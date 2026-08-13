Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi

·31·Texno
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Qisqacha

Roskosmos 12-avgust kuni sodir bo'lgan Quyosh tutilishining 35 ming kilometrdan ortiq balandlikdan olingan suratini e'lon qildi. Tasvir «Elektro-L» meteorologik sun'iy yo'ldoshi orqali qayd etilgan, tutilishning eng yuqori cho'qqisi soat 20:46 da kuzatilib, 2 daqiqa 18 soniya davom etgan. Tutilishning maksimal fazasi 1,019 ni tashkil etgan, uni to'liq hajmda Islandiya oroli yaqinidan hamda Taymir yarimorolining sharqiy qirg'oqlaridan kuzatish mumkin bo'lgan.

Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi fazodan olingan noyob kadrlarni taqdim etdi, unda 12-avgust kuni boʻlib oʻtgan Quyosh tutilishi jarayoni yaqqol namoyon boʻlgan. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu astronomik hodisa Moskva vaqti bilan soat 18:34 dan 22:58 gacha davom etgan boʻlib, mutaxassislar uni kosmik masofadan turib muvaffaqiyatli qayd etishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Fazodan olingan noyob kadrlar

Rasmiy Telegram-kanalida eʼlon qilingan surat Yer yuzasidan 35 ming kilometrdan ortiq masofada joylashgan orbitadan olingan. Ushbu ajoyib tasvirni olishda Roskosmosga qarashli «Elektro-L» meteorologik sunʼiy yoʻldoshi asosiy vosita boʻlib xizmat qildi. Kadrlarda Oy diski Quyoshni toʻliq toʻsib qoʻygan vaqtda sayyoramizning koʻrinishi aks etgan.

Maʼlumotlarga koʻra, mazkur tutilishning maksimal fazasi 1,019 ni tashkil etdi. Bu esa Oy diski Quyoshni butunlay yopib qoʻyganini anglatadi. Biroq tabiatning ushbu ulugʻvor moʻjizasini bevosita toʻliq hajmda kuzatish faqatgina Islandiya oroli yaqinidan hamda Rossiya hududidagi Taymir yarimorolining sharqiy qirgʻoqlaridan imkonli boʻldi.

Mutaxassislar qayd etishicha, tutilishning eng yuqori choʻqqisi 12-avgust kuni soat 20:46 da roʻy bergan va atigi 2 daqiqa 18 soniya davom etgan. Qisqa vaqt ichida sodir boʻlgan bu jarayon butun dunyo astronomlari va oddiy kuzatuvchilarning katta qiziqishiga sabab boʻldi.

Hududlar boʻyicha farqlar va translyatsiya

Hodisaning koʻlami turli hududlarda turlicha kuzatildi. Jumladan, Moskva shahrida Quyosh diski atigi 1 foizga yopilgan boʻlsa, Sankt-Peterburg shahrida bu koʻrsatkich naq 83 foizni tashkil etdi. Shimoliy poytaxt aholisi va mehmonlari tabiat hodisasiga guvoh boʻlish imkoniyatiga ega boʻlishdi.

Ushbu qiziqarli astronomik hodisani keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida Roskosmos va «Yandeks Pogoda» hamkorlikda maxsus jonli efir tashkil etdi. Translyatsiya uchun Rossiya hamda Yevropadagi eng baland bino hisoblangan Laxta-sentr kuzatuv maydonchasi sifatida tanlandi.

RoskosmosQuyosh tutilishiElekto-LAstronomiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiSunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiBugun, 03:21Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumGoogle Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumBugun, 02:58Orbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaOrbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaBugun, 01:57Twitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiTwitch strimerlar kontentidan sunʼiy intellektni oʻqitishda foydalanadiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi