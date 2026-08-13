Elliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyor

·0·Sport
Elliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyor

Angliya terma jamoasi yarimhimoyachisi Elliot Anderson xalqaro maydondagi og‘riqli mag‘lubiyatni ortda qoldirib, yangi mavsumda Manchester Siti safida yorqin o‘yin ko‘rsatishga qat’iy bel bog‘ladi. Goal.com xabar qilishicha, futbolchi yaqinda yakunlangan mundialdagi hissiy zarbalardan so‘ng o‘z e’tiborini to‘liq klubdagi faoliyatiga qaratgan va jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca qo‘l ostida o‘z o‘rnini mustahkamlashga hozirlik ko‘rmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kutilishicha, Anderson yangi jamoasidagi rasmiy debyutini shu yakshanba kuni Kardiffdagi Principality stadionida Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenalga qarshi kechadigan Community Shield uchrashuvida o‘tkazadi. Futbolchi Argentina terma jamoasidan uchralgan og‘riqli yarimfinal mag‘lubiyatini eslab, bu vaziyatni hazm qilish qiyin kechganini yashirmadi.

Jahon chempionati tajribasi va yangi chaqiruv

«Bu juda qiyin. Men hali ham o‘shanda boshdan kechirganlarimni unutolmayapman. Futbolda yuqori cho‘qqilar ham, pastlashuvlar ham bo‘ladi. Muhimi — shundan keyin qanday qilib o‘zingizni tiklay olishingizda. O‘ylash uchun uch haftam bo‘ldi, ammo endi yangi mavsum boshlandi va oldinga qadam tashlash kerak», — deya ta’kidladi yarimhimoyachi matbuot anjumanida.

Ma’lumot o‘rnida, Elliot Angliya terma jamoasi safida musobaqaning 8 ta uchrashuvida maydonga tushib, Fransiyaga qarshi kechgan uchinchi o‘rin uchun bahsda bronza medalini qo‘lga kiritishga munosib hissa qo‘shgan edi. Mazkur bahslarda u bitta golli uzatma amalga oshirib, 386 ta aniq pas (90 foizlik ko‘rsatkich), 19 ta muvaffaqiyatli to‘p olib qo‘yish va 28 ta bartaraf etish harakatini qayd etdi.

Rodri taqdiri va yangi taktika

Elliot Andersonning Manchester Sitiga kelishi ayniqsa jamoaning asosiy tayanch yarimhimoyachisi Rodri atrofidagi noaniqliklar fonida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Manbaga ko‘ra, Barselona klubi 30 yoshli ispaniyalik futbolchini o‘z safiga qo‘shib olish uchun faol harakatlarni boshlagan va chorshanba kuni 51 million funt sterling miqdorida yangi taklif yuborgan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Anderson maydon markazidagi bo‘shliqni to‘ldirish uchun asosiy nomzodga aylanadi.

Yangi jamoasidagi taktik talablar haqida gapirar ekan, Anderson maydon markazida turli vazifalarni bajarishga qodirligini bildirdi. «Men maydonning istalgan nuqtasida harakat qila olaman. Vaziyatlar yaratish, hujumni oldinga boshlash yoki boshqa vazifalarni bajarish qo‘limdan keladi. Murabbiy bilan bir necha bor gaplashdim, u mendan nima talab qilinishini tushuntirdi. Ko‘p yugurish, yuqori energiya va o‘yinni nazorat qilish talab etiladi», — dedi futbolchi.

Elliot AndersonManchester SitiArsenalAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqdaZion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqdaBugun, 12:38Yuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaYuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaBugun, 12:12Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:57Eduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiEduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiBugun, 10:37Lionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiLionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiBugun, 10:136 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdi6 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdiBugun, 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi