Tottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqda

·38·Sport
Tottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqda
Qisqacha

Tottenxem Cristian Romeroni Atletiko Madridga 34,2 million funt sterling evaziga, natijalarga bog'liq bonuslar va keyingi sotuvdan 15 foiz ulush sharti bilan o'tkazish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdi. 28 yoshli argentinalik himoyachi Inter va Arsenal takliflariga qaramay, faoliyatini Diego Simeone jamoasida davom ettirishni afzal ko'rdi.

Londonning Tottenxem klubi oʻz sardori va markaziy himoyachisi Cristian Romeroni sotish boʻyicha Atletiko Madrid bilan dastlabki kelishuvga erishdi. Sky Sports xabar qilishicha, transfer summasi 34,2 million funt sterlingni tashkil etib, unga qoʻshimcha ravishda natijalarga bogʻliq bonuslar ham koʻzda tutilgan. Bu kelishuv Shimoliy London jamoasi uchun muhim oʻzgarishlarni keltirib chiqarmoqda, chunki jamoa oʻzining yetakchi oʻyinchilaridan birini tarkibdan chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer shartlariga koʻra, Tottenxem kelgusida futbolchini boshqa klubga sotish vaqtida tushadigan mablagʻning 15 foizini olish huquqini ham taʼminlab qoʻygan. Ispaniya grandi argentinalik himoyachining xizmatlariga uzoq vaqtdan beri qiziqish bildirib kelayotgan edi. Transfer oynasi davomida munosib taklif tushsa, ingliz klubi oʻz sardorini qoʻyib yuborishga qarshi emasligi oydinlashib borgandi.

Transfer tafsilotlari va raqobat

Goal.com maʼlumotiga koʻra, Cristian Romero Yevropaning boshqa top-klublaridan jiddiy takliflar olganiga qaramay, faoliyatini aynan Atletiko Madrid safida davom ettirishni afzal koʻrgan. Xususan, Italiyaning Inter klubi va Tottenxemning ashaddiy raqibi Arsenal ham futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgandi. Biroq Diego Simeone nihoyat oʻzi istagan futbolchini oʻz jamoasiga jalb qilishga muvaffaq boʻldi.

Eslatib oʻtamiz, Cristian Romero Tottenxem safiga dastlab 2021-yilning yozida Atalanta klubidan ijara asosida kelib qoʻshilgan, keyingi yili esa London klubi uning transferini toʻliq sotib olgan edi. Himoyachining klub bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning yozigacha moʻljallangan boʻlishiga qaramamay, u faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qildi.

Londonliklar safidagi yutuqlar va qiyinchiliklar

Argentinalik futbolchi Tottenxem safida oʻtkazgan besh mavsum davomida jami 124 ta uchrashuvda maydonga tushib, 12 ta gol muallifi boʻldi. Uning London klubidagi faoliyati 2024–2025-yilgi mavsumda Yevropa ligasi kubogini qoʻshib kiritgan holda jamoaning sovrin yutishiga katta yordam bergani bilan yodda qoladi.

Shu bilan birga, Romeroning Premyer-ligadagi faoliyati yuqori texnik mahorati va oʻziga xos keskin oʻyini bilan bir qatorda, intizomiy muammolari bilan ham ajralib turdi. Oʻtgan mavsumda chempionatda qizil kartochka olganiga qaramay, 28 yoshli himoyachi jamoaning qiyin damlarida 32 ta oʻzbekcha aytganda asosiy oʻyinlarda maydonga tushib, 6 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi. Uning murosasiz va shiddatli uslubi koʻpchilik muxlislar mehrini qozongan boʻlsa-da, ayrim vaziyatlarda jamoaga qiyinchiliklar tugʻdirgani ham sir emas.

Cristian RomeroAtletiko MadridTottenxemTransferPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun, 02:50Roberto De Zerbi Sandro Tonali transferi tafsilotlarini ochiqladiRoberto De Zerbi Sandro Tonali transferi tafsilotlarini ochiqladiBugun, 01:59Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi