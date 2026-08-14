Selena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildi

·0·Madaniyat
Selena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildi

Amerikalik xonanda va aktrisa Selena Gomes ruhiy salomatlik yo‘nalishidagi Wondermind Global startapi faoliyati bilan bog‘liq mojaro markazida qoldi. Investorlar uni va kompaniya rahbariyatini firibgarlikda ayblab, sudga murojaat qilgan. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, da’vogarlar 2021 yilda ishga tushirilgan Wondermind Global'ga qariyb 1,2 million dollar sarmoya kiritgan. Investorlarning ta’kidlashicha, ularga Gomes kompaniyaning marketing yo‘nalishini rivojlantirish va loyihani keng targ‘ib qilishda faol ishtirok etishi, shuningdek, mobil ilova kabi bir qator mahsulotlar ishga tushirilishi va’da qilingan.

Biroq sud hujjatlarida keltirilishicha, bu va’dalarning ayrimlari bajarilmagan. Da’vogarlar Gomes o‘z zimmasiga majburiyat yuklovchi hujjatni imzolaganini, ammo keyinchalik unda ko‘rsatilgan vazifalarni bajarmaganini iddao qilmoqda.

Investorlarning aytishicha, kompaniya faoliyatida boshqa muammolar ham yuzaga kelgan. Jumladan, xodimlar va xizmat ko‘rsatuvchi hamkorlarga to‘lovlarni o‘z vaqtida amalga oshirish bilan bog‘liq holatlar qayd etilgan.

Hozircha Selena Gomes vakillari bildirilgan da’volarga munosabat bildirganicha yo‘q. Investorlar esa kiritgan mablag‘larini qaytarish hamda sud bilan bog‘liq xarajatlarni qoplashni talab qilmoqda.

Ma’lumot uchun, Wondermind Global 2021 yilda Selena Gomes, uning onasi Mendi Tifi va tadbirkor Daniella Pirson tomonidan tashkil etilgan. Platforma «ruhiy chiniqish» konsepsiyasiga asoslangan bo‘lib, foydalanuvchilarga ruhiy salomatlik mavzusidagi maqolalar, suhbatlar, podkastlar va turli amaliy vositalarni taklif qilishni maqsad qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdiZebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdiKecha, 19:30Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”Kecha, 15:04Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)Kecha, 14:43Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdiRa’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdiKecha, 14:202 yoshli qiz kuylay boshladi — ko‘chadagilar hayratdan to‘xtab qoldi (video)2 yoshli qiz kuylay boshladi — ko‘chadagilar hayratdan to‘xtab qoldi (video)Kecha, 13:13JONY muxlisining to‘yiga kutilmaganda kirib borib, uni hayratda qoldirdiJONY muxlisining to‘yiga kutilmaganda kirib borib, uni hayratda qoldirdiKecha, 09:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi
“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi