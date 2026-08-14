Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqda

·0·Sport
Como hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Liam Delap nomzodini koʻrib chiqmoqda

Italiyaning Como klubi bosh murabbiyi Sesk Fabregas jamoa hujum chizigʻini yanada kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol harakatlarni davom ettirmoqda. Sky Sport maʼlumotiga koʻra, jamoa rahbariyati Chelsi hujumchisi Liam Delap transferi ustida dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan va bu variant asosiy nishonga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Joriy mavsumda Como transfer oynasida ancha faol ish olib borib, Chempionlar ligasi darajasidagi tarkib shakllantirishga intilmoqda. Klub himoya chizigʻini noldan qayta qurdi va Nico Paz kabi iqtidorli futbolchilarni saqlab qoldi. Shunga qaramay, bosh murabbiy Sesk Fabregas Italiya va Yevropa maydonlarida raqobatbardosh boʻlish uchun jamoaga mutlaqo asosiy tarkibda oʻynay oladigan yuqori saviyadagi hujumchi zarurligini talab qilmoqda.

Moise Kean transferidagi qiyinchiliklar

Aslida Como uzoq vaqtdan beri Fiorentina hujumchisi Moise Keanni oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirgan edi. Klub Italiya terma jamoasi aʼzosi uchun ikki marotaba rasmiy taklif yuborgan boʻlib, ularning oxirgisi 35 million yevro va bonuslarni oʻz ichiga olgandi. Ushbu transfer A Seriya va Chempionlar ligasi qaydnomalari uchun ham muhim ahamiyat kasb etishi kerak edi.

Biroq Fiorentina sport direktori Fabio Paratici ushbu taklifni rad etdi. Shundan soʻng Como sport direktori Ludi muqobil variantlarni izlay boshladi va eʼtiborini Londonning Chelsi klubiga qaratdi.

Liam Delap varianti va muzokaralar

Klub rahbariyati avvalroq Trevoh Chalobah transferi boʻyicha Chelsi bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilgan edi. Endi esa shu diplomatik aloqalardan foydalangan holda, 2003 yilda tugʻilgan angliyalik hujumchi Liam Delap masalasida muzokaralar olib borilmoqda. Londonliklar uni bir yil oldin Ipsvichdan taxminan 40 million yevro evaziga sotib olgan edi.

Sky Sport xabar berishicha, hozirgi kunda ushbu transferni ijara asosida amalga oshirish varianti koʻrib chiqilmoqda. Bunda Chelsi futbolchining maoshining bir qismini toʻlab berishga tayyor ekanligini bildirgan. Tomonlar oʻrtasidagi dastlabki aloqalar ijobiy yakun topgan boʻlib, Moise Keanga muqobil sifatida Liam Delap nomi jiddiy shakllanmoqda.

ComoLiam DelapSesk FabregasChelsiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaFrenk Lempard Koventri bilan APLga qaytishga tayyorlanmoqdaBugun, 16:54Davide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiDavide Frattesi transferi atrofidagi mojaro hal etildiBugun, 16:33Sofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiSofie Lundgaard Liverpulni tark etib, Ayntraxt safiga qoʻshildiBugun, 16:19Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiAlan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiBugun, 16:13Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaJeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaBugun, 15:55Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiBugun, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi