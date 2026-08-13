Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxi
Texnologiya olamida uzoq kutilgan yangilik yuz berdi: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google kompaniyasi oʻzining yangi avlodidagi flagman smartfonlar qatoriga kiruvchi Google Pixel 11 qurilmasini rasman taqdim etdi. Garchi gadjetning asosiy xususiyatlari taqdimotgacha ham oshkor boʻlib ulgurgan boʻlsa-da, qurilmaning aniq narxi va texnik imkoniyatlari rasman tasdiqlandi. Dastlabki bosqichda faqat bazaviy model eʼtiborga loyiq boʻlib, u oʻzidan oldingi avlodga nisbatan qisman yangilandi va shartli ravishda narx oʻzgarishiga uchradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Narx siyosati va xotira imkoniyatlariYangi Google Pixel 11 smartfonining boshlangʻich narxi 900 dollarni tashkil etib, bu Pixel 10 modeliga qaraganda 100 dollarga qimmatroq ekanini bildiradi. Biroq kompaniya bazaviy versiyadagi doimiy xotira hajmini ikki baravarga oshirib, 128 gigabaytdan 256 gigabaytgacha yetkazdi. Bu shuni anglatadiki, zamonaviy bozordagi qimmatlashuv sharoitida qurilmaning oʻzi amalda qimmatlashmagan, deb hisoblash mumkin. Operativ xotira hajmi esa oʻzgarishsiz qolib, 12 gigabaytni tashkil qilmoqda.
Qurilmaning ekrani avvalgi avlodnikidan deyarli farq qilmaydi. U 6,3 dyuymli diagonal, Full HD+ ruxsat va 128 Gs yangilanish chastotasini saqlab qolgan, biroq u hamon LTPO texnologiyasiga ega emas. Shuningdek, displeyning ShIM chastotasi oshirilgani haqida hozircha aniq maʼlumot berilmagan. Qizigʻi shundaki, batareya hajmi 4970 mA/s ga tushib qolgan (oldingi modelda 4985 mA/s edi), lekin Google avtonomlik koʻrsatkichi biroz yaxshilanganini vaʼda qilmoqda. Quvvatlash imkoniyatlari oʻzgarmagan: simli usulda 30 W va simsiz rejimda 15 W quvvatni qoʻllab-quvvatlaydi.
Eng muhim oʻzgarish — Tensor G6 protsessoriSmartfonning eng asosiy yangiligi bu uning ichki qismidagi protsessor boʻlib, barcha yangi modellarga TSMC quvvatlarida 2 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan Tensor G6 chipi oʻrnatilgan. Bozordagi smartfonlar orasida bu turdagi ilk platformalardan biri hisoblanadi. SoC konfiguratsiyasi yettita protsessor yadrosini oʻz ichiga olib, bitta Cortex-C1 Ultra, 3,38 GGs chastotali toʻrtta Cortex-C1 Pro va yana ikkita yadrodan iborat. Grafik protsessor sifatida Imagination PowerVR C-Series dan foydalanilgan.
Google kompaniyasining taʼkidlashicha, yangi Tensor G6 brauzerda ishlash tezligini kamida 25 foizga, ilovalarni yuklashni esa 15 foizgacha tezlashtiradi. Shu bilan birga, yangi chip oʻtmishdoshi Tensor G5 bilan solishtirganda 20 foizga yuqori energiya samaradorligini namoyish etadi. Ushbu koʻrsatkichlar kundalik foydalanishda sezilarli darajada qulaylik yaratishi kutilmoqda.
Smartfonning kamera tizimi ham qisman yaxshilandi. Ultrakeng burchakli va telefoto kameralar oʻzgarishsiz qolgan boʻlsa-da, asosiy kamera endi 1/1,56 dyuymli yirikroq 48 megapikselli datchikka tayanadi. Boshqa texnik imkoniyatlar qatoriga Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 porti, suvdan himoya va Android tizimining yetti yillik yangilanishlari kiritilgan. Xaridorlar uchun qurilma qora, qoramtir-siyohrang, pistali va malinali kabi toʻrtta rangda taqdim etiladi.
…