Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos 12-avgust kuni sodir bo'lgan Quyosh tutilishining 35 ming kilometrdan ortiq balandlikdan olingan suratini e'lon qildi. Tasvir «Elektro-L» meteorologik sun'iy yo'ldoshi orqali qayd etilgan, tutilishning eng yuqori cho'qqisi soat 20:46 da kuzatilib, 2 daqiqa 18 soniya davom etgan. Tutilishning maksimal fazasi 1,019 ni tashkil etgan, uni to'liq hajmda Islandiya oroli yaqinidan hamda Taymir yarimorolining sharqiy qirg'oqlaridan kuzatish mumkin bo'lgan.
Rossiyaning Roskosmos davlat korporatsiyasi fazodan olingan noyob kadrlarni taqdim etdi, unda 12-avgust kuni boʻlib oʻtgan Quyosh tutilishi jarayoni yaqqol namoyon boʻlgan. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu astronomik hodisa Moskva vaqti bilan soat 18:34 dan 22:58 gacha davom etgan boʻlib, mutaxassislar uni kosmik masofadan turib muvaffaqiyatli qayd etishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Fazodan olingan noyob kadrlarRasmiy Telegram-kanalida eʼlon qilingan surat Yer yuzasidan 35 ming kilometrdan ortiq masofada joylashgan orbitadan olingan. Ushbu ajoyib tasvirni olishda Roskosmosga qarashli «Elektro-L» meteorologik sunʼiy yoʻldoshi asosiy vosita boʻlib xizmat qildi. Kadrlarda Oy diski Quyoshni toʻliq toʻsib qoʻygan vaqtda sayyoramizning koʻrinishi aks etgan.
Maʼlumotlarga koʻra, mazkur tutilishning maksimal fazasi 1,019 ni tashkil etdi. Bu esa Oy diski Quyoshni butunlay yopib qoʻyganini anglatadi. Biroq tabiatning ushbu ulugʻvor moʻjizasini bevosita toʻliq hajmda kuzatish faqatgina Islandiya oroli yaqinidan hamda Rossiya hududidagi Taymir yarimorolining sharqiy qirgʻoqlaridan imkonli boʻldi.
Mutaxassislar qayd etishicha, tutilishning eng yuqori choʻqqisi 12-avgust kuni soat 20:46 da roʻy bergan va atigi 2 daqiqa 18 soniya davom etgan. Qisqa vaqt ichida sodir boʻlgan bu jarayon butun dunyo astronomlari va oddiy kuzatuvchilarning katta qiziqishiga sabab boʻldi.
Hududlar boʻyicha farqlar va translyatsiyaHodisaning koʻlami turli hududlarda turlicha kuzatildi. Jumladan, Moskva shahrida Quyosh diski atigi 1 foizga yopilgan boʻlsa, Sankt-Peterburg shahrida bu koʻrsatkich naq 83 foizni tashkil etdi. Shimoliy poytaxt aholisi va mehmonlari tabiat hodisasiga guvoh boʻlish imkoniyatiga ega boʻlishdi.
Ushbu qiziqarli astronomik hodisani keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida Roskosmos va «Yandeks Pogoda» hamkorlikda maxsus jonli efir tashkil etdi. Translyatsiya uchun Rossiya hamda Yevropadagi eng baland bino hisoblangan Laxta-sentr kuzatuv maydonchasi sifatida tanlandi.
…