Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqda

·0·Texno
Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqda

Bundan ikki yil oldin Microsoft kompaniyasi sunʼiy intellekt texnologiyalarini sanoatdagi avlodlar almashinuviga tenglashtirib, bu yoʻnalishda yetakchi boʻlishni rejalashtirgan edi. Biroq bugunga kelib texnologiya giganti isteʼmolchilar va biznes foydalanuvchilari uchun moʻljallangan alohida Copilot ilovalarini birlashtirishga hamda oʻzini oqlamagan qator sunʼiy intellekt funksiyalarini yopishga qaror qildi. Ushbu oʻzgarishlar kompaniyaning sunʼiy intellekt bozorida ChatGPT, Claude va Gemini kabi asosiy raqobatchilariga munosib raqobat tugʻdira olishi uchun strategiyasini qayta koʻrib chiqayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

GeekWire nashri xabariga koʻra va Microsoft rasmiy qoʻllab-quvvatlash hujjatlarida batafsil bayon etilganidek, endilikda shaxsiy foydalanishga moʻljallangan Copilot ilovasi funksionalligi korporativ yoʻnalishdagi Microsoft 365 Copilot ilovasi bilan birlashtiriladi. Mazkur qadam shaxsiy va professional sunʼiy intellekt vazifalari koʻpincha bir-biriga mos kelishi hamda kompaniyaning avvalgi strategiyasi foydalanuvchilar uchun juda murakkab tuzilganligining tan olinishi boʻldi. Bu jarayon, shuningdek, sunʼiy intellekt ilovalari bozoridagi umumiy birlashish tendensiyasiga ham mos keladi.

Funksiyalarning qisqarishi va oʻzgarishlar sanasi

Microsoft rasmiy bayonotiga koʻra, foydalanuvchilar 2026-yilning 18-avgustiga qadar ayrim imkoniyatlardan, jumladan, guruh chatlari, Copilotʼdagi sunʼiy intellekt tomonidan yaratiladigan podkastlar, Copilot Labs eksperimental funksiyalari va Deep Research imkoniyatlaridan mahrum boʻlishadi. Shuningdek, kompaniya Mico deb nomlangan animatsion qahramondan ham voz kechmoqda. Ushbu suzib yuruvchi obraz foydalanuvchilarga eski tanish Clippy yordamchining zamonaviy sunʼiy intellekt talqinini eslatib yuborgan edi.

Oʻtish davrida ayrim funksiyalar vaqtincha ishlamay qolishi mumkinligi haqida Microsoft oldindan ogohlantirgan. Shu bilan birga, mustaqil Copilot ilovasi orqali yaratilgan barcha fayllar avtomatik ravishda OneDrive bulutli saqlash xizmatiga koʻchirilishi rejalashtirilgan. Pullik professional foydalanuvchilar uchun esa chuqur tadqiqot funksiyasi oʻrnini Researcher imkoniyati egallashi kutilmoqda.

Sunʼiy intellekt bozoridagi umumiy tendensiyalar

Mazkur oʻzgarishlar nafaqat Microsoft ichki siyosati, balki butun sunʼiy intellekt sanoatidagi yirik oʻyinchilar harakatlariga hamohangdir. Avvalroq boshqa texnologiya kompaniyalari ham oʻz ilovalarini soddalashtirish choralarini koʻrgan edi. Xususan, Claude Cowork funksiyasini asosiy Chat boʻlimiga qoʻshgan boʻlsa, OpenAI agentlik xususiyatiga ega Operator funksiyasini ChatGPT tizimiga birlashtirdi. Google ham oʻz navbatida Gemini ilovasiga chuqur izlanish va veb-sahifalarni kezish kabi ixtisoslashtirilgan imkoniyatlarni qoʻshib bormoqda.

Microsoft rahbariyatining taʼkidlashicha, mazkur yangilanishlardan koʻzlangan asosiy maqsad Copilot tajribasini yanada sodda va yagona tizimga keltirishdan iboratdir. Biroq bu qadam ayni paytda Copilot oʻz yoʻnalishini biroz yoʻqotib qoʻyganini ham anglatadi. Iyul oyida The Information nashri xabar berganidek, Copilot faoliyatini nazorat qiluvchi vitse-prezident Jeykob Andreu ichki eslatmada ilova mijozlar hayotida oʻz oʻrniga ega boʻlishi uchun samarasiz ishlayotgan funksiyalardan voz kechishi shartligini alohida taʼkidlagan edi.

MicrosoftCopilotSuniy intellektTexnologiyaChatGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiBugun, 20:26NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiNVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiBugun, 20:22Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiToshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi