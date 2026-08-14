«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!
«Barselona» «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri uchun uchinchi taklifni tayyorlamoqda. Kataloniya klubi avval 50 million va 60 million yevrolik takliflarini yuborgan, biroq «Manchester Siti» ularni rad etib, futbolchi uchun kamida 80 million yevro talab qilgan. Fabritsio Romano ma'lumotiga ko'ra, ikki klub o'rtasida to'g'ridan to'g'ri muzokaralar davom etmoqda.
Yevropa futbolida yozgi transfer oynasining eng yirik va shov-shuvli voqealaridan biri hal qiluvchi bosqichga kirdi. Ispaniya chempioni «Barselona» «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodrini o‘z safiga qo‘shib olish fikridan qaytmayapti va ingliz klubiga uchinchi taklifni yuborishga shaylanmoqda.
Transfer olamining eng ishonchli insayderi Fabritsio Romano o‘zining rasmiy X (sobiq Twitter) sahifasida ma’lum qilishicha, ikki grand klub o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri qizg‘in muzokaralar davom etmoqda.
Ikkita rad etilgan taklif va 80 million yevrolik talab
«Barselona» rahbariyati bungacha «shaharliklar»ga 30 yoshli yarimhimoyachi uchun ikki bor rasmiy taklif bilan chiqqan edi:
Birinchi taklif: 50 million yevro;
Ikkinchi taklif: 60 million yevro.
Biroq «Manchester Siti» mutasaddilari har ikkala taklifni ham darhol rad etdi. Angliya klubi rahbariyati «Oltin to‘p» sohibini kamida 80 million yevrodan kam bo‘lmagan summaga qo‘yib yuborish niyatida ekanini ma’lum qilgan. Shu bois, Kataloniya klubi moliyaviy taklifni yanada oshirib, yangi shartlar ustida ishlamoqda.
Rodrining Manchesterdagi ortda qolgan mavsumi
Tajribali yarimhimoyachi yakunlangan 2025/2026 yilgi mavsumda «Manchester Siti» tarkibida quyidagicha ko‘rsatkichlarni qayd etgan edi:
Angliya Premer-ligasi: 21 ta uchrashuv va 1 ta gol;
UYEFA Chempionlar ligasi: 5 ta bahs (samarali harakatlarsiz).
Agar Kataloniya klubi uchinchi urinishda «Siti» talab qilayotgan moliyaviy shartlarni qondira olsa, Rodrining o‘z vatani Ispaniyaga qaytishi ushbu yozgi transfer mavsumining eng qimmatbaho va rezonansli kelishuvlaridan biriga aylanadi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…