Xiaomi suvni ham tozalovchi, ham qaynattiruvchi yangi qurilmani taqdim etdi

·83·Texno
Xiaomi suvni ham tozalovchi, ham qaynattiruvchi yangi qurilmani taqdim etdi
Qisqacha

Xiaomi oshxona uchun mo'ljallangan, suvni filtrlab, uni to'g'ridan-to'g'ri qizdiradigan Mijia Water Purifier 2 Boiling Edition qurilmasini taqdim etdi. Qurilma Xitoy bozorida dastlabki buyurtmalar uchun mavjud bo'lib, uning tavsiya etilgan narxi 2999 yuan, dastlabki buyurtma narxi esa 2699 yuan etib belgilangan.

Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun moʻljallangan, suvni filtrdan oʻtkazish va uni toʻgʻridan-toʻgʻri qizdirish funksiyalarini oʻzida mujassam etgan yangi qurilma — Mijia Water Purifier 2 Boiling Edition tizimini namoyish etdi. Mazkur qurilma oshxonalardagi anʼanaviy suv filtrlari hamda elektrik choynaklar oʻrnini egallashga moʻljallangan boʻlib, hozirning oʻzida Xitoy bozorida dastlabki buyurtmalar uchun mavjud. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi suv tozalagichning tavsiya etilgan narxi 2999 yuancni tashkil etadi, biroq dastlabki buyurtma bosqichida uni 2699 yuan evaziga xarid qilish mumkin. Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati shundaki, suv filtrlangach, toʻgʻridan-toʻgʻri uning ichki qismida isitiladi va foydalanuvchi birgina tugmani bosish orqali 100 darajagacha boʻlgan qaynagan suvga ega boʻlishi mumkin.

Texnik imkoniyatlar va filtratsiya tizimi

Tizim yuqori unumdorlikka ega boʻlib, uning yordamida bir daqiqada 5,4 litrgacha iliq suv yoki 2 litr qaynnoq suv olish imkoniyati mavjud. Shuningdek, qurilmaning issiqlik izolyatsiyasiga ega ichki idishida 1,5 litrgacha qaynagan suv yoki 4,5 litr iliq suvni saqlab turish koʻzda tutilgan boʻlib, bu kundalik turmushda juda qoʻl keladi.

Qurilma 12 bosqichli ilgʻor filtratsiya tizimidan foydalanadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu tizim suvdan 145 turdagi iflosliklarni samarali ravishda yoʻq qilish qobiliyatiga ega. Xususan, qoʻrgʻoshin va kadmiy kabi ogʻir metallarni tozalash samaradorligi mos ravishda 99,9 foizni hamda 99,8 foizni tashkil etadi, ichak tayoqchasi bakteriyasi esa toʻliq yoʻqotiladi.

Xavfsizlik va aqlli boshqaruv

Tarkibida qoʻllanilgan teskari osmos (obyektiv osmos) membranasi suvni tuzsizlantirish darajasini 98 foizgacha taʼminlaydi. Suv bilan bevosita aloqada boʻladigan barcha ichki qismlar 304-darajali oziq-ovqat zanglamaydigan poʻlatidan tayyorlangan. Qolaversa, ishlab chiqaruvchi qurilma tarkibida bisfenol-A va fosfatlar mutlaqo yoʻqligini rasman kafolatlagan.

Yangi oshxona tizimi zamonaviy texnologiyalar bilan hamohang tarzda ishlaydi. Mi Home ilovasi orqali foydalanuvchilar suv sarfini, filtrlar holatini real vaqt rejimida nazorat qilishlari va suv uzatish rejimlarini masofadan turib oʻzgartirishlari mumkin. Oshxona shkafi ostiga oʻrnatishga moʻljallangan mazkur qurilma xonadonlarda toza ichimlik suvi, iliq suv hamda qaynnoq suv taʼminotini bir vaqtning oʻzida hal qiladi.

XiaomiSuv filtriTexnologiyalarOshxona texnikasiYangi qurilmalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiElon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 14:53Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiTurkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiBugun, 14:22Pyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiPyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiBugun, 13:57Starlink Vьetnam bozoriga kirdi va buyurtmalarni qabul qila boshladiStarlink Vьetnam bozoriga kirdi va buyurtmalarni qabul qila boshladiBugun, 13:21NVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiNVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiBugun, 12:23Samsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdiSamsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdiBugun, 10:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi