Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi

·50·Dunyo
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Qisqacha

Glazgo osmonida 2026 yilgi Hamdo'stlik o'yinlari oldidan uzunligi 8 metr bo'lgan ulkan ajdarho modeli namoyish etildi. House of the Dragon serialidagi Reynira Targariyen bilan bog'liq Siraks (Syrax) ajdarhosining aniq nusxasi bo'lgan model Klayd daryosi, SEC Armadillo va OVO Hydro ustidan uchib o'tdi. Uni 14 nafar mutaxassis uch oy davomida yaratgan, buning uchun qariyb 3000 soat sarflangan, vazni esa 13 kilogrammni tashkil etadi.

Glazgo aholisi va shahar mehmonlari osmonda ulkan ajdarhoni ko‘rib, hayratda qoldi. HBOning mashhur fantastik seriali House of the Dragondagi ajdarhoni eslatuvchi ushbu g‘ayrioddiy model 2026 yilgi Hamdo‘stlik o‘yinlari oldidan shahar osmonida namoyish etildi.

Uzunligi 8 metr bo‘lgan ajdarho Klayd daryosi, SEC Armadillo va OVO Hydro inshootlari ustidan uchib o‘tib, go‘yo fantastik Vesteros olamini haqiqatga ko‘chirgandek taassurot qoldirdi.

Qizig‘i, havoda harakatlangan model shunchaki ajdarhoga o‘xshatib yasalgan maket emas. U serialda Reynira Targariyen bilan bog‘liq bo‘lgan Siraks (Syrax) ajdarhosining aniq nusxasi hisoblanadi. Ma’lum qilinishicha, uning real ko‘rinishini ta’minlash uchun House of the Dragon seriali suratga olingan jarayonda olingan 3D skanlardan foydalanilgan.

Ajdarhoni yaratishga 3000 soat ketgan

Ushbu ulkan model ustida 14 nafar mutaxassis uch oy davomida mehnat qilgan. Uni tayyorlash uchun jami qariyb 3000 soat vaqt sarflangan.

Shunga qaramay, ajdarho og‘ir emas — uning vazni atigi 13 kilogrammni tashkil etadi. Konstruksiya karbon tolasi, alyuminiy va maxsus ko‘pik materiallaridan tayyorlangan.

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi

Model tashqi ko‘rinishi bilangina emas, harakatlanish imkoniyati bilan ham e’tiborga loyiq. Unda qanotlari, boshi va dumini o‘z ichiga olgan 23 ta harakatlanuvchi qism mavjud. Shu sababli ajdarho tirik mavjudot singari harakatlana oladi.

Uning oyoq qismiga o‘rnatilgan maxsus harakatlantirish tizimi esa modelning havoga ko‘tarilishi va uchishini ta’minlaydi.

Tashkilotchilarning aytishicha, mazkur loyiha Glazgoga 2026 yilgi Hamdo‘stlik o‘yinlari munosabati bilan tashrif buyurayotgan mehmonlarni o‘ziga xos tarzda kutib olish, shuningdek, sport, zamonaviy texnologiya va fantastik olam uyg‘unligini namoyish etish maqsadida amalga oshirilgan.

Hamdo‘stlik o‘yinlari 23 iyul kuni boshlangan. Sport musobaqalarining translyatsiyalari tomoshabinlarga HBO Max orqali taqdim etilmoqda, TNT Sports esa musobaqalarning efirdagi ko‘rsatuvlarini ta’minlamoqda.

GlasgowHBOHouse of the DragonSyraxRhaenyra Targaryen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiDubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiBugun, 18:19Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Bugun, 18:14Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiParijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiBugun, 17:59Moskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiMoskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiBugun, 17:4540 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi40 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildiBugun, 17:408 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandi8 kunlik chaqaloq oyog‘idan olma kattaligidagi o‘sma olib tashlandiBugun, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi