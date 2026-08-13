Xiaomi suvni ham tozalovchi, ham qaynattiruvchi yangi qurilmani taqdim etdi
Xiaomi oshxona uchun mo'ljallangan, suvni filtrlab, uni to'g'ridan-to'g'ri qizdiradigan Mijia Water Purifier 2 Boiling Edition qurilmasini taqdim etdi. Qurilma Xitoy bozorida dastlabki buyurtmalar uchun mavjud bo'lib, uning tavsiya etilgan narxi 2999 yuan, dastlabki buyurtma narxi esa 2699 yuan etib belgilangan.
Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun moʻljallangan, suvni filtrdan oʻtkazish va uni toʻgʻridan-toʻgʻri qizdirish funksiyalarini oʻzida mujassam etgan yangi qurilma — Mijia Water Purifier 2 Boiling Edition tizimini namoyish etdi. Mazkur qurilma oshxonalardagi anʼanaviy suv filtrlari hamda elektrik choynaklar oʻrnini egallashga moʻljallangan boʻlib, hozirning oʻzida Xitoy bozorida dastlabki buyurtmalar uchun mavjud. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi suv tozalagichning tavsiya etilgan narxi 2999 yuancni tashkil etadi, biroq dastlabki buyurtma bosqichida uni 2699 yuan evaziga xarid qilish mumkin. Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati shundaki, suv filtrlangach, toʻgʻridan-toʻgʻri uning ichki qismida isitiladi va foydalanuvchi birgina tugmani bosish orqali 100 darajagacha boʻlgan qaynagan suvga ega boʻlishi mumkin.
Texnik imkoniyatlar va filtratsiya tizimiTizim yuqori unumdorlikka ega boʻlib, uning yordamida bir daqiqada 5,4 litrgacha iliq suv yoki 2 litr qaynnoq suv olish imkoniyati mavjud. Shuningdek, qurilmaning issiqlik izolyatsiyasiga ega ichki idishida 1,5 litrgacha qaynagan suv yoki 4,5 litr iliq suvni saqlab turish koʻzda tutilgan boʻlib, bu kundalik turmushda juda qoʻl keladi.
Qurilma 12 bosqichli ilgʻor filtratsiya tizimidan foydalanadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu tizim suvdan 145 turdagi iflosliklarni samarali ravishda yoʻq qilish qobiliyatiga ega. Xususan, qoʻrgʻoshin va kadmiy kabi ogʻir metallarni tozalash samaradorligi mos ravishda 99,9 foizni hamda 99,8 foizni tashkil etadi, ichak tayoqchasi bakteriyasi esa toʻliq yoʻqotiladi.
Xavfsizlik va aqlli boshqaruvTarkibida qoʻllanilgan teskari osmos (obyektiv osmos) membranasi suvni tuzsizlantirish darajasini 98 foizgacha taʼminlaydi. Suv bilan bevosita aloqada boʻladigan barcha ichki qismlar 304-darajali oziq-ovqat zanglamaydigan poʻlatidan tayyorlangan. Qolaversa, ishlab chiqaruvchi qurilma tarkibida bisfenol-A va fosfatlar mutlaqo yoʻqligini rasman kafolatlagan.
Yangi oshxona tizimi zamonaviy texnologiyalar bilan hamohang tarzda ishlaydi. Mi Home ilovasi orqali foydalanuvchilar suv sarfini, filtrlar holatini real vaqt rejimida nazorat qilishlari va suv uzatish rejimlarini masofadan turib oʻzgartirishlari mumkin. Oshxona shkafi ostiga oʻrnatishga moʻljallangan mazkur qurilma xonadonlarda toza ichimlik suvi, iliq suv hamda qaynnoq suv taʼminotini bir vaqtning oʻzida hal qiladi.
…