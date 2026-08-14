53 yil avval dengizga tashlangan maktub topildi

·54·Dunyo
53 yil avval dengizga tashlangan maktub topildi
Qisqacha

AQSHning Nyu-Jersi shtatida 53 yil avval dengizga tashlangan shisha idish ichidagi maktub botqoqlikni tozalash ishlari vaqtida topildi. 1973 yil 20 avgustda yozilgan maktub muallifi 9 yoshli Lori Bler bo'lib, unda u hazil tariqasida o'g'irlab ketilgani va «gubka baliqchilari» tomonidan akula to'la suvlarga sho'ng'ishga majburlanayotganini yozgan.

AQSHning Nyu-Jersi shtatida 53 yil avval dengizga tashlangan shisha idish ichidagi maktub topildi. G‘ayrioddiy topilma shtatning botqoq hududlaridan birini tozalash ishlari vaqtida aniqlanib, o‘sha davrdagi bolalik xotiralarini yana qayta jonlantirdi.

Tidelands Initiative tashkiloti hammuassisi Jon Kuterman Upper Township hududidagi botqoqlikda navbatdagi tozalash ishlarini olib borayotgan paytda mahkam yopilgan shishani topgan. Uning ichida Lori Bler ismli 9 yoshli qiz tomonidan yozilgan hazilomuz maktub bor edi.

1973 yil 20 avgust sanasi qo‘yilgan maktubda shisha idish Ocean City shahridagi Second Street Beach sohilidan dengizga tashlangani yozilgan. Qiz maktubni bolalarga xos hazilomuz uslubda yozib, go‘yo o‘g‘irlab ketilgani va Atlantika sohili yaqinidagi orolga olib borilganini hikoya qilgan.

Uning yozishicha, u yerda shafqatsiz «gubka baliqchilari» uni akula to‘la suvlarga sho‘ng‘ishga majburlayotgan emish. Maktub oxirida esa shishani topgan insondan uni ko‘rsatilgan uy manziliga qaytarish so‘ralgan. Qiz hazil tariqasida bu maktubning topilishi uning hayotini saqlab qolgan bo‘lishi mumkinligini ham yozgan.

53 yildan keyin muallifi topildi

Qiziq topilmaning muallifini izlashga qaror qilgan Kuterman maktub suratlarini ijtimoiy tarmoqqa joylashtirdi. Oradan vaqt o‘tib, xabar maktub muallifi Lorining opasi Elison Spenserga yetib bordi.

Elisonning aytishicha, Lori maktubni yozganida atigi 9 yoshda, uning o‘zi esa 16 yoshda bo‘lgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, Lori matnni unga aytib turgan, chunki opasining xati chiroyliroq edi.

Shundan so‘ng opa-singillar shishani Ocean City sohilidan dengizga tashlashgan. Ular o‘sha paytda oddiy bolalik hazili sifatida yuborilgan maktub oradan 53 yil o‘tib yana topilishini hatto tasavvur ham qilmagan.

Bu topilma yillar davomida dengizda yo‘qolib ketgan deb o‘ylangan kichik bir maktub ham bir kun kelib o‘z egasining hayotiga qaytishi mumkinligini ko‘rsatdi.

New JerseyOcean CityJon KoutermanLori BlairAlison Spencer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ona chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldiOna chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldiBugun, 17:23Turkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiTurkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiBugun, 15:48Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Bugun, 14:15Quyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiQuyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiBugun, 13:36Okeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borOkeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borBugun, 13:18Futbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiFutbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiBugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi