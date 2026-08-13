Messi faoliyatini davom ettirishga qaror qildimi? Futbol afsonasining kelajagi bo‘yicha yangi xabar
Lionel Messi otasi Xorxe Messining vafotidan so'ng futbolchilik faoliyatini davom ettirishga qaror qildi. 39 yoshli futbolchi bir muddat futbol va jamoaviy mashg'ulotlardan uzoqlashgan edi. Xabarlarga ko'ra, Messi 12 avgust kuni AQSHga qaytib, “Inter Mayami” bilan mashg'ulotlarni bosqichma-bosqich tiklashi rejalashtirilgan. Uning jamoa bilan to'liq mashg'ulotlarga qachon qo'shilishi va navbatdagi uchrashuvda maydonga tushish sanasi hozircha aniq emas.
“Inter Mayami” jamoasining argentinalik hujumchisi Lionel Messi otasi Xorxe Messining vafotidan so‘ng futbolchilik faoliyatini davom ettirishga qaror qildi. Bu haqda “Todo Noticias” portali xabar berdi.
Messi otasining vafoti sabab bir muddat futbol va jamoaviy mashg‘ulotlardan uzoqlashgan edi. Og‘ir yo‘qotishga qaramay, 39 yoshli futbolchi faoliyatini davom ettirishga qaror qilgani aytilmoqda.
Xabarlarga ko‘ra, Messi 12 avgust kuni AQSHga qaytib, “Inter Mayami” bilan mashg‘ulotlarni bosqichma-bosqich tiklashi rejalashtirilgan. Biroq uning jamoa bilan to‘liq mashg‘ulotlarga qachon qo‘shilishi va navbatdagi uchrashuvda maydonga tushish sanasi hozircha aniq emas.
Messi uchun otasining vafoti katta yo‘qotish bo‘ldi. Xorxe Messi uning nafaqat otasi, balki faoliyatidagi eng yaqin maslahatchilaridan biri ham edi. U Lionelning professional futbolchi sifatida shakllanishida va faoliyatining dastlabki bosqichlarida muhim rol o‘ynagan.
…