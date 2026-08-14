Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqda
Frenk Lempard boshchiligidagi Koventri Siti 25 yillik tanaffusdan so'ng Angliya Premer-ligasiga qaytdi. Klub rahbariyati murabbiy bilan shartnomani uzaytirib, 2029 yilgacha mo'ljallangan yangi bitim imzoladi. Lempard jamoani pley-of bahslari orqali elita divizioniga olib chiqib, Chelsi va Evertondagi faoliyatidan keyin murabbiylikdagi mavqeyini tikladi.
Angliya futbolining afsonaviy namoyandalaridan biri Frenk Lempard o'z murabbiylik faoliyatidagi yangi muvaffaqiyatlar sari dadil odimlamoqda. Uning rahbarligidagi Koventri Siti jamoasi Chempionshipda zafar quchib, 25 yillik tanaffusdan so'ng Angliya Premer-ligasiga qaytdi va bu mutaxassning qadr-qimmatini yana bir bor oshirdi. Goal.com xabar berishicha, klub rahbariyati murabbiy bilan shartnomani uzaytirib, 2029 yilgacha mo'ljallangan yangi bitim imzolagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Koventri so'nggi yillarda og'ir davrlarni boshdan kechirib, hatto Ikkinchi ligagacha tushib ketgan edi. Jamoaning yuqori divizion tomon tiklanish jarayoni Mark Robins boshchiligida boshlangan bo'lsa-da, 2024 yilning noyabrida uning iste'foga chiqarilishi barchani ajablantirgan edi. Shundan so'ng murabbiylik o'rindig'iga o'tirgan Lempard qisqa vaqt ichida o'z salohiyatini namoyish etib, jamoani pley-of bahslari orqali elita divizioniga olib chiqdi.
Lempardning Premer-ligadagi tajribasi va kelajagiAvvalroq Chelsi va Everton klublaridagi faoliyati davomida murabbiyning malakasiga nisbatan ayrim savollar tug'ilgan edi. Chelsi klubidagi ikkinchi vaqtinchalik davridan keyin bir yildan ortiq vaqt davomida ishlamay yurgan 48 yoshli mutaxassis Koventridagi natijalari evaziga o'z mavqeyini to'laligicha tiklay oldi. Mutaxassislar uning murabbiylik tajribasi va Premyer-ligadagi o'zgarishlarni yaxshi tushunishi jamoaga katta yordam berishini ta'kidlashmoqda.
Koventri oldida kelasi mavsumda elita divizionida jon saqlab qolishdek mushkul vazifa turibdi. Ko'pchilik ekspertlar klubni qiyin kurashlar kutayotganini taxmin qilmoqda. Shunga qaramay, klub sobiq himoyachisi Kolin Xendri Goal nashriga bergan eksklyuziv intervyusida rahbariyat qiyin vaziyatlarda ham Lempardga sodiq qolishi kerakligini, aks holda bu juda adolatsizlik bo'lishini ta'kidladi.
Boshqa klublar qiziqishiKolin Xendrining fikricha, agar Koventri bilan qiyinchiliklar yuzaga kelsa ham, Frenk Lempard boshqa jamoalardan ham takliflar olishda muammoga duch kelmaydi. Ingliz murabbiyi o'z maqomini tiklab ulgurgani bois, Premer-liganing boshqa jamoalari ham uning xizmatiga qiziqish bildirish ehtimoli yuqori.
Mutaxassisning ta'kidlashicha, agar Koventri vaqtinchalik autsayderga aylanib qolmasa va Brayton, Brentford yoki Bornmut kabi barqaror rivojlanayotgan klublar yo'lidan yursa, bu jamoa va muxlislar uchun eng katta yutuq bo'ladi. Hozircha esa Lempard o'z shogirdlari bilan birgalikda Premer-ligadagi yangi sinovlarga tayyorgarlik ko'rmoqda va o'zining murabbiylik salohiyatini yana bir bor isbotlash niyatida.
…