zair-Emeri, Vitinya, Nevesh, Akliush, Kvaratsxeliya va Due maydonga tushadi.
Yevropa futbolida yangi mavsumning ilk va eng nufuzli sovrinlaridan biri — UYEFA Superkubogi o‘z egasini topmoqda. Avstriyaning Zalsburg shahridagi muhtasham «Red Bull Arena» stadionida Chempionlar ligasining amaldagi g‘olibi — Fransiyaning «PSJ» klubi hamda Yevropa ligasida tengsiz deb topilgan Angliyaning «Aston Villa» jamoalari o‘rtasida superjang kechadi.
Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da start oladigan ushbu prinsipial to‘qnashuv oldidan har ikkala jamoa murabbiylar shtabi maydonga tushadigan asosiy tarkiblarni e’lon qildi.
Jamoalarning asosiy tarkiblari:
UYEFA Superkubogi-2026
O‘tkazilish joyi: Avstriya, Zalsburg, «Red Bull Arena»
Musobaqa vaqti: 12 avgust, soat 00:00 (Toshkent vaqti bilan)
«PSJ» (Fransiya):
Safonov, Hakimi, Markinos, Pacho, Mendesh, Zair-Emeri, Vitinya, Nevesh, Akliush, Kvaratsxeliya, Due.
«Aston Villa» (Angliya):
Bizot, Kesh, Lindelyof, Torres, Matsen, Kamara, Gomes, Makginn, Hemmings, Buendia, Majo.
Mavsumning ilk finalidan nimalar kutilmoqda?
Parijliklar o‘zining yulduzli va hujumkor tarkibi bilan uchrashuv favoriti sifatida e’tirof etilayotgan bo‘lsa-da, Unai Emeri boshchiligidagi «Aston Villa» kuboklar jangida kutilmagan syurprizlar va taktik syurprizlar tayyorlash bo‘yicha katta tajribaga ega. Har ikki klub yangi mavsumni muhim sovrin bilan boshlash uchun bor imkoniyatini ishga solishi shubhasiz.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…