Napoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladi
Italiyaning Napoli klubi Arsenal hujumchisi Gabriel Jesusni o'z safiga qo'shib olish uchun harakatlarni jiddiylashtirdi va London jamoasi bilan yangi muzokaralarni boshladi. GOAL.com nashrining xabar berishicha, braziliyalik futbolchi neapolliklarning hujum chizig'idagi asosiy transfer nishoniga aylangan bo'lib, tomonlar kelishuv shartlarini muhokama qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fabrizio Romano o'zining YouTube kanalida ma'lum qilishicha, Napoli rahbariyati transfer uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlardan xabardor qilindi. Klub Romelu Lukaku sotib yuborilganidan keyin bosh murabbiy Massimiliano Allegri ishonchini oqlay oladigan yana bir yuqori saviyali hujumchini tarkibga qo'shmoqchi.
Transferni amalga oshirishdagi asosiy shartlarBiroq mazkur transferni yakunlash uchun Italiya klubi oldida bir qator hal etilishi lozim bo'lgan vazifalar turibdi. Birinchidan, Napoli hujum chizig'ida bo'sh joy hosil qilish hamda transfer uchun mablag' yig'ish maqsadida o'yinchilar sotuvini amalga oshirishi shart. Xususan, Lorenzo Lucca va Noa Lang kabi futbolchilarning jamoani tark etishi kutilmoqda.
Ikkinchidan, neapolliklar hali futbolchining o'zi va uning vakillari bilan shaxsiy shartnoma shartlari hamda maosh borasida yakuniy kelishuvga erishgani yo'q. Gabriel Jesusning agentlari bilan muzokaralar hali o'ta ilg'or bosqichda emas, chunki hujumchining qo'lida boshqa takliflar ham mavjud.
Kelajakdagi rejalar va raqobatShunga qaramay, braziliyalik forvard Napoli loyihasiga qiziqish bildirmoqda va bu variantni o'zi uchun jozibali deb hisoblaydi. Agar Italiya klubi kerakli ketishlarni muvaffaqiyatli yakunlab, tarkibda joy bo'shatsa, ushbu transfer har qanday lahzada rasman e'lon qilinishi mumkinligi aytilmoqda.
A Seriya peshqadamlaridan biri bo'lgan Napoli jamoasi uchun bu transfer chempionlik poygasida va yevrokuboklardagi ishtirokni yanada kuchaytirishda muhim qadam bo'lishi kutilmoqda. Mavsumning hal qiluvchi pallasida bunday darajadagi tajribali hujumchining kelishi jamoa imkoniyatlarini keskin oshiradi.
…