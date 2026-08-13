Roberto De Zerbi Sandro Tonali transferi tafsilotlarini ochiqladi
Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi Arsenal va Manchester Siti jamoalarini ortda qoldirib, 100 million funt sterling (taxminan 115 million yevro) evaziga Sandro Tonalini oʻz jamoasiga qoʻshib olgani haqida gapirib berdi. 26 yoshli Sandro Tonali 2023-yilning yozidan buyon Nyukasl safida 110 ta oʻyinda 10 ta gol urib, 2024–2025-yilgi mavsumda EFL kubogini qoʻlga kiritgan edi.
Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi italiyalik yarimhimoyachi Sandro Tonali uchun kurashda Arsenal va Manchester Siti jamoalarini ortda qoldirib, uni qanday qilib oʻz jamoasiga qoʻshib olgani haqida gapirib berdi. Goal.com xabar qilishicha, 100 million funt sterling (taxminan 115 million yevro) evaziga amalga oshirilgan bu transfer London klubi uchun yangi loyihaning asosiy tamal toshiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
26 yoshli Sandro Tonali Nyukasl safida 2023-yilning yozidan buyon harakat qilib, 110 ta oʻyinda 10 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Shuningdek, u 2024–2025-yilgi mavsumda EFL kubogini qoʻlga kiritgan. Uning Tottenxem bilan tuzgan uzoq yillik shartnomasi 2032-yilgacha moʻljallangan boʻlib, bu transfer Roberto De Zerbining kelajakdagi taktik rejalarida markaziy oʻrin tutadi.
Transfer ortidagi shaxsiy yondashuvSky Sport Italia nashriga bergan intervyusida Roberto De Zerbi futbolchini koʻndirish jarayoni shaffof va samimiy boʻlganini taʼkidladi. Murabbiyning aytishicha, u har doim futbolchilarga oʻz fikrini ochiq aytadi va Tonalining har qanday jamoada yetakchi boʻla olishiga ishongan. De Zerbi vatandoshini u hali oʻzining tugʻilib oʻsgan shahri boʻlmish Breshiya safida 18 yoshida toʻp surib yurgan paytlaridanoq kuzatib kelganini esga oldi.
Ushbu transferning amalga oshishida murabbiyning shaxsiy eʼtibori va Tottenxem taklif qilayotgan sport loyihasi hal qiluvchi rol oʻynadi. De Zerbi jamoani qaytadan qurish jarayonida Tonaliga muhim liderlik vazifasi yuklatilishini ochiq-oydin tushuntirgan va aynan shu yondashuv boshqa raqobatbardosh klublar qiziqishidan ustun kelgan.
Tottenxemda yangi davr boshlanishiRoberto De Zerbi 2026-yilning mart oyida qiyin vaziyatda Tottenxem boshqaruvini qabul qilib olgandi. Oʻsha paytda jamoa Angliya Premyer-ligasida qolish uchun kurashayotgan edi. Avvalroq Brayton jamoasini oʻz tarixida ilk bor yevrokuboklarga olib chiqqan 47 yoshli mutaxassis London klubini ham quyi ligaga tushib ketishdan saqlab qolgan edi.
Mutaxassisning fikricha, oʻtgan mavsum faqat omon qolish uchun kurash boʻlgan boʻlsa, joriy mavsum Yevropadagi eng murakkab chempionatda poydevor yaratish uchun qulay imkoniyatdir. Brayton va Marseldagi tajribasi unga Angliya futbolidagi bosimga bardosh berishda koʻmaklashgan, biroq Tottenxemda u oʻziga xos noyob vazifani bajarmoqda.
Jamoaviy ruh va kelajak rejalariDe Zerbi oʻzining taktik falsafasida futbolchilar oʻrtasidagi jamoaviy birdamlikka katta eʼtibor qaratadi. Uning taʼkidlashicha, ingliz futbol madaniyatida Italiyadagidek koʻp qoʻshma yigʻinlar oʻtkazilmaydi, biroq futbolchilar birgalikda vaqt oʻtkazib, oʻzaro aloqalarni mustahkamlasagina fundamental natijalarga erishish mumkin.
Misol tariqasida Argentina terma jamoasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatini keltirib oʻtgan murabbiy, oʻyin uslubi qanchalik muhim boʻlsa, jamoadagi birdamlik ruhi ham shunchalik ahamiyatli ekanini qayd etdi. Sandro Tonali singari tajribali va xarakterli futbolchining kelishi Tottenxemning maydondagi va kiyinish xonasidagi yetishmayotgan xususiyatlarini toʻldirishi kutilmoqda.
…