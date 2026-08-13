Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladi

·0·Texno
Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladi

Mashhur Instagram ijtimoiy tarmogʻi oʻn yildan buyon oʻzgarmasdan kelayotgan matnli logotipi – wordmark dizaynini tubdan yangiladi. Mazkur oʻzgarish platformaning vizual qiyofasini zamonaviylashtirish hamda foydalanuvchilarga yangi estetik taassurot ulashish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dizayn taqdimoti kompaniya rahbari Adam Mosseri tomonidan Instagram va Threads tarmoqlarida eʼlon qilindi. U oʻz bayonotida yangi logotip avvalgisiga nisbatan oʻtkirroq va zamonaviyroq koʻrinishga egaligini, shu bilan birga asl nusxaga hurmat saqlanib qolinganini taʼkidladi.

Yangi shrift va uning oʻziga xos jihatlari

Eski logotip oʻn yil davomida oʻz ahamiyatini saqlab qolgan boʻlsa-da, bugungi kunga kelib biroz eskirgandek tuyula boshlagandi. Shu sababli Meta kompaniyasi uni zamonaviy talablarga moslashtirishga qaror qildi. Yangi matnli logotipda qoʻlyozma yozuvni eslatuvchi elementlardan foydalanilgan boʻlib, “s”, “r” va “g” harflarida retro uslubidagi egri chiziqlar aks etgan.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, shrift tanlovi foydalanuvchilar orasida turli bahslarga sabab boʻldi. Ayrimlar harflarning yangi shaklini maqtayotgan boʻlsa, boshqalar “r” harfining oʻziga xos shakli tufayli yozuvni “Instagzam” deb oʻqish mumkinligi haqida hazilomuz fikrlar bildirishmoqda. Shunga qaramay, Instagram brendi shu qadar tanilinki, aksariyat foydalanuvchilar har qanday badiiy bezaklarga qaramay uni darhol tanib olishadi.

Foydalanuvchilar munosabati va keyingi rejalar

Odatda yirik brendlar oʻz logotiplarini oʻzgartirganda auditoriya tomonidan biroz qarshilik yoki tushunmovchiliklar kuzatiladi. Bu safar ham yangilangan dizayn haqida ijobiy fikrlar bilan bir qatorda tanqidiy mulohazalar ham bildirildi. Jumladan, yosh avlod vakillari qoʻlyozma yozuvni oʻrganmagani bois “s” harfining kichik kema yelkanini eslatuvchi shaklini tushunishda qiynalishi mumkinligi aytilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Instagram oxirgi marta 2016 yilda oʻz dizaynida sezilarli oʻzgarishlar qilgan edi. Oshkora rangli gradientga ega ikonka joriy etilib, klassik jigarrang kamera koʻrinishidan voz kechilgan edi. Hozircha Meta vakillari kelgusida ilova ikonkalari yoki boshqa interfeys elementlari ham oʻzgarish-oʻzgarmasligi haqida qoʻshimcha izoh berishgani yoʻq.

InstagramAdam MosseriTexnologiyaDizaynIjtimoiy tarmoq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiBugun, 20:26NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiNVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiBugun, 20:22Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiToshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi