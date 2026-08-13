Jonatan Ta Borussiya Dortmundga qarshi Superkubok oldidan fikr bildirdi

·48·Sport
Jonatan Ta Borussiya Dortmundga qarshi Superkubok oldidan fikr bildirdi
Qisqacha

Myunxenning Bavariya klubi himoyachisi Jonatan Ta DFL-Superkubokda Borussiya Dortmundga qarshi bahsda g'alaba qozonib, mavsumdagi ilk sovrinni qo'lga kiritishga tayyorligini bildirdi. U jamoa himoya chizig'idagi ko'rsatkichlarni sezilarli darajada yaxshilashni maqsad qilganini aytdi. Germaniya terma jamoasi a'zosi Bavariya safidagi ikkinchi mavsumida yana bir yirik sovrinni qo'lga kiritishni istamoqda.

Myunxenning Bavariya klubi markaziy himoyachisi Jonatan Ta yangi mavsum oldidan oʻtkaziladigan DFL-Superkubok bahsi va asosiy raqib Borussiya Dortmundga qarshi oʻyin haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. ixbt.com va boshqa sport nashrlari xabar qilishicha, futbolchi mavsumdagi ilk sovrinni qoʻlga kiritishga tayyor ekanligini va jamoaning himoya chizigʻidagi koʻrsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashni maqsad qilganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Myunxenliklar safidagi ikkinchi mavsumini boshlayotgan Germaniya terma jamoasi aʼzosi oʻtgan muvaffaqiyatli debyut yilidan soʻng yana bir yirik sovrinni qoʻlga kiritishni istamoqda. Anʼanaviy tarzda mavsum avvalida tashkil etiladigan ushbu uchrashuv Bavariya klubi uchun ichki maydondagi ustunligini yana bir bor namoyish etish uchun qulay imkoniyatdir.

Sovrin uchun kurash va qatʼiy maqsadlar

Jonatan Taning soʻzlariga koʻra, mavsum boshidagi bu kubok boshqa musobaqalardan oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli oʻyinlar tufayli jamoa hozirda mazkur sovrin uchun kurashish imkoniyatiga ega boʻldi.

"Sovrinlarni yutish har doim oʻzgacha hissiyot. Va bu kubok mavsum davomidagi boshqa sovrinlardan farq qiladi. Oxirida biz ajoyib mavsumni oʻtkazdik va aynan shuning uchun ham mavsum boshida ushbu sovrin uchun maydonga tushamiz. Albatta, biz gʻalaba qozonish uchun boramiz", deya taʼkidladi himoyachi.

Jamoaga moslashish va yetakchilik roli

Myunxen klubiga koʻchib oʻtish qarorini esga oʻlaroq, tajribali futbolchi oʻz tanlovidan mamnunligini bildirdi. U oʻtgan qisqa vaqt ichida jamoaning asosiy figurasiga aylandi va oʻzini oʻzgacha muhitda erkin his qilayotganini aytdi.

Futbolchi oʻz qaroriga tayanib toʻgʻri yoʻl tanlaganini, jamoadoshlari va murabbiylar uni ham oʻyinchi, ham shaxs sifatida yaxshi qabul qilganini alohida eʼtirof etdi.

Himoyani yaxshilash va kelgusi rejalar

Toʻliq bir yillik tajribaga ega boʻlgan Jonatan Ta endi kiyinish xonasida ham katta masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyorligini koʻrsatmoqda. U himoya chizigʻidagi oʻyin sifatini oshirish boʻyicha aniq taktik maqsadlarni belgilab olgan.

Unga koʻra, jamoa oʻtgan mavsumdagi natijalardan kelib chiqib, xatolarni tahlil qilgan holda har bir oʻyinda yanada ishonchli harakat qilishni va bor eʼtiborini yangi gʻalabalarga qaratishni rejalashtirmoqda.

BavariyaBorussiya DortmundJonatan TaDFL-SuperkubokGermaniya futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Bugun, 14:19Eliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiEliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha