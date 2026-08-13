Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgo osmonida 2026 yilgi Hamdo'stlik o'yinlari oldidan uzunligi 8 metr bo'lgan ulkan ajdarho modeli namoyish etildi. House of the Dragon serialidagi Reynira Targariyen bilan bog'liq Siraks (Syrax) ajdarhosining aniq nusxasi bo'lgan model Klayd daryosi, SEC Armadillo va OVO Hydro ustidan uchib o'tdi. Uni 14 nafar mutaxassis uch oy davomida yaratgan, buning uchun qariyb 3000 soat sarflangan, vazni esa 13 kilogrammni tashkil etadi.
Glazgo aholisi va shahar mehmonlari osmonda ulkan ajdarhoni ko‘rib, hayratda qoldi. HBOning mashhur fantastik seriali House of the Dragondagi ajdarhoni eslatuvchi ushbu g‘ayrioddiy model 2026 yilgi Hamdo‘stlik o‘yinlari oldidan shahar osmonida namoyish etildi.
Uzunligi 8 metr bo‘lgan ajdarho Klayd daryosi, SEC Armadillo va OVO Hydro inshootlari ustidan uchib o‘tib, go‘yo fantastik Vesteros olamini haqiqatga ko‘chirgandek taassurot qoldirdi.
Qizig‘i, havoda harakatlangan model shunchaki ajdarhoga o‘xshatib yasalgan maket emas. U serialda Reynira Targariyen bilan bog‘liq bo‘lgan Siraks (Syrax) ajdarhosining aniq nusxasi hisoblanadi. Ma’lum qilinishicha, uning real ko‘rinishini ta’minlash uchun House of the Dragon seriali suratga olingan jarayonda olingan 3D skanlardan foydalanilgan.
Ajdarhoni yaratishga 3000 soat ketgan
Ushbu ulkan model ustida 14 nafar mutaxassis uch oy davomida mehnat qilgan. Uni tayyorlash uchun jami qariyb 3000 soat vaqt sarflangan.
Shunga qaramay, ajdarho og‘ir emas — uning vazni atigi 13 kilogrammni tashkil etadi. Konstruksiya karbon tolasi, alyuminiy va maxsus ko‘pik materiallaridan tayyorlangan.
Model tashqi ko‘rinishi bilangina emas, harakatlanish imkoniyati bilan ham e’tiborga loyiq. Unda qanotlari, boshi va dumini o‘z ichiga olgan 23 ta harakatlanuvchi qism mavjud. Shu sababli ajdarho tirik mavjudot singari harakatlana oladi.
Uning oyoq qismiga o‘rnatilgan maxsus harakatlantirish tizimi esa modelning havoga ko‘tarilishi va uchishini ta’minlaydi.
Tashkilotchilarning aytishicha, mazkur loyiha Glazgoga 2026 yilgi Hamdo‘stlik o‘yinlari munosabati bilan tashrif buyurayotgan mehmonlarni o‘ziga xos tarzda kutib olish, shuningdek, sport, zamonaviy texnologiya va fantastik olam uyg‘unligini namoyish etish maqsadida amalga oshirilgan.
Hamdo‘stlik o‘yinlari 23 iyul kuni boshlangan. Sport musobaqalarining translyatsiyalari tomoshabinlarga HBO Max orqali taqdim etilmoqda, TNT Sports esa musobaqalarning efirdagi ko‘rsatuvlarini ta’minlamoqda.
…