Selena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildi
Amerikalik xonanda va aktrisa Selena Gomes ruhiy salomatlik yo‘nalishidagi Wondermind Global startapi faoliyati bilan bog‘liq mojaro markazida qoldi. Investorlar uni va kompaniya rahbariyatini firibgarlikda ayblab, sudga murojaat qilgan. Bu haqda Reuters xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, da’vogarlar 2021 yilda ishga tushirilgan Wondermind Global'ga qariyb 1,2 million dollar sarmoya kiritgan. Investorlarning ta’kidlashicha, ularga Gomes kompaniyaning marketing yo‘nalishini rivojlantirish va loyihani keng targ‘ib qilishda faol ishtirok etishi, shuningdek, mobil ilova kabi bir qator mahsulotlar ishga tushirilishi va’da qilingan.
Biroq sud hujjatlarida keltirilishicha, bu va’dalarning ayrimlari bajarilmagan. Da’vogarlar Gomes o‘z zimmasiga majburiyat yuklovchi hujjatni imzolaganini, ammo keyinchalik unda ko‘rsatilgan vazifalarni bajarmaganini iddao qilmoqda.
Investorlarning aytishicha, kompaniya faoliyatida boshqa muammolar ham yuzaga kelgan. Jumladan, xodimlar va xizmat ko‘rsatuvchi hamkorlarga to‘lovlarni o‘z vaqtida amalga oshirish bilan bog‘liq holatlar qayd etilgan.
Hozircha Selena Gomes vakillari bildirilgan da’volarga munosabat bildirganicha yo‘q. Investorlar esa kiritgan mablag‘larini qaytarish hamda sud bilan bog‘liq xarajatlarni qoplashni talab qilmoqda.
Ma’lumot uchun, Wondermind Global 2021 yilda Selena Gomes, uning onasi Mendi Tifi va tadbirkor Daniella Pirson tomonidan tashkil etilgan. Platforma «ruhiy chiniqish» konsepsiyasiga asoslangan bo‘lib, foydalanuvchilarga ruhiy salomatlik mavzusidagi maqolalar, suhbatlar, podkastlar va turli amaliy vositalarni taklif qilishni maqsad qilgan.
…