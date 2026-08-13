Mercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladi
Mercedes-AMG GT Black Series kelgusi yilda taqdim etilishi, 2028-yilda esa sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Ola Källenius avtomobil “aqldan ozdiruvchi” ko'rsatkichlarni namoyish etishini aytib, ishqibozlar uning xususiyatlaridan ko'ngli qolmasligiga kafolat berdi.
Mercedes-Benz rahbari Ola Källeniusning maʼlum qilishicha, yaqinlashib kelayotgan Mercedes-AMG GT Black Series modeli chinakamiga “aqldan ozdiruvchi” koʻrsatkichlarni namoyish etadi. Kompaniya bosh direktori avtomobil ishqibozlari bu oʻta shddatli sportkar xususiyatlarini yuqori baholashiga shaxsan kafolat berdi. Kelgusi yilda taqdim etilishi kutilayotgan va 2028-yilda sotuvga chiqariladigan mazkur yangi avtomobil treklarga moʻljallangan kelgusi avlod Mercedes-AMG GT3 poyga mashinasining yoʻllarda harakatlanishga ruxsat etilgan egizagi hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Ola Källenius muhandislarga oʻz gʻoyalarini erkin amalga oshirish imkonini berish muhimligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi Black Series avtomobili mutlaqo oʻzgacha boʻlib, hech kim kutmagan yechimlarni taqdim etadi. Kompaniya rahbari sport avtomobillari ixlosmandlari bu yangilikdan aslo koʻngli qolmasligiga vaqtida shaxsiy kafolatini berdi.
Texnik imkoniyatlar va asosiy raqobatchiGarchi kompaniya hali aniq dvigatel va tezlanish raqamlarini rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, AMG mutaxassislari soʻnggi Black Series avtomobili hozirgi GT 63 Pro modelining 603 ot kuchi va 627 funt-fut tortish kuchidan sezilarli darajada yuqori quvvat hamda moment hosil qilishini maʼlum qildi. Konsepsiya va bozor pozitsiyasi boʻyicha ushbu superkarning eng yaqin raqibi sifatida Toyota kompaniyasining trekka moslashtirilgan yangi GR GT modeli koʻrilmoqda.
Mercedes brendi Black Series nishonini oʻzining eng murosasiz va shafqatsiz yoʻl sport avtomobillari uchun saqlab keladi. Ushbu nom ilk bor 2006 yilda SLK 55 AMG modelining oʻta ekstremal versiyasida qoʻllanilgan edi. Yangi avtomobil ham ana shu sharafli anʼanani davom ettirib, oʻz sinfida yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda.
Ichki yonuv dvigatellarining kelajagiKälleniusning taʼkidlashicha, tekis tirsakli valga ega (flat-plane-crank) yangi V8 dvigatelining yaratilishi kompaniyaning ichki yonuv texnologiyalariga kiritgan sarmoyaviy strategiyasining muhim qismidir. U sport avtomobillari uchun bunday agregatlar yaqin yillar davomida suv va havodek zarur boʻlishini qayd etdi. Shuningdek, rahbari shaxsan V8 dvigatelli SL avtomobiliga egalik qilishini va ixlosmandlar bu turdagi dvigatellarni nima uchun qadrlashini yaxshi tushunishini bildirdi.
Aksariyat zamonaviy modellarda plug-in gidrid (PHEV) quvvat qurilmalaridan voz kechib, ularning oʻrniga yengil gidridlangan V8 dvigatellarini oʻrnatishga boʻlgan intilish strategiyada sezilarli oʻzgarish yasaganidan dalolat beradi. Biroq Källenius kompaniya samaradorlikni oshirish yoki quvvatni kuchaytirish maqsadida PHEV tizimlarini kelgusida ham rivojlantirishda davom etishini qatʼiy taʼkidladi.
…