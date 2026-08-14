PSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdi
Kaxa Kaladze hozirgi kunda «PSJ» «Real»dan kuchliroq jamoa ekanini ta'kidladi. U Xvicha Kvaratsxeliyaning «Real»ga o'tishi katta yutuq bo'lishi mumkinligini, biroq futbolchi Madridda yangi cho'qqilarni zabt etib, Chempionlar ligasida g'olib chiqishi kerakligini aytdi. Kaladze «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrikeni haqiqiy daho deb atadi. Kvaratsxeliyaning Parijdagi muvaffaqiyatli o'yinlari uning transfer bozoridagi narxini oshirib, «Real» e'tiborida saqlab turibdi.
Gruziya futboli afsonasi va «Milan»ning sobiq himoyachisi Kaxa Kaladze «PSJ» klubi va Gruziya terma jamoasi yetakchisi Xvicha Kvaratsxeliyaning Madridning «Real» klubiga ehtimoliy o‘tishi haqida tarqalgan mish-mishlarga o‘z munosabatini bildirdi.
Tajribali mutaxassis Xvichaning Madridga yo‘l olishi katta yutuq bo‘lishini inkor etmagan bo‘lsa-da, hozirgi kunda Parij klubining o‘yin saviyasi «Real»dan ustun ekanini ochiq ta’kidladi.
«Real» bemalol sotib olishi mumkin, ammo...»
Kaladze mashhur yulduzning kelajagi va har ikki grand klub o‘rtasidagi farq haqidagi savolga quyidagicha javob berdi:
*«Agar xolis qarasak, ha, «Real Madrid» bemalol uni sotib olishga qurbi yetadi... Shunchaki, bugungi kunda «PSJ» ancha chiroyliroq futbol ko‘rsatmoqda va ular «Real»dan ko‘ra kuchliroq jamoadir. Aynan bugungi kun holatiga ko‘ra.
Ammo tarixga nazar tashlasak, tabiiyki, «Real» — qirollik klubi va futbol tarixidagi eng buyuk jamoalardan biri. Shu sababli, agar Xvicha Madridning «Real» klubiga o‘tishga muvaffaq bo‘lsa, barchamiz u uchun faqat quvonamiz. Biroq bu shunchaki oddiy transfer bo‘lib qolmasligi kerak — u yerda ham yangi cho‘qqilarni zabt etish va Chempionlar ligasida g‘olib chiqish lozim. Ana o‘shanda bu haqiqiy muvaffaqiyat bo‘ladi»*.
«Luis Enrike — daho!»
Shuningdek, gruziyalik sobiq yulduz fransiyaliklar bosh murabbiyi Luis Enrikening jamoada olib borayotgan ishlarini alohida e’tirof etdi:
«Lekin hozirgi kunda menga «PSJ»ning o‘yini haddan tashqari yoqmoqda. Negaki, u yerda Luis Enrike bor... U haqiqiy daho murabbiy!» — deya so‘zini yakunladi Kaxa Kaladze.
Xvicha Kvaratsxeliyaning Parijdagi muvaffaqiyatli o‘yinlari va Luis Enrike qo‘l ostidagi progressi uning transfer bozoridagi narxini yanada oshirib, Yevropaning boshqa grandlari, jumladan «Real» e’tiborida saqlab turibdi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…