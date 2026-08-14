Toshkentda 15 ta medal: Poytaxtdagi Osiyo birinchiligidan qaynoq natijalar

·0·Sport
Toshkentda 15 ta medal: Poytaxtdagi Osiyo birinchiligidan qaynoq natijalar

Poytaxtimiz Toshkent shahri mezbonlik qilayotgan og‘ir atletika bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi nufuzli Osiyo chempionati qizg‘in pallaga kirdi.

O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati bergan xabarga ko‘ra, musobaqaning navbatdagi kuni ham vakillarimiz uchun o‘ta muvaffaqiyatli va hosilli kechdi — sportchilarimiz hisobiga bir kunning o‘zida 1 ta oltin, 5 ta kumush va 9 ta bronza medali yozib qo‘yildi.

Muhammadshokir Turdaliyevdan oltin marra

O‘smirlar o‘rtasidagi -95 kg vazn toifasida bahs olib borgan iste’dodli sportchimiz Muhammadshokir Turdaliyev siltab ko‘tarish mashqida barcha raqiblarini ortda qoldirib, qit’a chempioniga aylandi va jamoamizga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi. Shuningdek, u ikkikurash yakunlari bo‘yicha shohsupaning ikkinchi pog‘onasiga ko‘tarilib, kumush medalga sazovor bo‘ldi.

Kumush va bronza medalini qo‘lga kiritgan qahramonlarimiz

Keskin va murosasiz kurashlar natijasida shohsupadan o‘rin olgan hamyurtlarimiz bilan tanishing:

Kumush medal sohiblari:

  • Muhammadshokir Turdaliyev (O‘smirlar, -95 kg) — ikkikurash natijasiga ko‘ra;

  • Bekzod G‘ofirjonov (Yoshlar, -95 kg) — siltab ko‘tarish mashqida;

  • Bekzod G‘ofirjonov (Yoshlar, -95 kg) — ikkikurash natijasiga ko‘ra;

  • Dilnura Xoldorova (Yoshlar, -77 kg) — dast ko‘tarish mashqida;

  • Dilnura Xoldorova (Yoshlar, -77 kg) — ikkikurash natijasiga ko‘ra.

Bronza medal sohiblari:

  • Alisher Osmanov (O‘smirlar, -95 kg) — siltab ko‘tarish va ikkikurashda (2 ta bronza);

  • Elbek Idiyev (O‘smirlar, +95 kg) — dast ko‘tarish, siltab ko‘tarish va ikkikurashda (3 ta bronza);

  • Xulkar Ro‘ziqulova (O‘smirlar, +77 kg) — dast ko‘tarish mashqida (1 ta bronza);

  • Dilnoza Fayzullayeva (Yoshlar, -77 kg) — dast ko‘tarish, siltab ko‘tarish hamda ikkikurashda (3 ta bronza).

Shu tariqa, o‘zbek og‘ir atletikasi kelajagi bo‘lgan yosh polvonlar qit’a birinchiligida o‘zlarining yuqori saviya va tayyorgarlikka ega ekanliklarini yana bir bor namoyon etishmoqda.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaComo hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 17:17Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaFrenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaBugun, 16:54Davide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiDavide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiBugun, 16:33Sofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiSofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiBugun, 16:19Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiAlan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiBugun, 16:13Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaJeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi