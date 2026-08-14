53 yil avval dengizga tashlangan maktub topildi
AQSHning Nyu-Jersi shtatida 53 yil avval dengizga tashlangan shisha idish ichidagi maktub botqoqlikni tozalash ishlari vaqtida topildi. 1973 yil 20 avgustda yozilgan maktub muallifi 9 yoshli Lori Bler bo'lib, unda u hazil tariqasida o'g'irlab ketilgani va «gubka baliqchilari» tomonidan akula to'la suvlarga sho'ng'ishga majburlanayotganini yozgan.
AQSHning Nyu-Jersi shtatida 53 yil avval dengizga tashlangan shisha idish ichidagi maktub topildi. G‘ayrioddiy topilma shtatning botqoq hududlaridan birini tozalash ishlari vaqtida aniqlanib, o‘sha davrdagi bolalik xotiralarini yana qayta jonlantirdi.
Tidelands Initiative tashkiloti hammuassisi Jon Kuterman Upper Township hududidagi botqoqlikda navbatdagi tozalash ishlarini olib borayotgan paytda mahkam yopilgan shishani topgan. Uning ichida Lori Bler ismli 9 yoshli qiz tomonidan yozilgan hazilomuz maktub bor edi.
1973 yil 20 avgust sanasi qo‘yilgan maktubda shisha idish Ocean City shahridagi Second Street Beach sohilidan dengizga tashlangani yozilgan. Qiz maktubni bolalarga xos hazilomuz uslubda yozib, go‘yo o‘g‘irlab ketilgani va Atlantika sohili yaqinidagi orolga olib borilganini hikoya qilgan.
Uning yozishicha, u yerda shafqatsiz «gubka baliqchilari» uni akula to‘la suvlarga sho‘ng‘ishga majburlayotgan emish. Maktub oxirida esa shishani topgan insondan uni ko‘rsatilgan uy manziliga qaytarish so‘ralgan. Qiz hazil tariqasida bu maktubning topilishi uning hayotini saqlab qolgan bo‘lishi mumkinligini ham yozgan.
53 yildan keyin muallifi topildi
Qiziq topilmaning muallifini izlashga qaror qilgan Kuterman maktub suratlarini ijtimoiy tarmoqqa joylashtirdi. Oradan vaqt o‘tib, xabar maktub muallifi Lorining opasi Elison Spenserga yetib bordi.
Elisonning aytishicha, Lori maktubni yozganida atigi 9 yoshda, uning o‘zi esa 16 yoshda bo‘lgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, Lori matnni unga aytib turgan, chunki opasining xati chiroyliroq edi.
Shundan so‘ng opa-singillar shishani Ocean City sohilidan dengizga tashlashgan. Ular o‘sha paytda oddiy bolalik hazili sifatida yuborilgan maktub oradan 53 yil o‘tib yana topilishini hatto tasavvur ham qilmagan.
Bu topilma yillar davomida dengizda yo‘qolib ketgan deb o‘ylangan kichik bir maktub ham bir kun kelib o‘z egasining hayotiga qaytishi mumkinligini ko‘rsatdi.
…