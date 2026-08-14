«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!

·35·Sport
«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!
Qisqacha

«Barselona» «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri uchun uchinchi taklifni tayyorlamoqda. Kataloniya klubi avval 50 million va 60 million yevrolik takliflarini yuborgan, biroq «Manchester Siti» ularni rad etib, futbolchi uchun kamida 80 million yevro talab qilgan. Fabritsio Romano ma'lumotiga ko'ra, ikki klub o'rtasida to'g'ridan to'g'ri muzokaralar davom etmoqda.

Yevropa futbolida yozgi transfer oynasining eng yirik va shov-shuvli voqealaridan biri hal qiluvchi bosqichga kirdi. Ispaniya chempioni «Barselona» «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodrini o‘z safiga qo‘shib olish fikridan qaytmayapti va ingliz klubiga uchinchi taklifni yuborishga shaylanmoqda.

Transfer olamining eng ishonchli insayderi Fabritsio Romano o‘zining rasmiy X (sobiq Twitter) sahifasida ma’lum qilishicha, ikki grand klub o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri qizg‘in muzokaralar davom etmoqda.

Ikkita rad etilgan taklif va 80 million yevrolik talab

«Barselona» rahbariyati bungacha «shaharliklar»ga 30 yoshli yarimhimoyachi uchun ikki bor rasmiy taklif bilan chiqqan edi:

  • Birinchi taklif: 50 million yevro;

  • Ikkinchi taklif: 60 million yevro.

Biroq «Manchester Siti» mutasaddilari har ikkala taklifni ham darhol rad etdi. Angliya klubi rahbariyati «Oltin to‘p» sohibini kamida 80 million yevrodan kam bo‘lmagan summaga qo‘yib yuborish niyatida ekanini ma’lum qilgan. Shu bois, Kataloniya klubi moliyaviy taklifni yanada oshirib, yangi shartlar ustida ishlamoqda.

Rodrining Manchesterdagi ortda qolgan mavsumi

Tajribali yarimhimoyachi yakunlangan 2025/2026 yilgi mavsumda «Manchester Siti» tarkibida quyidagicha ko‘rsatkichlarni qayd etgan edi:

  • Angliya Premer-ligasi: 21 ta uchrashuv va 1 ta gol;

  • UYEFA Chempionlar ligasi: 5 ta bahs (samarali harakatlarsiz).

Agar Kataloniya klubi uchinchi urinishda «Siti» talab qilayotgan moliyaviy shartlarni qondira olsa, Rodrining o‘z vatani Ispaniyaga qaytishi ushbu yozgi transfer mavsumining eng qimmatbaho va rezonansli kelishuvlaridan biriga aylanadi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

BarcelonaManchester CityRodriFabrizio RomanoSpain
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaJeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaBugun, 15:55Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiBugun, 15:45Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiMaxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiBugun, 15:40Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaMilan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaBugun, 15:30Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaManchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaBugun, 15:17Enzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiEnzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi