Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqda

·35·Sport
Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqda
Qisqacha

Frenk Lempard boshchiligidagi Koventri Siti 25 yillik tanaffusdan so'ng Angliya Premer-ligasiga qaytdi. Klub rahbariyati murabbiy bilan shartnomani uzaytirib, 2029 yilgacha mo'ljallangan yangi bitim imzoladi. Lempard jamoani pley-of bahslari orqali elita divizioniga olib chiqib, Chelsi va Evertondagi faoliyatidan keyin murabbiylikdagi mavqeyini tikladi.

Angliya futbolining afsonaviy namoyandalaridan biri Frenk Lempard o'z murabbiylik faoliyatidagi yangi muvaffaqiyatlar sari dadil odimlamoqda. Uning rahbarligidagi Koventri Siti jamoasi Chempionshipda zafar quchib, 25 yillik tanaffusdan so'ng Angliya Premer-ligasiga qaytdi va bu mutaxassning qadr-qimmatini yana bir bor oshirdi. Goal.com xabar berishicha, klub rahbariyati murabbiy bilan shartnomani uzaytirib, 2029 yilgacha mo'ljallangan yangi bitim imzolagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Koventri so'nggi yillarda og'ir davrlarni boshdan kechirib, hatto Ikkinchi ligagacha tushib ketgan edi. Jamoaning yuqori divizion tomon tiklanish jarayoni Mark Robins boshchiligida boshlangan bo'lsa-da, 2024 yilning noyabrida uning iste'foga chiqarilishi barchani ajablantirgan edi. Shundan so'ng murabbiylik o'rindig'iga o'tirgan Lempard qisqa vaqt ichida o'z salohiyatini namoyish etib, jamoani pley-of bahslari orqali elita divizioniga olib chiqdi.

Lempardning Premer-ligadagi tajribasi va kelajagi

Avvalroq Chelsi va Everton klublaridagi faoliyati davomida murabbiyning malakasiga nisbatan ayrim savollar tug'ilgan edi. Chelsi klubidagi ikkinchi vaqtinchalik davridan keyin bir yildan ortiq vaqt davomida ishlamay yurgan 48 yoshli mutaxassis Koventridagi natijalari evaziga o'z mavqeyini to'laligicha tiklay oldi. Mutaxassislar uning murabbiylik tajribasi va Premyer-ligadagi o'zgarishlarni yaxshi tushunishi jamoaga katta yordam berishini ta'kidlashmoqda.

Koventri oldida kelasi mavsumda elita divizionida jon saqlab qolishdek mushkul vazifa turibdi. Ko'pchilik ekspertlar klubni qiyin kurashlar kutayotganini taxmin qilmoqda. Shunga qaramay, klub sobiq himoyachisi Kolin Xendri Goal nashriga bergan eksklyuziv intervyusida rahbariyat qiyin vaziyatlarda ham Lempardga sodiq qolishi kerakligini, aks holda bu juda adolatsizlik bo'lishini ta'kidladi.

Boshqa klublar qiziqishi

Kolin Xendrining fikricha, agar Koventri bilan qiyinchiliklar yuzaga kelsa ham, Frenk Lempard boshqa jamoalardan ham takliflar olishda muammoga duch kelmaydi. Ingliz murabbiyi o'z maqomini tiklab ulgurgani bois, Premer-liganing boshqa jamoalari ham uning xizmatiga qiziqish bildirish ehtimoli yuqori.

Mutaxassisning ta'kidlashicha, agar Koventri vaqtinchalik autsayderga aylanib qolmasa va Brayton, Brentford yoki Bornmut kabi barqaror rivojlanayotgan klublar yo'lidan yursa, bu jamoa va muxlislar uchun eng katta yutuq bo'ladi. Hozircha esa Lempard o'z shogirdlari bilan birgalikda Premer-ligadagi yangi sinovlarga tayyorgarlik ko'rmoqda va o'zining murabbiylik salohiyatini yana bir bor isbotlash niyatida.

Frenk LempardKoventriPremer-ligaFutbolAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 15 ta medal: Poytaxtdagi Osiyo birinchiligidan qaynoq natijalarToshkentda 15 ta medal: Poytaxtdagi Osiyo birinchiligidan qaynoq natijalarBugun, 17:30Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaComo hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 17:17Davide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiDavide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiBugun, 16:33Sofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiSofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiBugun, 16:19Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiAlan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiBugun, 16:13Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaJeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi