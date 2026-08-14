Toshkentda 15 ta medal: Poytaxtdagi Osiyo birinchiligidan qaynoq natijalar
Poytaxtimiz Toshkent shahri mezbonlik qilayotgan og‘ir atletika bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi nufuzli Osiyo chempionati qizg‘in pallaga kirdi.
O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati bergan xabarga ko‘ra, musobaqaning navbatdagi kuni ham vakillarimiz uchun o‘ta muvaffaqiyatli va hosilli kechdi — sportchilarimiz hisobiga bir kunning o‘zida 1 ta oltin, 5 ta kumush va 9 ta bronza medali yozib qo‘yildi.
Muhammadshokir Turdaliyevdan oltin marra
O‘smirlar o‘rtasidagi -95 kg vazn toifasida bahs olib borgan iste’dodli sportchimiz Muhammadshokir Turdaliyev siltab ko‘tarish mashqida barcha raqiblarini ortda qoldirib, qit’a chempioniga aylandi va jamoamizga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi. Shuningdek, u ikkikurash yakunlari bo‘yicha shohsupaning ikkinchi pog‘onasiga ko‘tarilib, kumush medalga sazovor bo‘ldi.
Kumush va bronza medalini qo‘lga kiritgan qahramonlarimiz
Keskin va murosasiz kurashlar natijasida shohsupadan o‘rin olgan hamyurtlarimiz bilan tanishing:
Kumush medal sohiblari:
Muhammadshokir Turdaliyev (O‘smirlar, -95 kg) — ikkikurash natijasiga ko‘ra;
Bekzod G‘ofirjonov (Yoshlar, -95 kg) — siltab ko‘tarish mashqida;
Bekzod G‘ofirjonov (Yoshlar, -95 kg) — ikkikurash natijasiga ko‘ra;
Dilnura Xoldorova (Yoshlar, -77 kg) — dast ko‘tarish mashqida;
Dilnura Xoldorova (Yoshlar, -77 kg) — ikkikurash natijasiga ko‘ra.
Bronza medal sohiblari:
Alisher Osmanov (O‘smirlar, -95 kg) — siltab ko‘tarish va ikkikurashda (2 ta bronza);
Elbek Idiyev (O‘smirlar, +95 kg) — dast ko‘tarish, siltab ko‘tarish va ikkikurashda (3 ta bronza);
Xulkar Ro‘ziqulova (O‘smirlar, +77 kg) — dast ko‘tarish mashqida (1 ta bronza);
Dilnoza Fayzullayeva (Yoshlar, -77 kg) — dast ko‘tarish, siltab ko‘tarish hamda ikkikurashda (3 ta bronza).
Shu tariqa, o‘zbek og‘ir atletikasi kelajagi bo‘lgan yosh polvonlar qit’a birinchiligida o‘zlarining yuqori saviya va tayyorgarlikka ega ekanliklarini yana bir bor namoyon etishmoqda.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…