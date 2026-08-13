Zion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqda

·0·Sport
Zion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqda

Tuttosport nashri tarqatgan xabarga koʻra, darvozabon Zion Suzuki va Yuventus oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirdi va futbolchining oʻzi Turin klubiga oʻtishga rozilik bildirdi. Mazkur transfer Yevropa futbolidagi eng muhim qishki oʻtishlardan biriga aylanib, turinliklar tarkibidagi darvozabonlar chizigʻini sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dastlab yaponiyalik darvozabon uchun asosiy daʼvogar sifatida Pari Sen-Jermen koʻrilgan edi. Frantsiya klubi Parmadan futbolchini 36 million yevro evaziga, shu jumladan bonuslar bilan birga sotib olish boʻyicha kelishuvga erishgan. Parijliklar UEFA Superkubogi doirasida Aston Villa qarshi oʻyin oʻtkazgani va jarohatlar xavfi tufayli transfer biroz kechikkan edi.

Biroq xavotirlar ortda qolgach, Pari Sen-Jermen transferni eʼlon qilishga hozirlik koʻrmoqda. Shu bilan birga, futbolchining shaxsiy istagi va Parijdagi raqobat muhiti hal qiluvchi rol oʻynadi. Pari Sen-Jermen safida Suzuki Matvey Safonovga oʻrinbosar boʻlishi kutilgan edi, Yuventus esa unga asosiy tarkibdan joy va yetakchi rolini kafolatladi.

Transfer shartlari va moliyaviy tafsilotlar

Tuttosport maʼlumotiga koʻra, darvozabon Parijga tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun yoʻl oladi va shundan soʻng ijaraga asosida Turin klubiga kelib qoʻshiladi. Tomonlar oʻrtasidagi kelishuv kelgusi yilning iyun oyigacha moʻljallangan boʻlib, uni sotib olish huquqini oʻz ichiga olmaydi. Futbolchining maoshi Yuventus va Pari Sen-Jermen oʻrtasida teng taqsimlanadi.

Shuningdek, turinliklar futbolchining texnik rivojlanishi uchun kompensatsiya olishadi. Yuventus uchun ushbu bitim strategik ahamiyatga ega boʻlib, klub oʻz resurslarini himoya, yarim himoya va hujum chizigʻidagi boshqa muhim muammolarni hal qilishga yoʻnaltirishni rejalashtirgan.

Darvozabonlar bozoridagi Anatoliy Trubin yoki Noa Atubolu kabi muqobil variantlarning narxi yuqoriligi hamda Gulyelmo Vikario toʻliq Ishonch uygʻotmagani Suzuki variantini eng maqbul yechimga aylantirdi. Kelgusida moliyaviy imkoniyatlar kengaygach, Yuventus Alisson, Mile Svilar, Marko Karnesekki yoki Mayk Menьon kabi top-darajadagi darvozabonlarni transfer qilishni koʻrib chiqishi mumkin.

YuventusZion SuzukiPari Sen-JermenTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyorElliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyorBugun, 12:34Yuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaYuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaBugun, 12:12Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:57Eduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiEduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiBugun, 10:37Lionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiLionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiBugun, 10:136 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdi6 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdiBugun, 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi