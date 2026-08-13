Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildi
Yandex Market jamoasi xaridorlar uchun onlayn xarid qilish jarayonini yanada qulaylashtiruvchi yangi xizmatni ishga tushirdi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, endilikda kiyim-kechak, poyabzal va aksessuarlarni «klik boʻyicha» yetkazib berish xizmatiga buyurtma berib, ular uchun keyinchalik toʻlash imkoniyati yaratildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangi sxema, birinchi navbatda, xaridorlarga bir nechta oʻlcham yoki modellarni uyga buyurtma qilish va ularni xotirjamlik bilan solishtirib koʻrish imkonini beradi. Uyga keltirilgan buyurtmani koʻzdan kechirish hamda kiyib koʻrish uchun mijozlarga bir sutka vaqt beriladi.
Xaridorlar oʻziga mos kelmagan tovarlarni darhol kuryerga qaytarishi yoki alohida qaytarish rasmiylashtiruvlarisiz topshirish punktiga topshirishi mumkin. Toʻlov faqatgina oʻzida qoldirilgan mahsulotlar uchun amalga oshiriladi.
Xizmatdan foydalanish tartibiMazkur qulaylik Split xizmati orqali sotib olish mumkin boʻlgan mahsulotlarga nisbatan amal qiladi. Bu esa xarid narxini bir nechta qismlarga boʻlib toʻlash imkonini taqdim etadi.
Buyurtmani rasmiylashtirish chogʻida «Po kliku» yetkazib berish turini tanlab, toʻlovni olgandan keyin amalga oshirish shartini belgilash lozim. Buyurtma Yandex Lavka darkstoriga kelib tushgach, ilovadagi «Buyurtmalar» boʻlimida «Hozir olib kelish» tugmasi paydo boʻladi.
Shundan soʻng foydalanuvchi oʻzi uchun eng qulay yetkazib berish vaqtini mustaqil ravishda belgilashi mumkin boʻladi. Hozirgi kunda posttoʻlov xizmati Rossiyaning 26 ta hududida muvaffaqiyatli faoliyat koʻrsatmoqda.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, kelgusida ushbu qulay xizmat qamrovini kengaytirish va qoʻshimcha hududlarni ham qoʻshish rejalashtirilgan.
…