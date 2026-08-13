Roberto De Zerbi Sandro Tonali transferi tafsilotlarini ochiqladi

·51·Sport
Roberto De Zerbi Sandro Tonali transferi tafsilotlarini ochiqladi
Qisqacha

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi Arsenal va Manchester Siti jamoalarini ortda qoldirib, 100 million funt sterling (taxminan 115 million yevro) evaziga Sandro Tonalini oʻz jamoasiga qoʻshib olgani haqida gapirib berdi. 26 yoshli Sandro Tonali 2023-yilning yozidan buyon Nyukasl safida 110 ta oʻyinda 10 ta gol urib, 2024–2025-yilgi mavsumda EFL kubogini qoʻlga kiritgan edi.

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi italiyalik yarimhimoyachi Sandro Tonali uchun kurashda Arsenal va Manchester Siti jamoalarini ortda qoldirib, uni qanday qilib oʻz jamoasiga qoʻshib olgani haqida gapirib berdi. Goal.com xabar qilishicha, 100 million funt sterling (taxminan 115 million yevro) evaziga amalga oshirilgan bu transfer London klubi uchun yangi loyihaning asosiy tamal toshiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

26 yoshli Sandro Tonali Nyukasl safida 2023-yilning yozidan buyon harakat qilib, 110 ta oʻyinda 10 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Shuningdek, u 2024–2025-yilgi mavsumda EFL kubogini qoʻlga kiritgan. Uning Tottenxem bilan tuzgan uzoq yillik shartnomasi 2032-yilgacha moʻljallangan boʻlib, bu transfer Roberto De Zerbining kelajakdagi taktik rejalarida markaziy oʻrin tutadi.

Transfer ortidagi shaxsiy yondashuv

Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusida Roberto De Zerbi futbolchini koʻndirish jarayoni shaffof va samimiy boʻlganini taʼkidladi. Murabbiyning aytishicha, u har doim futbolchilarga oʻz fikrini ochiq aytadi va Tonalining har qanday jamoada yetakchi boʻla olishiga ishongan. De Zerbi vatandoshini u hali oʻzining tugʻilib oʻsgan shahri boʻlmish Breshiya safida 18 yoshida toʻp surib yurgan paytlaridanoq kuzatib kelganini esga oldi.

Ushbu transferning amalga oshishida murabbiyning shaxsiy eʼtibori va Tottenxem taklif qilayotgan sport loyihasi hal qiluvchi rol oʻynadi. De Zerbi jamoani qaytadan qurish jarayonida Tonaliga muhim liderlik vazifasi yuklatilishini ochiq-oydin tushuntirgan va aynan shu yondashuv boshqa raqobatbardosh klublar qiziqishidan ustun kelgan.

Tottenxemda yangi davr boshlanishi

Roberto De Zerbi 2026-yilning mart oyida qiyin vaziyatda Tottenxem boshqaruvini qabul qilib olgandi. Oʻsha paytda jamoa Angliya Premyer-ligasida qolish uchun kurashayotgan edi. Avvalroq Brayton jamoasini oʻz tarixida ilk bor yevrokuboklarga olib chiqqan 47 yoshli mutaxassis London klubini ham quyi ligaga tushib ketishdan saqlab qolgan edi.

Mutaxassisning fikricha, oʻtgan mavsum faqat omon qolish uchun kurash boʻlgan boʻlsa, joriy mavsum Yevropadagi eng murakkab chempionatda poydevor yaratish uchun qulay imkoniyatdir. Brayton va Marseldagi tajribasi unga Angliya futbolidagi bosimga bardosh berishda koʻmaklashgan, biroq Tottenxemda u oʻziga xos noyob vazifani bajarmoqda.

Jamoaviy ruh va kelajak rejalari

De Zerbi oʻzining taktik falsafasida futbolchilar oʻrtasidagi jamoaviy birdamlikka katta eʼtibor qaratadi. Uning taʼkidlashicha, ingliz futbol madaniyatida Italiyadagidek koʻp qoʻshma yigʻinlar oʻtkazilmaydi, biroq futbolchilar birgalikda vaqt oʻtkazib, oʻzaro aloqalarni mustahkamlasagina fundamental natijalarga erishish mumkin.

Misol tariqasida Argentina terma jamoasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatini keltirib oʻtgan murabbiy, oʻyin uslubi qanchalik muhim boʻlsa, jamoadagi birdamlik ruhi ham shunchalik ahamiyatli ekanini qayd etdi. Sandro Tonali singari tajribali va xarakterli futbolchining kelishi Tottenxemning maydondagi va kiyinish xonasidagi yetishmayotgan xususiyatlarini toʻldirishi kutilmoqda.

Roberto De ZerbiSandro TonaliTottenxemPremyer-ligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun, 02:50Tottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqdaTottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqdaBugun, 02:33Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi