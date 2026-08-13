Dušan Vlaxovich Turkiyaga yoʻl oldi: «Yuventus» uchun ulkan xulosa
Dušan Vlaxovich faoliyatini Istanbulning «Beshiktosh» klubida davom ettiradi va «Yuventus»dagi to'rt yarim yillik davriga yakun yasaydi. 2022-yilning yanvar oyida «Fiorentina»dan 70 million yevro va qo'shimcha 10 million yevro bonus evaziga xarid qilingan hujumchi 168 uchrashuvda 68 ta gol urdi. U «Yuventus» safidagi yagona sovrinini 2024-yilda «Atalanta»ga qarshi Italiya kubogi finalida g'alaba golini urib qo'lga kiritdi.
Italiyaning «Yuventus» klubi hujumchisi Dušan Vlaxovich faoliyatini Turkiyada davom ettiradigan boʻldi. Ushbu transfer hujumchining Turin klubidagi faoliyatiga yakun yasash bilan birga, uning atrofidagi uzoq yillik muhokamalarga ham nuqta qoʻydi. GOAL.com xabar berishicha, serbiyalik futbolchi faoliyatini Angliya Premer-ligasi yoki La Liga grandlarida davom ettirishni orzu qilgan boʻlsa-da, yakunda Istanbulning «Beshiktosh» klubiga yuqori maosh evaziga koʻchib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, 2022-yilning yanvar oyida «Fiorentina»dan 70 million yevro va qoʻshimcha 10 million yevro bonus evaziga xarid qilingan hujumchi klub tarixidagi eng qimmatbaho transferlardan biri boʻlgandi. Turinliklar 22 yoshli futbolchiga mavsumiga 12 million yevrogacha yetadigan ulkan maosh tayinlab, uni jamoani yetaklab ketishga qodir yangi avlod yulduzi sifatida koʻrgan edi. Biroq toʻrt yarim yil davomida Vlaxovich kutilgan darajadagi superyulduzga aylana olmadi.
Murakkab davr va yetakchiliksinoviVlaxovichning «Yuventus»dagi faoliyati klub tarixidagi eng notinch davrga toʻgʻri keldi. Bu davr mobaynida Andrea Anyelli boshchiligidagi butun boshqaruv kengashi isteʼfoga chiqdi, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi bir necha bor oʻzgardi. Serblik futbolchi Allegri, Motta, Tudor va Spalletti kabi mutaxassislar qoʻl ostida oʻynadi. Garchi klubdagi umumiy tartibsizliklar uning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatgan boʻlsa-da, jamoaning asosiy toʻpuraridan qiyin vaziyatlarda jamoani sudrab chiqish talab etilardi.
168 uchrashuvda 68 ta gol urganiga qaramay, hujumchi koʻpincha oʻzining hissiyotlari va texnik kamchiliklari, xususan, toʻpni birinchi marta qabul qilishdagi muammolari sabab tanqidlarga uchradi. Uning «Yuventus»dagi yagona sovrini 2024-yilgi Italiya kubogi boʻlib, «Atalanta»ga qarshi kechgan finaldagi gʻalaba goli aynan uning hisobiga yozilgan edi.
Moliyaviy yutuq va yangi manzilFutbolchining keyingi manzili uning oʻzi oʻylagan darajaga chiqa olmaganini yana bir bor koʻrsatdi. Oxirgi yillarda Premyer-liga, xususan «Arsenal», shuningdek «Barselona» va «Bavariya» klublari nishonida boʻlgan hujumchi uchun bu jamoalardan aniq takliflar kelib tushmadi. Natijada, faoliyatining eng qizgʻin pallasida 26 yoshli serbiyalik futbolchi Turkiya chempionatida toʻp tepishga rozi boʻldi.
Shunga qaramay, moliyaviy nuqtayi nazardan ushbu transfer futbolchining oʻzi va uning agentlari uchun mutlaq gʻalaba boʻldi. Istanbulda u har mavsum uchun 10 million yevro sof maosh, bonuslar hamda salmoqli imzo pulini qoʻlga kiritadi. Shu bilan birga, «Yuventus» hanuzgacha Vlaxovichga munosib oʻrinbosar topgani yoʻq. Sababi, jamoa safiga qoʻshilgan Kolo Muani hujum chizigʻi boʻylab harakatlanishni yoqtiradigan mobil hujumchi hisoblanadi va u klassik jarima maydonchasi markaziy hujumchisi vazifasini toʻliq bajara olmaydi.
…