Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladi
Mashhur Instagram ijtimoiy tarmogʻi oʻn yildan buyon oʻzgarmasdan kelayotgan matnli logotipi – wordmark dizaynini tubdan yangiladi. Mazkur oʻzgarish platformaning vizual qiyofasini zamonaviylashtirish hamda foydalanuvchilarga yangi estetik taassurot ulashish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dizayn taqdimoti kompaniya rahbari Adam Mosseri tomonidan Instagram va Threads tarmoqlarida eʼlon qilindi. U oʻz bayonotida yangi logotip avvalgisiga nisbatan oʻtkirroq va zamonaviyroq koʻrinishga egaligini, shu bilan birga asl nusxaga hurmat saqlanib qolinganini taʼkidladi.
Yangi shrift va uning oʻziga xos jihatlariEski logotip oʻn yil davomida oʻz ahamiyatini saqlab qolgan boʻlsa-da, bugungi kunga kelib biroz eskirgandek tuyula boshlagandi. Shu sababli Meta kompaniyasi uni zamonaviy talablarga moslashtirishga qaror qildi. Yangi matnli logotipda qoʻlyozma yozuvni eslatuvchi elementlardan foydalanilgan boʻlib, “s”, “r” va “g” harflarida retro uslubidagi egri chiziqlar aks etgan.
Shuni alohida taʼkidlash joizki, shrift tanlovi foydalanuvchilar orasida turli bahslarga sabab boʻldi. Ayrimlar harflarning yangi shaklini maqtayotgan boʻlsa, boshqalar “r” harfining oʻziga xos shakli tufayli yozuvni “Instagzam” deb oʻqish mumkinligi haqida hazilomuz fikrlar bildirishmoqda. Shunga qaramay, Instagram brendi shu qadar tanilinki, aksariyat foydalanuvchilar har qanday badiiy bezaklarga qaramay uni darhol tanib olishadi.
Foydalanuvchilar munosabati va keyingi rejalarOdatda yirik brendlar oʻz logotiplarini oʻzgartirganda auditoriya tomonidan biroz qarshilik yoki tushunmovchiliklar kuzatiladi. Bu safar ham yangilangan dizayn haqida ijobiy fikrlar bilan bir qatorda tanqidiy mulohazalar ham bildirildi. Jumladan, yosh avlod vakillari qoʻlyozma yozuvni oʻrganmagani bois “s” harfining kichik kema yelkanini eslatuvchi shaklini tushunishda qiynalishi mumkinligi aytilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Instagram oxirgi marta 2016 yilda oʻz dizaynida sezilarli oʻzgarishlar qilgan edi. Oshkora rangli gradientga ega ikonka joriy etilib, klassik jigarrang kamera koʻrinishidan voz kechilgan edi. Hozircha Meta vakillari kelgusida ilova ikonkalari yoki boshqa interfeys elementlari ham oʻzgarish-oʻzgarmasligi haqida qoʻshimcha izoh berishgani yoʻq.
…