Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqda
Italiyaning Como klubi bosh murabbiyi Sesk Fabregas jamoa hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol harakatlarni davom ettirmoqda. Sky Sport maʼlumotiga koʻra, jamoa rahbariyati Chelsi hujumchisi Liam Delap transferi ustida dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan va bu variant asosiy nishonga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Joriy mavsumda Como transfer oynasida ancha faol ish olib borib, Chempionlar ligasi darajasidagi tarkib shakllantirishga intilmoqda. Klub himoya chizigʻini noldan qayta qurdi va Nico Paz kabi iqtidorli futbolchilarni saqlab qoldi. Shunga qaramay, bosh murabbiy Sesk Fabregas Italiya va Yevropa maydonlarida raqobatbardosh boʻlish uchun jamoaga mutlaqo asosiy tarkibda oʻynay oladigan yuqori saviyadagi hujumchi zarurligini talab qilmoqda.
Moise Kean transferidagi qiyinchiliklarAslida Como uzoq vaqtdan beri Fiorentina hujumchisi Moise Keanni oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirgan edi. Klub Italiya terma jamoasi aʼzosi uchun ikki marotaba rasmiy taklif yuborgan boʻlib, ularning oxirgisi 35 million yevro va bonuslarni oʻz ichiga olgandi. Ushbu transfer A Seriya va Chempionlar ligasi qaydnomalari uchun ham muhim ahamiyat kasb etishi kerak edi.
Biroq Fiorentina sport direktori Fabio Paratici ushbu taklifni rad etdi. Shundan soʻng Como sport direktori Ludi muqobil variantlarni izlay boshladi va eʼtiborini Londonning Chelsi klubiga qaratdi.
Liam Delap varianti va muzokaralarKlub rahbariyati avvalroq Trevoh Chalobah transferi boʻyicha Chelsi bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilgan edi. Endi esa shu diplomatik aloqalardan foydalangan holda, 2003 yilda tugʻilgan angliyalik hujumchi Liam Delap masalasida muzokaralar olib borilmoqda. Londonliklar uni bir yil oldin Ipsvichdan taxminan 40 million yevro evaziga sotib olgan edi.
Sky Sport xabar berishicha, hozirgi kunda ushbu transferni ijara asosida amalga oshirish varianti koʻrib chiqilmoqda. Bunda Chelsi futbolchining maoshining bir qismini toʻlab berishga tayyor ekanligini bildirgan. Tomonlar oʻrtasidagi dastlabki aloqalar ijobiy yakun topgan boʻlib, Moise Keanga muqobil sifatida Liam Delap nomi jiddiy shakllanmoqda.
…