Starlink Vьetnam bozoriga kirdi va buyurtmalarni qabul qila boshladi
SpaceX kompaniyasining Starlink sun'iy yo'ldosh interneti xizmati Vyetnamda ulanish bo'yicha buyurtmalarni qabul qila boshladi. Mamlakatdagi xonadonlar starlink.com.vn sayti orqali ro'yxatdan o'tishi mumkin, jismoniy shaxslar uchun oylik abonent to'lovi 1,13 million dongdan, uskunalar narxi esa 8,66 million dongdan boshlanadi.
Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti xizmati navbatdagi muhim bozorda oʻz faoliyatini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya Vьetnam hududida tarmoqqa ulanish boʻyicha buyurtmalarni qabul qilishga kirishdi va bu Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasidagi kengayish jarayonida navbatdagi qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Endilikda mamlakatdagi xonadonlar starlink.com.vn rasmiy veb-sayti orqali mablagʻ oʻtkazib, ulanish tarif rejalarini rasmiylashtirishlari mumkin. Taʼkidlanishicha, jismoniy shaxslar uchun oylik abonent toʻlovi 1,13 million dongdan (taxminan 43 AQSh dollari) boshlanadi. Shuningdek, foydalanuvchilar maxsus uskunalar toʻplamini ham sotib olishlari talab etiladi.
Uskunalar narxi va korporativ tariflarTarmoqqa ulanish uchun zarur boʻlgan uskunalar qiymati 8,66 million dongni tashkil qiladi. Biznes segmenti vakillari uchun esa shartlar biroz farq qiladi: korporativ mijozlar uchun minimal oylik abonent toʻlovi miqdori 1,48 million dong etib belgilangan.
Hozirgi kunda Starlink qamrov xaritasiga koʻra, Vьetnam ushbu sunʼiy yoʻldosh interneti xizmati mavjud boʻlgan Janubi-Sharqiy Osiyodagi oltinchi bozorga aylandi. Bungacha xizmat Indoneziya, Malayziya, Filippin, Singapur va Sharqiy Timor davlatlarida oʻz oʻrniga ega boʻlgan edi.
Sinov davri va hukumat qaroriVьetnam hukumati 2025-yilning mart oyida SpaceX kompaniyasiga Starlink xizmatini sinov rejimida ishga tushirishga ruxsat bergan edi. Buning uchun rasmiylar ushbu sohadagi xorijiy mulkdorlikka qoʻyilgan cheklovlarni bekor qilgan.
Sinov muddati 2030-yilning oxirigacha davom etishi koʻzda tutilgan boʻlib, hukumat ushbu davr mobaynida abonentlar sonini koʻpi bilan 600 ming nafarga cheklagan. Bu esa xizmatning barqarorligini taʼminlash va texnik imkoniyatlarni bosqichma-bosqich sinovdan oʻtkazish imkonini beradi.
Mahalliy boʻlinma va infratuzilmaMazkur faoliyatni amalga oshirish uchun SpaceX kompaniyasi mahalliy boʻlinma — Starlink Services Vietnam korxonasini tashkil etdi. Ushbu tuzilma 2025-yilning sentabr oyida 30 milliard dong (1,1 million AQSh dollari) miqdoridagi ustav kapitali bilan roʻyxatdan oʻtkazildi.
Vьetnam hukumati maʼlumotlariga koʻra, mamlakat hududida ushbu sunʼiy yoʻldosh internetining barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida toʻrtta yer ustki stansiyasini joylashtirishga ruxsat berilgan. Bu esa aloqa sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.
…