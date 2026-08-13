Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqda
Bundan ikki yil oldin Microsoft kompaniyasi sunʼiy intellekt texnologiyalarini sanoatdagi avlodlar almashinuviga tenglashtirib, bu yoʻnalishda yetakchi boʻlishni rejalashtirgan edi. Biroq bugunga kelib texnologiya giganti isteʼmolchilar va biznes foydalanuvchilari uchun moʻljallangan alohida Copilot ilovalarini birlashtirishga hamda oʻzini oqlamagan qator sunʼiy intellekt funksiyalarini yopishga qaror qildi. Ushbu oʻzgarishlar kompaniyaning sunʼiy intellekt bozorida ChatGPT, Claude va Gemini kabi asosiy raqobatchilariga munosib raqobat tugʻdira olishi uchun strategiyasini qayta koʻrib chiqayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
GeekWire nashri xabariga koʻra va Microsoft rasmiy qoʻllab-quvvatlash hujjatlarida batafsil bayon etilganidek, endilikda shaxsiy foydalanishga moʻljallangan Copilot ilovasi funksionalligi korporativ yoʻnalishdagi Microsoft 365 Copilot ilovasi bilan birlashtiriladi. Mazkur qadam shaxsiy va professional sunʼiy intellekt vazifalari koʻpincha bir-biriga mos kelishi hamda kompaniyaning avvalgi strategiyasi foydalanuvchilar uchun juda murakkab tuzilganligining tan olinishi boʻldi. Bu jarayon, shuningdek, sunʼiy intellekt ilovalari bozoridagi umumiy birlashish tendensiyasiga ham mos keladi.
Funksiyalarning qisqarishi va oʻzgarishlar sanasiMicrosoft rasmiy bayonotiga koʻra, foydalanuvchilar 2026-yilning 18-avgustiga qadar ayrim imkoniyatlardan, jumladan, guruh chatlari, Copilotʼdagi sunʼiy intellekt tomonidan yaratiladigan podkastlar, Copilot Labs eksperimental funksiyalari va Deep Research imkoniyatlaridan mahrum boʻlishadi. Shuningdek, kompaniya Mico deb nomlangan animatsion qahramondan ham voz kechmoqda. Ushbu suzib yuruvchi obraz foydalanuvchilarga eski tanish Clippy yordamchining zamonaviy sunʼiy intellekt talqinini eslatib yuborgan edi.
Oʻtish davrida ayrim funksiyalar vaqtincha ishlamay qolishi mumkinligi haqida Microsoft oldindan ogohlantirgan. Shu bilan birga, mustaqil Copilot ilovasi orqali yaratilgan barcha fayllar avtomatik ravishda OneDrive bulutli saqlash xizmatiga koʻchirilishi rejalashtirilgan. Pullik professional foydalanuvchilar uchun esa chuqur tadqiqot funksiyasi oʻrnini Researcher imkoniyati egallashi kutilmoqda.
Sunʼiy intellekt bozoridagi umumiy tendensiyalarMazkur oʻzgarishlar nafaqat Microsoft ichki siyosati, balki butun sunʼiy intellekt sanoatidagi yirik oʻyinchilar harakatlariga hamohangdir. Avvalroq boshqa texnologiya kompaniyalari ham oʻz ilovalarini soddalashtirish choralarini koʻrgan edi. Xususan, Claude Cowork funksiyasini asosiy Chat boʻlimiga qoʻshgan boʻlsa, OpenAI agentlik xususiyatiga ega Operator funksiyasini ChatGPT tizimiga birlashtirdi. Google ham oʻz navbatida Gemini ilovasiga chuqur izlanish va veb-sahifalarni kezish kabi ixtisoslashtirilgan imkoniyatlarni qoʻshib bormoqda.
Microsoft rahbariyatining taʼkidlashicha, mazkur yangilanishlardan koʻzlangan asosiy maqsad Copilot tajribasini yanada sodda va yagona tizimga keltirishdan iboratdir. Biroq bu qadam ayni paytda Copilot oʻz yoʻnalishini biroz yoʻqotib qoʻyganini ham anglatadi. Iyul oyida The Information nashri xabar berganidek, Copilot faoliyatini nazorat qiluvchi vitse-prezident Jeykob Andreu ichki eslatmada ilova mijozlar hayotida oʻz oʻrniga ega boʻlishi uchun samarasiz ishlayotgan funksiyalardan voz kechishi shartligini alohida taʼkidlagan edi.
…