Dušan Vlahović “Yuventus”dan “Beshiktosh”ga oʻtdi
Serbiyalik hujumchi Dušan Vlahović faoliyatini “Yuventus”dan “Beshiktosh”ga o'tkazdi. 26 yoshli forvard “Yuventus” safida 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urib, 2024-yilgi Italiya kubogini qo'lga kiritgan. U “Beshiktosh”da “Fiorentina”dagi salohiyatini ochib bergan murabbiy Vinchenso Italyano bilan qayta birlashadi. Istanbul klubida Vlahović har mavsum uchun 10 million yevro sof maosh, bonuslar va imzo qo'yish puli oladi.
Professional futbol olamida uzoq davom etgan transfer mish-mishlariga nuqta qoʻyilib, serbiyalik hujumchi Dušan Vlahović faoliyatini Turkiyada davom ettirishi maʼlum boʻldi. Goal.com xabar berishicha, Angliya Premyer-ligasi yoki La Liga grandlaridan taklif kutgan 26 yoshli forvard faoliyatini “Beshiktosh” safida davom ettiradigan boʻldi. Bu transfer nafaqat futbolchining faoliyatidagi keskin burilish, balki uning Turin klubidagi ziddiyatli davri yakunlanganini anglatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oradan yillar oʻtib, “Yuventus” oʻz vaqtida katta umidlar bilan 2022-yilning yanvar oyida “Fiorentina”dan sotib olgan hujumchining faoliyatini sarhisob qilishga majbur boʻlmoqda. Oʻshanda Turin klubi futbolchi uchun 70 million yevro transfer summasi va 10 million yevro bonus toʻlagan, shuningdek, yillik maoshi asta-sekin 12 million yevrogacha yetadigan ulkan shartnoma imzolagan edi. Fiorentinada 108 ta oʻyinda 49 ta gol urgan 22 yoshli futbolchidan jamoani yetaklab ketadigan avlodining eng yaxshi markaziy hujumchisi chiqishi kutilgandi.
Turin klubidagi qiyin davr va natijalarBiroq voqealar rivoji boshqacha tus oldi. Garchi Vlahović 168 ta uchrashuvda 68 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan esa-da, koʻpchilik mutaxassislar uni asosiy xomxayol va muvaffaqiyatsizlik deb atamoqda. Albatta, futbolchining oqlanishi uchun maʼlum asoslar bor: u oʻz tarixidagi eng ogʻir davrlarni boshdan kechirayotgan “Yuventus”ga kelib qoʻshilgandi. Toʻrt yarim yil ichida klubda prezident Andrea Anyelli va butun boshqaruv kengashi isteʼfoga chiqdi, rahbariyat hamda murabbiylar shtabi bir necha bor oʻzgardi.
Massimiliano Allegri, Tiago Motta, Igor Tudor va Luchano Spalletti kabi mutaxassislar qoʻl ostida toʻp surgan hujumchi oxir-oqibat “Fiorentina”da uning salohiyatini eng yaxshi ochib bergan murabbiy — Vinchenso Italyano bilan “Beshiktosh”da qayta birlashmoqda. Shunga qaramay, klubdagi tartibsizliklarga qaramay, haqiqiy chempionlardan kutilganidek, jamoani qiyin ahvordan tortib chiqish vazifasini Vlahović faqat qisman bajara oldi. U koʻpincha oʻz hissiyotlari, asabiylashishi hamda toʻpni qabul qilish va jamoadoshlari bilan kombinatsion oʻyinlardagi texnik cheklovlari qurboni boʻldi.
Moliyaviy muvaffaqiyat va yangi chaqiruvShunga qaramay, serbiyalik futbolchi “Yuventus” bilan faqatgina bitta sovrin — 2024-yilgi Italiya kubogini qoʻlga kiritdi, xolos. Atalantaga qarshi kechgan finaldagi yagona gol uning hisobiga yozilgan edi. Vlahovićning “Beshiktosh”ga oʻtishi uning dastlabki yirik ambitsiyalariga mos kelmasligini koʻrsatadi. Oylar davomida uning atrofida “Arsenal”, “Barselona” yoki “Bavariya” kabi grand klublar qiziqayotgani haqida gap-soʻzlar yurgan edi, ammo oxir-oqibat bu jamoalardan aniq taklif boʻlmadi.
Shartnoma nuqtai nazaridan qaraganda, Belgradda tugʻilgan hujumchi moliyaviy jihatdan yutdi. Istanbulda u har mavsum uchun 10 million yevro sof maosh, bonuslar va salmoqli imzo qoʻyish puliga ega boʻladi. Bu borada u va uning vakillari aniq gʻolibga aylandi. “Yuventus” esa hozircha uning oʻrnini munosib egallay oladigan klassik markaziy hujumchini topgani yoʻq, chunki jamoaga kelib qoʻshilgan Kolo Muani hujum chizigʻi boʻylab erkin harakatlanishni afzal koʻradigan harakatchan forvard hisoblanadi.
…