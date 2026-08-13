Dušan Vlaxovich Turkiyaga yoʻl oldi: «Yuventus» uchun ulkan xulosa

·36·Sport
Dušan Vlaxovich Turkiyaga yoʻl oldi: «Yuventus» uchun ulkan xulosa
Qisqacha

Dušan Vlaxovich faoliyatini Istanbulning «Beshiktosh» klubida davom ettiradi va «Yuventus»dagi to'rt yarim yillik davriga yakun yasaydi. 2022-yilning yanvar oyida «Fiorentina»dan 70 million yevro va qo'shimcha 10 million yevro bonus evaziga xarid qilingan hujumchi 168 uchrashuvda 68 ta gol urdi. U «Yuventus» safidagi yagona sovrinini 2024-yilda «Atalanta»ga qarshi Italiya kubogi finalida g'alaba golini urib qo'lga kiritdi.

Italiyaning «Yuventus» klubi hujumchisi Dušan Vlaxovich faoliyatini Turkiyada davom ettiradigan boʻldi. Ushbu transfer hujumchining Turin klubidagi faoliyatiga yakun yasash bilan birga, uning atrofidagi uzoq yillik muhokamalarga ham nuqta qoʻydi. GOAL.com xabar berishicha, serbiyalik futbolchi faoliyatini Angliya Premer-ligasi yoki La Liga grandlarida davom ettirishni orzu qilgan boʻlsa-da, yakunda Istanbulning «Beshiktosh» klubiga yuqori maosh evaziga koʻchib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, 2022-yilning yanvar oyida «Fiorentina»dan 70 million yevro va qoʻshimcha 10 million yevro bonus evaziga xarid qilingan hujumchi klub tarixidagi eng qimmatbaho transferlardan biri boʻlgandi. Turinliklar 22 yoshli futbolchiga mavsumiga 12 million yevrogacha yetadigan ulkan maosh tayinlab, uni jamoani yetaklab ketishga qodir yangi avlod yulduzi sifatida koʻrgan edi. Biroq toʻrt yarim yil davomida Vlaxovich kutilgan darajadagi superyulduzga aylana olmadi.

Murakkab davr va yetakchiliksinovi

Vlaxovichning «Yuventus»dagi faoliyati klub tarixidagi eng notinch davrga toʻgʻri keldi. Bu davr mobaynida Andrea Anyelli boshchiligidagi butun boshqaruv kengashi isteʼfoga chiqdi, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi bir necha bor oʻzgardi. Serblik futbolchi Allegri, Motta, Tudor va Spalletti kabi mutaxassislar qoʻl ostida oʻynadi. Garchi klubdagi umumiy tartibsizliklar uning oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatgan boʻlsa-da, jamoaning asosiy toʻpuraridan qiyin vaziyatlarda jamoani sudrab chiqish talab etilardi.

168 uchrashuvda 68 ta gol urganiga qaramay, hujumchi koʻpincha oʻzining hissiyotlari va texnik kamchiliklari, xususan, toʻpni birinchi marta qabul qilishdagi muammolari sabab tanqidlarga uchradi. Uning «Yuventus»dagi yagona sovrini 2024-yilgi Italiya kubogi boʻlib, «Atalanta»ga qarshi kechgan finaldagi gʻalaba goli aynan uning hisobiga yozilgan edi.

Moliyaviy yutuq va yangi manzil

Futbolchining keyingi manzili uning oʻzi oʻylagan darajaga chiqa olmaganini yana bir bor koʻrsatdi. Oxirgi yillarda Premyer-liga, xususan «Arsenal», shuningdek «Barselona» va «Bavariya» klublari nishonida boʻlgan hujumchi uchun bu jamoalardan aniq takliflar kelib tushmadi. Natijada, faoliyatining eng qizgʻin pallasida 26 yoshli serbiyalik futbolchi Turkiya chempionatida toʻp tepishga rozi boʻldi.

Shunga qaramay, moliyaviy nuqtayi nazardan ushbu transfer futbolchining oʻzi va uning agentlari uchun mutlaq gʻalaba boʻldi. Istanbulda u har mavsum uchun 10 million yevro sof maosh, bonuslar hamda salmoqli imzo pulini qoʻlga kiritadi. Shu bilan birga, «Yuventus» hanuzgacha Vlaxovichga munosib oʻrinbosar topgani yoʻq. Sababi, jamoa safiga qoʻshilgan Kolo Muani hujum chizigʻi boʻylab harakatlanishni yoqtiradigan mobil hujumchi hisoblanadi va u klassik jarima maydonchasi markaziy hujumchisi vazifasini toʻliq bajara olmaydi.

Dušan VlaxovichYuventusBeshiktoshItaliya KubogiTurkiya Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Bugun, 14:19Eliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiEliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha