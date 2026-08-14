Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqda
Goal.com xabar berishicha, Italiyaning Milan klubi hujumchisi Kristofer Nkunku kutilmaganda transfer bozoriga qo'yildi va jamoani tark etishi mumkin. Bosh murabbiy futbolchini o'z rejalariga kiritmagach, Rimning Roma klubi vaziyatdan foydalanib qolishga harakat qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi transfer oynasi yopilishiga ikki haftadan kam vaqt qolgan bir paytda, bosh murabbiy rahbariyatga jamoaga kerak emas deb topilgan futbolchilar ro'yxatini taqdim etdi. Dastlabki mashg'ulotlarda ijobiy taassurot qoldirganiga qaramay, 28 yoshli fransiyalik hujumchi vaqt o'tishi bilan murabbiy ishonchini oqlay olmadi va asosiy jamoadan chetlatildi.
Calcio Mercato ma'lumotiga ko'ra, futbolchining kutilmaganda transferga qo'yilishi A Seriyaning boshqa bir grand klubi — Romaning e'tiborini tortdi. Poytaxtliklar sobiq Chelsi o'yinchisini o'z safiga qo'shib olishdan manfaatdor va uni uzoq vaqtdan beri kuzatib kelishmoqda.
Roma va transfer rejalariO'tgan yanvar oyida Roma bosh murabbiyining talabi bilan Nkunkuni o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lgan edi. Oshkora qarshiliklar tufayli o'shanda bu transfer amalga oshmagan bo'lsa-da, Rim klubining fransiyalik futbolchiga bo'lgan qiziqishi so'nganicha yo'q.
Asromalive nashrining xabar qilishicha, sport direktori yangi muzokaralarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rimliklar tarkibni kuchaytirish maqsadida o'zlarining iqtidorli argentinalik yarim himoyachisini bu kelishuvga qo'shib yuborishni rejalashtirmoqda.
Mumkin bo'lgan almashinuvTaklif etilayotgan variantga ko'ra, argentinalik iqtidorli o'yinchi transfer kelishuvining bir qismiga aylanishi mumkin. Bu holat har ikki klub uchun ham manfaatan maqbul yechim bo'lishi kutilmoqda.
Ma'lumki, argentinalik futbolchining nomi avvalroq Milan transfer ro'yxatidan o'rin olgandi. Agar ushbu o'zaro almashinuv amalga oshsa, A Seriyaning ikki og'ir vaznli klubi o'zlarining asosiy transfer maqsadlariga erishishlari mumkin bo'ladi.
…