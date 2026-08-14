Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqda

·0·Sport
Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqda

Goal.com xabar berishicha, Italiyaning Milan klubi hujumchisi Kristofer Nkunku kutilmaganda transfer bozoriga qo'yildi va jamoani tark etishi mumkin. Bosh murabbiy futbolchini o'z rejalariga kiritmagach, Rimning Roma klubi vaziyatdan foydalanib qolishga harakat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi transfer oynasi yopilishiga ikki haftadan kam vaqt qolgan bir paytda, bosh murabbiy rahbariyatga jamoaga kerak emas deb topilgan futbolchilar ro'yxatini taqdim etdi. Dastlabki mashg'ulotlarda ijobiy taassurot qoldirganiga qaramay, 28 yoshli fransiyalik hujumchi vaqt o'tishi bilan murabbiy ishonchini oqlay olmadi va asosiy jamoadan chetlatildi.

Calcio Mercato ma'lumotiga ko'ra, futbolchining kutilmaganda transferga qo'yilishi A Seriyaning boshqa bir grand klubi — Romaning e'tiborini tortdi. Poytaxtliklar sobiq Chelsi o'yinchisini o'z safiga qo'shib olishdan manfaatdor va uni uzoq vaqtdan beri kuzatib kelishmoqda.

Roma va transfer rejalari

O'tgan yanvar oyida Roma bosh murabbiyining talabi bilan Nkunkuni o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lgan edi. Oshkora qarshiliklar tufayli o'shanda bu transfer amalga oshmagan bo'lsa-da, Rim klubining fransiyalik futbolchiga bo'lgan qiziqishi so'nganicha yo'q.

Asromalive nashrining xabar qilishicha, sport direktori yangi muzokaralarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rimliklar tarkibni kuchaytirish maqsadida o'zlarining iqtidorli argentinalik yarim himoyachisini bu kelishuvga qo'shib yuborishni rejalashtirmoqda.

Mumkin bo'lgan almashinuv

Taklif etilayotgan variantga ko'ra, argentinalik iqtidorli o'yinchi transfer kelishuvining bir qismiga aylanishi mumkin. Bu holat har ikki klub uchun ham manfaatan maqbul yechim bo'lishi kutilmoqda.

Ma'lumki, argentinalik futbolchining nomi avvalroq Milan transfer ro'yxatidan o'rin olgandi. Agar ushbu o'zaro almashinuv amalga oshsa, A Seriyaning ikki og'ir vaznli klubi o'zlarining asosiy transfer maqsadlariga erishishlari mumkin bo'ladi.

MilanRomaKristofer NkunkuMatias SouleTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!Bugun, 15:31Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaManchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaBugun, 15:17Enzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiEnzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiBugun, 15:13UFC 330 turnirida dahshatli kecha: Maxachev – Gerri va to‘liq janglar ro‘yxatiUFC 330 turnirida dahshatli kecha: Maxachev – Gerri va to‘liq janglar ro‘yxatiBugun, 15:01«Shunchaki ovozingni o‘chir!»: Maxachev va Gerri matbuot anjumanida to‘qnashdi«Shunchaki ovozingni o‘chir!»: Maxachev va Gerri matbuot anjumanida to‘qnashdiBugun, 14:39Muxlislar tanimay qoldi: Ronaldu ilk o‘yin oldidan imijini yangiladi (foto)Muxlislar tanimay qoldi: Ronaldu ilk o‘yin oldidan imijini yangiladi (foto)Bugun, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi