Elliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyor
Angliya terma jamoasi yarimhimoyachisi Elliot Anderson xalqaro maydondagi og‘riqli mag‘lubiyatni ortda qoldirib, yangi mavsumda Manchester Siti safida yorqin o‘yin ko‘rsatishga qat’iy bel bog‘ladi. Goal.com xabar qilishicha, futbolchi yaqinda yakunlangan mundialdagi hissiy zarbalardan so‘ng o‘z e’tiborini to‘liq klubdagi faoliyatiga qaratgan va jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca qo‘l ostida o‘z o‘rnini mustahkamlashga hozirlik ko‘rmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kutilishicha, Anderson yangi jamoasidagi rasmiy debyutini shu yakshanba kuni Kardiffdagi Principality stadionida Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenalga qarshi kechadigan Community Shield uchrashuvida o‘tkazadi. Futbolchi Argentina terma jamoasidan uchralgan og‘riqli yarimfinal mag‘lubiyatini eslab, bu vaziyatni hazm qilish qiyin kechganini yashirmadi.
Jahon chempionati tajribasi va yangi chaqiruv«Bu juda qiyin. Men hali ham o‘shanda boshdan kechirganlarimni unutolmayapman. Futbolda yuqori cho‘qqilar ham, pastlashuvlar ham bo‘ladi. Muhimi — shundan keyin qanday qilib o‘zingizni tiklay olishingizda. O‘ylash uchun uch haftam bo‘ldi, ammo endi yangi mavsum boshlandi va oldinga qadam tashlash kerak», — deya ta’kidladi yarimhimoyachi matbuot anjumanida.
Ma’lumot o‘rnida, Elliot Angliya terma jamoasi safida musobaqaning 8 ta uchrashuvida maydonga tushib, Fransiyaga qarshi kechgan uchinchi o‘rin uchun bahsda bronza medalini qo‘lga kiritishga munosib hissa qo‘shgan edi. Mazkur bahslarda u bitta golli uzatma amalga oshirib, 386 ta aniq pas (90 foizlik ko‘rsatkich), 19 ta muvaffaqiyatli to‘p olib qo‘yish va 28 ta bartaraf etish harakatini qayd etdi.
Rodri taqdiri va yangi taktikaElliot Andersonning Manchester Sitiga kelishi ayniqsa jamoaning asosiy tayanch yarimhimoyachisi Rodri atrofidagi noaniqliklar fonida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Manbaga ko‘ra, Barselona klubi 30 yoshli ispaniyalik futbolchini o‘z safiga qo‘shib olish uchun faol harakatlarni boshlagan va chorshanba kuni 51 million funt sterling miqdorida yangi taklif yuborgan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Anderson maydon markazidagi bo‘shliqni to‘ldirish uchun asosiy nomzodga aylanadi.
Yangi jamoasidagi taktik talablar haqida gapirar ekan, Anderson maydon markazida turli vazifalarni bajarishga qodirligini bildirdi. «Men maydonning istalgan nuqtasida harakat qila olaman. Vaziyatlar yaratish, hujumni oldinga boshlash yoki boshqa vazifalarni bajarish qo‘limdan keladi. Murabbiy bilan bir necha bor gaplashdim, u mendan nima talab qilinishini tushuntirdi. Ko‘p yugurish, yuqori energiya va o‘yinni nazorat qilish talab etiladi», — dedi futbolchi.
…