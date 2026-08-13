Jonatan Ta Borussiya Dortmundga qarshi Superkubok oldidan fikr bildirdi
Myunxenning Bavariya klubi himoyachisi Jonatan Ta DFL-Superkubokda Borussiya Dortmundga qarshi bahsda g'alaba qozonib, mavsumdagi ilk sovrinni qo'lga kiritishga tayyorligini bildirdi. U jamoa himoya chizig'idagi ko'rsatkichlarni sezilarli darajada yaxshilashni maqsad qilganini aytdi. Germaniya terma jamoasi a'zosi Bavariya safidagi ikkinchi mavsumida yana bir yirik sovrinni qo'lga kiritishni istamoqda.
Myunxenning Bavariya klubi markaziy himoyachisi Jonatan Ta yangi mavsum oldidan oʻtkaziladigan DFL-Superkubok bahsi va asosiy raqib Borussiya Dortmundga qarshi oʻyin haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. ixbt.com va boshqa sport nashrlari xabar qilishicha, futbolchi mavsumdagi ilk sovrinni qoʻlga kiritishga tayyor ekanligini va jamoaning himoya chizigʻidagi koʻrsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashni maqsad qilganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Myunxenliklar safidagi ikkinchi mavsumini boshlayotgan Germaniya terma jamoasi aʼzosi oʻtgan muvaffaqiyatli debyut yilidan soʻng yana bir yirik sovrinni qoʻlga kiritishni istamoqda. Anʼanaviy tarzda mavsum avvalida tashkil etiladigan ushbu uchrashuv Bavariya klubi uchun ichki maydondagi ustunligini yana bir bor namoyish etish uchun qulay imkoniyatdir.
Sovrin uchun kurash va qatʼiy maqsadlarJonatan Taning soʻzlariga koʻra, mavsum boshidagi bu kubok boshqa musobaqalardan oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatli oʻyinlar tufayli jamoa hozirda mazkur sovrin uchun kurashish imkoniyatiga ega boʻldi.
"Sovrinlarni yutish har doim oʻzgacha hissiyot. Va bu kubok mavsum davomidagi boshqa sovrinlardan farq qiladi. Oxirida biz ajoyib mavsumni oʻtkazdik va aynan shuning uchun ham mavsum boshida ushbu sovrin uchun maydonga tushamiz. Albatta, biz gʻalaba qozonish uchun boramiz", deya taʼkidladi himoyachi.
Jamoaga moslashish va yetakchilik roliMyunxen klubiga koʻchib oʻtish qarorini esga oʻlaroq, tajribali futbolchi oʻz tanlovidan mamnunligini bildirdi. U oʻtgan qisqa vaqt ichida jamoaning asosiy figurasiga aylandi va oʻzini oʻzgacha muhitda erkin his qilayotganini aytdi.
Futbolchi oʻz qaroriga tayanib toʻgʻri yoʻl tanlaganini, jamoadoshlari va murabbiylar uni ham oʻyinchi, ham shaxs sifatida yaxshi qabul qilganini alohida eʼtirof etdi.
Himoyani yaxshilash va kelgusi rejalarToʻliq bir yillik tajribaga ega boʻlgan Jonatan Ta endi kiyinish xonasida ham katta masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyorligini koʻrsatmoqda. U himoya chizigʻidagi oʻyin sifatini oshirish boʻyicha aniq taktik maqsadlarni belgilab olgan.
Unga koʻra, jamoa oʻtgan mavsumdagi natijalardan kelib chiqib, xatolarni tahlil qilgan holda har bir oʻyinda yanada ishonchli harakat qilishni va bor eʼtiborini yangi gʻalabalarga qaratishni rejalashtirmoqda.
…