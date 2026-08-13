Jonatan Ta Vensan Kompani va Xabi Alonso faoliyatiga baho berdi

·37·Sport
Jonatan Ta Vensan Kompani va Xabi Alonso faoliyatiga baho berdi
Qisqacha

Bavariya himoyachisi Jonatan Ta Vensan Kompani va Xabi Alonsoning boshqaruv qobiliyatlarini yuqori baholadi. Ularning futbolchilik tajribasi jamoa ichki muhitini tushunish, futbolchilar bilan hissiy bog'lanish o'rnatish va taktik g'oyalarni amalga oshirishda yordam berishini ta'kidladi.

Bavariya klubi himoyachisi Jonatan Ta taniqli murabbiylar Vensan Kompani hamda Xabi Alonsoning boshqaruv qobiliyatlarini yuqori baholadi. Germaniya terma jamoasi aʼzosi ushbu mutaxassislarning boy futbolchilik tajribasidan unumli foydalanib, jamoa bilan hissiy bog‘lanish o‘rnata olishi va taktik g‘oyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar qilishicha, Jonatan Ta o‘z faoliyati davomida har ikki yuqori malakali murabbiy qo‘lida ishlash baxtiga muyassar bo‘lganidan mamnuniyatini bildirdi. Xabi Alonso qo‘lostida u Leverkuzenning Bayer klubida to‘p surib, 2023/24-yilgi mavsumda Bundesliga chempionligini qo‘lga kiritgan edi. 2025-yilda esa futbolchi Bavariya safimga ko‘chib o‘tdi va hozirda sobiq Manchester Siti sardori Vensan Kompani qo‘l ostida o‘z mahsulotini oshirib bormoqda.

Tajriba va yetakchilik mahorati

Hozirgi kunda Yevropa futbolining eng yuqori cho‘qqilarida muvaffaqiyat qozonayotgan har ikki murabbiy o‘z vaqtida ajoyib futbolchilik faoliyatini o‘tkazgan. Jonatan Taning fikricha, maydondagi ulkan tajriba ularning zamonaviy murabbiylik yondashuviga bevosita ko‘chib o‘tgan va bu o‘ziga xos ustunlik taqdim etmoqda.

Sobiq yetakchi futbolchilar sifatida ularning zamonaviy jamoalardagi murakkab ichki muhit va guruh dinamikasini mukammal tushunishi ish jarayonida qo‘l kelmoqda. "Ular futbolchi sifatida juda katta yo‘lni bosib o‘tishgan. Shuning uchun ular bilan ishlash juda yoqimli, chunki ular kiyinish xonasi va jamoa qanday ishlashini juda yaxshi tushunishadi", deya eʼtirof etdi himoyachi.

Taktikadan ustun keluvchi insoniy yondashuv

Mutaxassislar o‘zlarining o‘tkir taktik bilimlari bilan tanilgan bo‘lsa-da, Ta ularning asosiy ustunligi futbolchilar bilan yaxshi munosabat o‘rnata olishida ekanini taʼkidlaydi. Uning fikricha, o‘yinchilarning to‘liq ishonchi va qo‘llab-quvvatlovisiz eng yaxshi taktik sxemalar ham ish bermasligi mumkin.

Himoyachining so‘zlariga ko‘ra, eng muhim jihat bu murabbiyning jamoaga bo‘lgan yondashuvidir. Agar jamoa murabbiyning g‘oyalarini to‘liq his qilmasa va o‘zaro aloqa o‘rnatilmasa, har qanday taktik tizim ham samarasiz bo‘lib qolishi muqarrar.

Jonatan TaVensan KompaniXabi AlonsoBavariyafutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Bugun, 14:19Eliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiEliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha