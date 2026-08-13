Zion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqda
Tuttosport nashri tarqatgan xabarga koʻra, darvozabon Zion Suzuki va Yuventus oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirdi va futbolchining oʻzi Turin klubiga oʻtishga rozilik bildirdi. Mazkur transfer Yevropa futbolidagi eng muhim qishki oʻtishlardan biriga aylanib, turinliklar tarkibidagi darvozabonlar chizigʻini sezilarli darajada kuchaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dastlab yaponiyalik darvozabon uchun asosiy daʼvogar sifatida Pari Sen-Jermen koʻrilgan edi. Frantsiya klubi Parmadan futbolchini 36 million yevro evaziga, shu jumladan bonuslar bilan birga sotib olish boʻyicha kelishuvga erishgan. Parijliklar UEFA Superkubogi doirasida Aston Villa qarshi oʻyin oʻtkazgani va jarohatlar xavfi tufayli transfer biroz kechikkan edi.
Biroq xavotirlar ortda qolgach, Pari Sen-Jermen transferni eʼlon qilishga hozirlik koʻrmoqda. Shu bilan birga, futbolchining shaxsiy istagi va Parijdagi raqobat muhiti hal qiluvchi rol oʻynadi. Pari Sen-Jermen safida Suzuki Matvey Safonovga oʻrinbosar boʻlishi kutilgan edi, Yuventus esa unga asosiy tarkibdan joy va yetakchi rolini kafolatladi.
Transfer shartlari va moliyaviy tafsilotlarTuttosport maʼlumotiga koʻra, darvozabon Parijga tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun yoʻl oladi va shundan soʻng ijaraga asosida Turin klubiga kelib qoʻshiladi. Tomonlar oʻrtasidagi kelishuv kelgusi yilning iyun oyigacha moʻljallangan boʻlib, uni sotib olish huquqini oʻz ichiga olmaydi. Futbolchining maoshi Yuventus va Pari Sen-Jermen oʻrtasida teng taqsimlanadi.
Shuningdek, turinliklar futbolchining texnik rivojlanishi uchun kompensatsiya olishadi. Yuventus uchun ushbu bitim strategik ahamiyatga ega boʻlib, klub oʻz resurslarini himoya, yarim himoya va hujum chizigʻidagi boshqa muhim muammolarni hal qilishga yoʻnaltirishni rejalashtirgan.
Darvozabonlar bozoridagi Anatoliy Trubin yoki Noa Atubolu kabi muqobil variantlarning narxi yuqoriligi hamda Gulyelmo Vikario toʻliq Ishonch uygʻotmagani Suzuki variantini eng maqbul yechimga aylantirdi. Kelgusida moliyaviy imkoniyatlar kengaygach, Yuventus Alisson, Mile Svilar, Marko Karnesekki yoki Mayk Menьon kabi top-darajadagi darvozabonlarni transfer qilishni koʻrib chiqishi mumkin.
…