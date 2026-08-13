Mercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladi

·39·Avto
Mercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladi
Qisqacha

Mercedes-AMG GT Black Series kelgusi yilda taqdim etilishi, 2028-yilda esa sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Ola Källenius avtomobil “aqldan ozdiruvchi” ko'rsatkichlarni namoyish etishini aytib, ishqibozlar uning xususiyatlaridan ko'ngli qolmasligiga kafolat berdi.

Mercedes-Benz rahbari Ola Källeniusning maʼlum qilishicha, yaqinlashib kelayotgan Mercedes-AMG GT Black Series modeli chinakamiga “aqldan ozdiruvchi” koʻrsatkichlarni namoyish etadi. Kompaniya bosh direktori avtomobil ishqibozlari bu oʻta shddatli sportkar xususiyatlarini yuqori baholashiga shaxsan kafolat berdi. Kelgusi yilda taqdim etilishi kutilayotgan va 2028-yilda sotuvga chiqariladigan mazkur yangi avtomobil treklarga moʻljallangan kelgusi avlod Mercedes-AMG GT3 poyga mashinasining yoʻllarda harakatlanishga ruxsat etilgan egizagi hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Ola Källenius muhandislarga oʻz gʻoyalarini erkin amalga oshirish imkonini berish muhimligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, yangi Black Series avtomobili mutlaqo oʻzgacha boʻlib, hech kim kutmagan yechimlarni taqdim etadi. Kompaniya rahbari sport avtomobillari ixlosmandlari bu yangilikdan aslo koʻngli qolmasligiga vaqtida shaxsiy kafolatini berdi.

Texnik imkoniyatlar va asosiy raqobatchi

Garchi kompaniya hali aniq dvigatel va tezlanish raqamlarini rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, AMG mutaxassislari soʻnggi Black Series avtomobili hozirgi GT 63 Pro modelining 603 ot kuchi va 627 funt-fut tortish kuchidan sezilarli darajada yuqori quvvat hamda moment hosil qilishini maʼlum qildi. Konsepsiya va bozor pozitsiyasi boʻyicha ushbu superkarning eng yaqin raqibi sifatida Toyota kompaniyasining trekka moslashtirilgan yangi GR GT modeli koʻrilmoqda.

Mercedes brendi Black Series nishonini oʻzining eng murosasiz va shafqatsiz yoʻl sport avtomobillari uchun saqlab keladi. Ushbu nom ilk bor 2006 yilda SLK 55 AMG modelining oʻta ekstremal versiyasida qoʻllanilgan edi. Yangi avtomobil ham ana shu sharafli anʼanani davom ettirib, oʻz sinfida yangi standartlarni belgilashi kutilmoqda.

Ichki yonuv dvigatellarining kelajagi

Källeniusning taʼkidlashicha, tekis tirsakli valga ega (flat-plane-crank) yangi V8 dvigatelining yaratilishi kompaniyaning ichki yonuv texnologiyalariga kiritgan sarmoyaviy strategiyasining muhim qismidir. U sport avtomobillari uchun bunday agregatlar yaqin yillar davomida suv va havodek zarur boʻlishini qayd etdi. Shuningdek, rahbari shaxsan V8 dvigatelli SL avtomobiliga egalik qilishini va ixlosmandlar bu turdagi dvigatellarni nima uchun qadrlashini yaxshi tushunishini bildirdi.

Aksariyat zamonaviy modellarda plug-in gidrid (PHEV) quvvat qurilmalaridan voz kechib, ularning oʻrniga yengil gidridlangan V8 dvigatellarini oʻrnatishga boʻlgan intilish strategiyada sezilarli oʻzgarish yasaganidan dalolat beradi. Biroq Källenius kompaniya samaradorlikni oshirish yoki quvvatni kuchaytirish maqsadida PHEV tizimlarini kelgusida ham rivojlantirishda davom etishini qatʼiy taʼkidladi.

MercedesAMGSuperkarAvtomobilYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiXiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiBugun, 15:29Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBritaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 15:27Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiOʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiBugun, 15:21Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBritaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBugun, 12:24Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Bugun, 12:22Waymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiWaymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi