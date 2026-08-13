Tottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqda
Tottenxem Cristian Romeroni Atletiko Madridga 34,2 million funt sterling evaziga, natijalarga bog'liq bonuslar va keyingi sotuvdan 15 foiz ulush sharti bilan o'tkazish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdi. 28 yoshli argentinalik himoyachi Inter va Arsenal takliflariga qaramay, faoliyatini Diego Simeone jamoasida davom ettirishni afzal ko'rdi.
Londonning Tottenxem klubi oʻz sardori va markaziy himoyachisi Cristian Romeroni sotish boʻyicha Atletiko Madrid bilan dastlabki kelishuvga erishdi. Sky Sports xabar qilishicha, transfer summasi 34,2 million funt sterlingni tashkil etib, unga qoʻshimcha ravishda natijalarga bogʻliq bonuslar ham koʻzda tutilgan. Bu kelishuv Shimoliy London jamoasi uchun muhim oʻzgarishlarni keltirib chiqarmoqda, chunki jamoa oʻzining yetakchi oʻyinchilaridan birini tarkibdan chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer shartlariga koʻra, Tottenxem kelgusida futbolchini boshqa klubga sotish vaqtida tushadigan mablagʻning 15 foizini olish huquqini ham taʼminlab qoʻygan. Ispaniya grandi argentinalik himoyachining xizmatlariga uzoq vaqtdan beri qiziqish bildirib kelayotgan edi. Transfer oynasi davomida munosib taklif tushsa, ingliz klubi oʻz sardorini qoʻyib yuborishga qarshi emasligi oydinlashib borgandi.
Transfer tafsilotlari va raqobatGoal.com maʼlumotiga koʻra, Cristian Romero Yevropaning boshqa top-klublaridan jiddiy takliflar olganiga qaramay, faoliyatini aynan Atletiko Madrid safida davom ettirishni afzal koʻrgan. Xususan, Italiyaning Inter klubi va Tottenxemning ashaddiy raqibi Arsenal ham futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgandi. Biroq Diego Simeone nihoyat oʻzi istagan futbolchini oʻz jamoasiga jalb qilishga muvaffaq boʻldi.
Eslatib oʻtamiz, Cristian Romero Tottenxem safiga dastlab 2021-yilning yozida Atalanta klubidan ijara asosida kelib qoʻshilgan, keyingi yili esa London klubi uning transferini toʻliq sotib olgan edi. Himoyachining klub bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning yozigacha moʻljallangan boʻlishiga qaramamay, u faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qildi.
Londonliklar safidagi yutuqlar va qiyinchiliklarArgentinalik futbolchi Tottenxem safida oʻtkazgan besh mavsum davomida jami 124 ta uchrashuvda maydonga tushib, 12 ta gol muallifi boʻldi. Uning London klubidagi faoliyati 2024–2025-yilgi mavsumda Yevropa ligasi kubogini qoʻshib kiritgan holda jamoaning sovrin yutishiga katta yordam bergani bilan yodda qoladi.
Shu bilan birga, Romeroning Premyer-ligadagi faoliyati yuqori texnik mahorati va oʻziga xos keskin oʻyini bilan bir qatorda, intizomiy muammolari bilan ham ajralib turdi. Oʻtgan mavsumda chempionatda qizil kartochka olganiga qaramay, 28 yoshli himoyachi jamoaning qiyin damlarida 32 ta oʻzbekcha aytganda asosiy oʻyinlarda maydonga tushib, 6 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi. Uning murosasiz va shiddatli uslubi koʻpchilik muxlislar mehrini qozongan boʻlsa-da, ayrim vaziyatlarda jamoaga qiyinchiliklar tugʻdirgani ham sir emas.
…