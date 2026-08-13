Napoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladi

·0·Sport
Napoli Gabriel Jesus transferi uchun Arsenal bilan aloqani tikladi

Italiyaning Napoli klubi Arsenal hujumchisi Gabriel Jesusni o'z safiga qo'shib olish uchun harakatlarni jiddiylashtirdi va London jamoasi bilan yangi muzokaralarni boshladi. GOAL.com nashrining xabar berishicha, braziliyalik futbolchi neapolliklarning hujum chizig'idagi asosiy transfer nishoniga aylangan bo'lib, tomonlar kelishuv shartlarini muhokama qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fabrizio Romano o'zining YouTube kanalida ma'lum qilishicha, Napoli rahbariyati transfer uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlardan xabardor qilindi. Klub Romelu Lukaku sotib yuborilganidan keyin bosh murabbiy Massimiliano Allegri ishonchini oqlay oladigan yana bir yuqori saviyali hujumchini tarkibga qo'shmoqchi.

Transferni amalga oshirishdagi asosiy shartlar

Biroq mazkur transferni yakunlash uchun Italiya klubi oldida bir qator hal etilishi lozim bo'lgan vazifalar turibdi. Birinchidan, Napoli hujum chizig'ida bo'sh joy hosil qilish hamda transfer uchun mablag' yig'ish maqsadida o'yinchilar sotuvini amalga oshirishi shart. Xususan, Lorenzo Lucca va Noa Lang kabi futbolchilarning jamoani tark etishi kutilmoqda.

Ikkinchidan, neapolliklar hali futbolchining o'zi va uning vakillari bilan shaxsiy shartnoma shartlari hamda maosh borasida yakuniy kelishuvga erishgani yo'q. Gabriel Jesusning agentlari bilan muzokaralar hali o'ta ilg'or bosqichda emas, chunki hujumchining qo'lida boshqa takliflar ham mavjud.

Kelajakdagi rejalar va raqobat

Shunga qaramay, braziliyalik forvard Napoli loyihasiga qiziqish bildirmoqda va bu variantni o'zi uchun jozibali deb hisoblaydi. Agar Italiya klubi kerakli ketishlarni muvaffaqiyatli yakunlab, tarkibda joy bo'shatsa, ushbu transfer har qanday lahzada rasman e'lon qilinishi mumkinligi aytilmoqda.

A Seriya peshqadamlaridan biri bo'lgan Napoli jamoasi uchun bu transfer chempionlik poygasida va yevrokuboklardagi ishtirokni yanada kuchaytirishda muhim qadam bo'lishi kutilmoqda. Mavsumning hal qiluvchi pallasida bunday darajadagi tajribali hujumchining kelishi jamoa imkoniyatlarini keskin oshiradi.

NapoliGabriel JesusArsenalTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Napoli Gabriel Jezus transferi uchun Arsenal bilan aloqalarni tikladiNapoli Gabriel Jezus transferi uchun Arsenal bilan aloqalarni tikladiBugun, 20:55Pau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiPau Kubarsi 2026-yilgi Golden Boy mukofoti daʼvogarlari orasida yaqqol peshqadamga aylandiBugun, 20:10Nikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorNikolas Jekson Chelsi'dagi oʻrni uchun kurashishga tayyorBugun, 19:35Barselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBarselona yozgi transfer oynasi yakunida yana faollashmoqdaBugun, 19:35Fil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiFil Foden Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 19:14Osiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariOsiyoda o‘zbek klublarining yangi davri: 2026/2027 yilgi mavsum tafsilotlariBugun, 19:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha