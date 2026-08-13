Jonatan Ta Vensan Kompani va Xabi Alonso faoliyatiga baho berdi
Bavariya himoyachisi Jonatan Ta Vensan Kompani va Xabi Alonsoning boshqaruv qobiliyatlarini yuqori baholadi. Ularning futbolchilik tajribasi jamoa ichki muhitini tushunish, futbolchilar bilan hissiy bog'lanish o'rnatish va taktik g'oyalarni amalga oshirishda yordam berishini ta'kidladi.
Bavariya klubi himoyachisi Jonatan Ta taniqli murabbiylar Vensan Kompani hamda Xabi Alonsoning boshqaruv qobiliyatlarini yuqori baholadi. Germaniya terma jamoasi aʼzosi ushbu mutaxassislarning boy futbolchilik tajribasidan unumli foydalanib, jamoa bilan hissiy bog‘lanish o‘rnata olishi va taktik g‘oyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar qilishicha, Jonatan Ta o‘z faoliyati davomida har ikki yuqori malakali murabbiy qo‘lida ishlash baxtiga muyassar bo‘lganidan mamnuniyatini bildirdi. Xabi Alonso qo‘lostida u Leverkuzenning Bayer klubida to‘p surib, 2023/24-yilgi mavsumda Bundesliga chempionligini qo‘lga kiritgan edi. 2025-yilda esa futbolchi Bavariya safimga ko‘chib o‘tdi va hozirda sobiq Manchester Siti sardori Vensan Kompani qo‘l ostida o‘z mahsulotini oshirib bormoqda.
Tajriba va yetakchilik mahoratiHozirgi kunda Yevropa futbolining eng yuqori cho‘qqilarida muvaffaqiyat qozonayotgan har ikki murabbiy o‘z vaqtida ajoyib futbolchilik faoliyatini o‘tkazgan. Jonatan Taning fikricha, maydondagi ulkan tajriba ularning zamonaviy murabbiylik yondashuviga bevosita ko‘chib o‘tgan va bu o‘ziga xos ustunlik taqdim etmoqda.
Sobiq yetakchi futbolchilar sifatida ularning zamonaviy jamoalardagi murakkab ichki muhit va guruh dinamikasini mukammal tushunishi ish jarayonida qo‘l kelmoqda. "Ular futbolchi sifatida juda katta yo‘lni bosib o‘tishgan. Shuning uchun ular bilan ishlash juda yoqimli, chunki ular kiyinish xonasi va jamoa qanday ishlashini juda yaxshi tushunishadi", deya eʼtirof etdi himoyachi.
Taktikadan ustun keluvchi insoniy yondashuvMutaxassislar o‘zlarining o‘tkir taktik bilimlari bilan tanilgan bo‘lsa-da, Ta ularning asosiy ustunligi futbolchilar bilan yaxshi munosabat o‘rnata olishida ekanini taʼkidlaydi. Uning fikricha, o‘yinchilarning to‘liq ishonchi va qo‘llab-quvvatlovisiz eng yaxshi taktik sxemalar ham ish bermasligi mumkin.
Himoyachining so‘zlariga ko‘ra, eng muhim jihat bu murabbiyning jamoaga bo‘lgan yondashuvidir. Agar jamoa murabbiyning g‘oyalarini to‘liq his qilmasa va o‘zaro aloqa o‘rnatilmasa, har qanday taktik tizim ham samarasiz bo‘lib qolishi muqarrar.
…