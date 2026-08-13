Messi faoliyatini davom ettirishga qaror qildimi? Futbol afsonasining kelajagi bo‘yicha yangi xabar

·60·Sport
Messi faoliyatini davom ettirishga qaror qildimi? Futbol afsonasining kelajagi bo‘yicha yangi xabar
Qisqacha

Lionel Messi otasi Xorxe Messining vafotidan so'ng futbolchilik faoliyatini davom ettirishga qaror qildi. 39 yoshli futbolchi bir muddat futbol va jamoaviy mashg'ulotlardan uzoqlashgan edi. Xabarlarga ko'ra, Messi 12 avgust kuni AQSHga qaytib, “Inter Mayami” bilan mashg'ulotlarni bosqichma-bosqich tiklashi rejalashtirilgan. Uning jamoa bilan to'liq mashg'ulotlarga qachon qo'shilishi va navbatdagi uchrashuvda maydonga tushish sanasi hozircha aniq emas.

“Inter Mayami” jamoasining argentinalik hujumchisi Lionel Messi otasi Xorxe Messining vafotidan so‘ng futbolchilik faoliyatini davom ettirishga qaror qildi. Bu haqda “Todo Noticias” portali xabar berdi.

Messi otasining vafoti sabab bir muddat futbol va jamoaviy mashg‘ulotlardan uzoqlashgan edi. Og‘ir yo‘qotishga qaramay, 39 yoshli futbolchi faoliyatini davom ettirishga qaror qilgani aytilmoqda.

Xabarlarga ko‘ra, Messi 12 avgust kuni AQSHga qaytib, “Inter Mayami” bilan mashg‘ulotlarni bosqichma-bosqich tiklashi rejalashtirilgan. Biroq uning jamoa bilan to‘liq mashg‘ulotlarga qachon qo‘shilishi va navbatdagi uchrashuvda maydonga tushish sanasi hozircha aniq emas.

Messi uchun otasining vafoti katta yo‘qotish bo‘ldi. Xorxe Messi uning nafaqat otasi, balki faoliyatidagi eng yaqin maslahatchilaridan biri ham edi. U Lionelning professional futbolchi sifatida shakllanishida va faoliyatining dastlabki bosqichlarida muhim rol o‘ynagan.

Lionel MessiInter MiamiJorge MessiTodo Noticias
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariNiko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariBugun, 15:58Mikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiMikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiBugun, 15:52Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha