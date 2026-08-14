PSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdi

·59·Sport
PSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdi
Qisqacha

Kaxa Kaladze hozirgi kunda «PSJ» «Real»dan kuchliroq jamoa ekanini ta'kidladi. U Xvicha Kvaratsxeliyaning «Real»ga o'tishi katta yutuq bo'lishi mumkinligini, biroq futbolchi Madridda yangi cho'qqilarni zabt etib, Chempionlar ligasida g'olib chiqishi kerakligini aytdi. Kaladze «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrikeni haqiqiy daho deb atadi. Kvaratsxeliyaning Parijdagi muvaffaqiyatli o'yinlari uning transfer bozoridagi narxini oshirib, «Real» e'tiborida saqlab turibdi.

Gruziya futboli afsonasi va «Milan»ning sobiq himoyachisi Kaxa Kaladze «PSJ» klubi va Gruziya terma jamoasi yetakchisi Xvicha Kvaratsxeliyaning Madridning «Real» klubiga ehtimoliy o‘tishi haqida tarqalgan mish-mishlarga o‘z munosabatini bildirdi.

Tajribali mutaxassis Xvichaning Madridga yo‘l olishi katta yutuq bo‘lishini inkor etmagan bo‘lsa-da, hozirgi kunda Parij klubining o‘yin saviyasi «Real»dan ustun ekanini ochiq ta’kidladi.

«Real» bemalol sotib olishi mumkin, ammo...»

Kaladze mashhur yulduzning kelajagi va har ikki grand klub o‘rtasidagi farq haqidagi savolga quyidagicha javob berdi:

*«Agar xolis qarasak, ha, «Real Madrid» bemalol uni sotib olishga qurbi yetadi... Shunchaki, bugungi kunda «PSJ» ancha chiroyliroq futbol ko‘rsatmoqda va ular «Real»dan ko‘ra kuchliroq jamoadir. Aynan bugungi kun holatiga ko‘ra.

Ammo tarixga nazar tashlasak, tabiiyki, «Real» — qirollik klubi va futbol tarixidagi eng buyuk jamoalardan biri. Shu sababli, agar Xvicha Madridning «Real» klubiga o‘tishga muvaffaq bo‘lsa, barchamiz u uchun faqat quvonamiz. Biroq bu shunchaki oddiy transfer bo‘lib qolmasligi kerak — u yerda ham yangi cho‘qqilarni zabt etish va Chempionlar ligasida g‘olib chiqish lozim. Ana o‘shanda bu haqiqiy muvaffaqiyat bo‘ladi»*.

«Luis Enrike — daho!»

Shuningdek, gruziyalik sobiq yulduz fransiyaliklar bosh murabbiyi Luis Enrikening jamoada olib borayotgan ishlarini alohida e’tirof etdi:

«Lekin hozirgi kunda menga «PSJ»ning o‘yini haddan tashqari yoqmoqda. Negaki, u yerda Luis Enrike bor... U haqiqiy daho murabbiy!» — deya so‘zini yakunladi Kaxa Kaladze.

Xvicha Kvaratsxeliyaning Parijdagi muvaffaqiyatli o‘yinlari va Luis Enrike qo‘l ostidagi progressi uning transfer bozoridagi narxini yanada oshirib, Yevropaning boshqa grandlari, jumladan «Real» e’tiborida saqlab turibdi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Khvicha KvaratskheliaPSGReal MadridKakha KaladzeLuis Enrique
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinEndi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinBugun, 18:55Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Bugun, 18:39Komo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaKomo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:11Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Bugun, 17:55O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!Bugun, 17:54Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Bugun, 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi