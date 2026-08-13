Dušan Vlahović “Yuventus”dan “Beshiktosh”ga oʻtdi

·36·Sport
Dušan Vlahović “Yuventus”dan “Beshiktosh”ga oʻtdi
Qisqacha

Serbiyalik hujumchi Dušan Vlahović faoliyatini “Yuventus”dan “Beshiktosh”ga o'tkazdi. 26 yoshli forvard “Yuventus” safida 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urib, 2024-yilgi Italiya kubogini qo'lga kiritgan. U “Beshiktosh”da “Fiorentina”dagi salohiyatini ochib bergan murabbiy Vinchenso Italyano bilan qayta birlashadi. Istanbul klubida Vlahović har mavsum uchun 10 million yevro sof maosh, bonuslar va imzo qo'yish puli oladi.

Professional futbol olamida uzoq davom etgan transfer mish-mishlariga nuqta qoʻyilib, serbiyalik hujumchi Dušan Vlahović faoliyatini Turkiyada davom ettirishi maʼlum boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Angliya Premyer-ligasi yoki La Liga grandlaridan taklif kutgan 26 yoshli forvard faoliyatini “Beshiktosh” safida davom ettiradigan boʻldi. Bu transfer nafaqat futbolchining faoliyatidagi keskin burilish, balki uning Turin klubidagi ziddiyatli davri yakunlanganini anglatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oradan yillar oʻtib, “Yuventus” oʻz vaqtida katta umidlar bilan 2022-yilning yanvar oyida “Fiorentina”dan sotib olgan hujumchining faoliyatini sarhisob qilishga majbur boʻlmoqda. Oʻshanda Turin klubi futbolchi uchun 70 million yevro transfer summasi va 10 million yevro bonus toʻlagan, shuningdek, yillik maoshi asta-sekin 12 million yevrogacha yetadigan ulkan shartnoma imzolagan edi. Fiorentinada 108 ta oʻyinda 49 ta gol urgan 22 yoshli futbolchidan jamoani yetaklab ketadigan avlodining eng yaxshi markaziy hujumchisi chiqishi kutilgandi.

Turin klubidagi qiyin davr va natijalar

Biroq voqealar rivoji boshqacha tus oldi. Garchi Vlahović 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan esa-da, koʻpchilik mutaxassislar uni asosiy xomxayol va muvaffaqiyatsizlik deb atamoqda. Albatta, futbolchining oqlanishi uchun maʼlum asoslar bor: u oʻz tarixidagi eng ogʻir davrlarni boshdan kechirayotgan “Yuventus”ga kelib qoʻshilgandi. Toʻrt yarim yil ichida klubda prezident Andrea Anyelli va butun boshqaruv kengashi isteʼfoga chiqdi, rahbariyat hamda murabbiylar shtabi bir necha bor oʻzgardi.

Massimiliano Allegri, Tiago Motta, Igor Tudor va Luchano Spalletti kabi mutaxassislar qoʻl ostida toʻp surgan hujumchi oxir-oqibat “Fiorentina”da uning salohiyatini eng yaxshi ochib bergan murabbiy — Vinchenso Italyano bilan “Beshiktosh”da qayta birlashmoqda. Shunga qaramay, klubdagi tartibsizliklarga qaramay, haqiqiy chempionlardan kutilganidek, jamoani qiyin ahvordan tortib chiqish vazifasini Vlahović faqat qisman bajara oldi. U koʻpincha oʻz hissiyotlari, asabiylashishi hamda toʻpni qabul qilish va jamoadoshlari bilan kombinatsion oʻyinlardagi texnik cheklovlari qurboni boʻldi.

Moliyaviy muvaffaqiyat va yangi chaqiruv

Shunga qaramay, serbiyalik futbolchi “Yuventus” bilan faqatgina bitta sovrin — 2024-yilgi Italiya kubogini qoʻlga kiritdi, xolos. Atalantaga qarshi kechgan finaldagi yagona gol uning hisobiga yozilgan edi. Vlahovićning “Beshiktosh”ga oʻtishi uning dastlabki yirik ambitsiyalariga mos kelmasligini koʻrsatadi. Oylar davomida uning atrofida “Arsenal”, “Barselona” yoki “Bavariya” kabi grand klublar qiziqayotgani haqida gap-soʻzlar yurgan edi, ammo oxir-oqibat bu jamoalardan aniq taklif boʻlmadi.

Shartnoma nuqtai nazaridan qaraganda, Belgradda tugʻilgan hujumchi moliyaviy jihatdan yutdi. Istanbulda u har mavsum uchun 10 million yevro sof maosh, bonuslar va salmoqli imzo qoʻyish puliga ega boʻladi. Bu borada u va uning vakillari aniq gʻolibga aylandi. “Yuventus” esa hozircha uning oʻrnini munosib egallay oladigan klassik markaziy hujumchini topgani yoʻq, chunki jamoaga kelib qoʻshilgan Kolo Muani hujum chizigʻi boʻylab erkin harakatlanishni afzal koʻradigan harakatchan forvard hisoblanadi.

Dušan VlahovićYuventusBeshiktoshItaliya KubogiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariNiko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariBugun, 15:58Mikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiMikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiBugun, 15:52Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha