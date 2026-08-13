Starlink Vьetnam bozoriga kirdi va buyurtmalarni qabul qila boshladi

·43·Texno
Starlink Vьetnam bozoriga kirdi va buyurtmalarni qabul qila boshladi
Qisqacha

SpaceX kompaniyasining Starlink sun'iy yo'ldosh interneti xizmati Vyetnamda ulanish bo'yicha buyurtmalarni qabul qila boshladi. Mamlakatdagi xonadonlar starlink.com.vn sayti orqali ro'yxatdan o'tishi mumkin, jismoniy shaxslar uchun oylik abonent to'lovi 1,13 million dongdan, uskunalar narxi esa 8,66 million dongdan boshlanadi.

Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti xizmati navbatdagi muhim bozorda oʻz faoliyatini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya Vьetnam hududida tarmoqqa ulanish boʻyicha buyurtmalarni qabul qilishga kirishdi va bu Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasidagi kengayish jarayonida navbatdagi qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Endilikda mamlakatdagi xonadonlar starlink.com.vn rasmiy veb-sayti orqali mablagʻ oʻtkazib, ulanish tarif rejalarini rasmiylashtirishlari mumkin. Taʼkidlanishicha, jismoniy shaxslar uchun oylik abonent toʻlovi 1,13 million dongdan (taxminan 43 AQSh dollari) boshlanadi. Shuningdek, foydalanuvchilar maxsus uskunalar toʻplamini ham sotib olishlari talab etiladi.

Uskunalar narxi va korporativ tariflar

Tarmoqqa ulanish uchun zarur boʻlgan uskunalar qiymati 8,66 million dongni tashkil qiladi. Biznes segmenti vakillari uchun esa shartlar biroz farq qiladi: korporativ mijozlar uchun minimal oylik abonent toʻlovi miqdori 1,48 million dong etib belgilangan.

Hozirgi kunda Starlink qamrov xaritasiga koʻra, Vьetnam ushbu sunʼiy yoʻldosh interneti xizmati mavjud boʻlgan Janubi-Sharqiy Osiyodagi oltinchi bozorga aylandi. Bungacha xizmat Indoneziya, Malayziya, Filippin, Singapur va Sharqiy Timor davlatlarida oʻz oʻrniga ega boʻlgan edi.

Sinov davri va hukumat qarori

Vьetnam hukumati 2025-yilning mart oyida SpaceX kompaniyasiga Starlink xizmatini sinov rejimida ishga tushirishga ruxsat bergan edi. Buning uchun rasmiylar ushbu sohadagi xorijiy mulkdorlikka qoʻyilgan cheklovlarni bekor qilgan.

Sinov muddati 2030-yilning oxirigacha davom etishi koʻzda tutilgan boʻlib, hukumat ushbu davr mobaynida abonentlar sonini koʻpi bilan 600 ming nafarga cheklagan. Bu esa xizmatning barqarorligini taʼminlash va texnik imkoniyatlarni bosqichma-bosqich sinovdan oʻtkazish imkonini beradi.

Mahalliy boʻlinma va infratuzilma

Mazkur faoliyatni amalga oshirish uchun SpaceX kompaniyasi mahalliy boʻlinma — Starlink Services Vietnam korxonasini tashkil etdi. Ushbu tuzilma 2025-yilning sentabr oyida 30 milliard dong (1,1 million AQSh dollari) miqdoridagi ustav kapitali bilan roʻyxatdan oʻtkazildi.

Vьetnam hukumati maʼlumotlariga koʻra, mamlakat hududida ushbu sunʼiy yoʻldosh internetining barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida toʻrtta yer ustki stansiyasini joylashtirishga ruxsat berilgan. Bu esa aloqa sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

StarlinkSpaceXIlon MaskInternetVьetnam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiWildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiBugun, 15:51Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiElon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 14:53Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiTurkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiBugun, 14:22Pyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiPyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiBugun, 13:57Xiaomi suvni ham tozalovchi, ham qaynattiruvchi yangi qurilmani taqdim etdiXiaomi suvni ham tozalovchi, ham qaynattiruvchi yangi qurilmani taqdim etdiBugun, 12:54NVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiNVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi