Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxi

·1·Texno
Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxi

Texnologiya olamida uzoq kutilgan yangilik yuz berdi: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google kompaniyasi oʻzining yangi avlodidagi flagman smartfonlar qatoriga kiruvchi Google Pixel 11 qurilmasini rasman taqdim etdi. Garchi gadjetning asosiy xususiyatlari taqdimotgacha ham oshkor boʻlib ulgurgan boʻlsa-da, qurilmaning aniq narxi va texnik imkoniyatlari rasman tasdiqlandi. Dastlabki bosqichda faqat bazaviy model eʼtiborga loyiq boʻlib, u oʻzidan oldingi avlodga nisbatan qisman yangilandi va shartli ravishda narx oʻzgarishiga uchradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Narx siyosati va xotira imkoniyatlari

Yangi Google Pixel 11 smartfonining boshlangʻich narxi 900 dollarni tashkil etib, bu Pixel 10 modeliga qaraganda 100 dollarga qimmatroq ekanini bildiradi. Biroq kompaniya bazaviy versiyadagi doimiy xotira hajmini ikki baravarga oshirib, 128 gigabaytdan 256 gigabaytgacha yetkazdi. Bu shuni anglatadiki, zamonaviy bozordagi qimmatlashuv sharoitida qurilmaning oʻzi amalda qimmatlashmagan, deb hisoblash mumkin. Operativ xotira hajmi esa oʻzgarishsiz qolib, 12 gigabaytni tashkil qilmoqda.

Qurilmaning ekrani avvalgi avlodnikidan deyarli farq qilmaydi. U 6,3 dyuymli diagonal, Full HD+ ruxsat va 128 Gs yangilanish chastotasini saqlab qolgan, biroq u hamon LTPO texnologiyasiga ega emas. Shuningdek, displeyning ShIM chastotasi oshirilgani haqida hozircha aniq maʼlumot berilmagan. Qizigʻi shundaki, batareya hajmi 4970 mA/s ga tushib qolgan (oldingi modelda 4985 mA/s edi), lekin Google avtonomlik koʻrsatkichi biroz yaxshilanganini vaʼda qilmoqda. Quvvatlash imkoniyatlari oʻzgarmagan: simli usulda 30 W va simsiz rejimda 15 W quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi.

Eng muhim oʻzgarish — Tensor G6 protsessori

Smartfonning eng asosiy yangiligi bu uning ichki qismidagi protsessor boʻlib, barcha yangi modellarga TSMC quvvatlarida 2 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan Tensor G6 chipi oʻrnatilgan. Bozordagi smartfonlar orasida bu turdagi ilk platformalardan biri hisoblanadi. SoC konfiguratsiyasi yettita protsessor yadrosini oʻz ichiga olib, bitta Cortex-C1 Ultra, 3,38 GGs chastotali toʻrtta Cortex-C1 Pro va yana ikkita yadrodan iborat. Grafik protsessor sifatida Imagination PowerVR C-Series dan foydalanilgan.

Google kompaniyasining taʼkidlashicha, yangi Tensor G6 brauzerda ishlash tezligini kamida 25 foizga, ilovalarni yuklashni esa 15 foizgacha tezlashtiradi. Shu bilan birga, yangi chip oʻtmishdoshi Tensor G5 bilan solishtirganda 20 foizga yuqori energiya samaradorligini namoyish etadi. Ushbu koʻrsatkichlar kundalik foydalanishda sezilarli darajada qulaylik yaratishi kutilmoqda.

Smartfonning kamera tizimi ham qisman yaxshilandi. Ultrakeng burchakli va telefoto kameralar oʻzgarishsiz qolgan boʻlsa-da, asosiy kamera endi 1/1,56 dyuymli yirikroq 48 megapikselli datchikka tayanadi. Boshqa texnik imkoniyatlar qatoriga Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 porti, suvdan himoya va Android tizimining yetti yillik yangilanishlari kiritilgan. Xaridorlar uchun qurilma qora, qoramtir-siyohrang, pistali va malinali kabi toʻrtta rangda taqdim etiladi.

GooglePixel 11Tensor G6SmartfonlarAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiSunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiBugun, 03:21Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumGoogle Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumBugun, 02:58Orbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaOrbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaBugun, 01:57Twitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiTwitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi