McLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdi
Britaniyaning mashhur superkar ishlab chiqaruvchisi McLaren kompaniyasi Kaliforniyadagi nufuzli Monterey Car Week tadbirida oʻzining yangi McL 6GT modelini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur eksklyuziv avtomobil kompaniya asoschisi Bryus Maklaren tomonidan yaratilgan ilk yoʻl avtomobili boʻlgan historik M6GT xotirasiga bagʻishlangan boʻlib, u soʻnggi oʻttiz yildan ortiq vaqt ichida mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan ilk McLaren superkariga aylandi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi model asosiy seriyali avtomobillar qatoridan alohida oʻrin egallab, cheklangan tirajda ishlab chiqariladi. U Speedtail yoki yaqinda taqdim etilgan W1 kabi oʻta yuqori koʻrsatkichlarga ega Ultimate Series modellaridan butunlay farq qiluvchi oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻladi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu loyiha brendning asl isyonkor ruhini aks ettirib, xaridorlarga tamoman oʻzgacha xarakter va yondashuvni taqdim etadi.
Oʻtgan asr dizayn ruhi va zamonaviy texnologiyalarTashqi koʻrinishiga koʻra, McL 6GT amaldagi McLaren modellaridan keskin farq qiladi. Uglerod tolali yengil korpusga ega boʻlgan ushbu superkar 1960-yillarning avtomobilsozlik anʼanalaridan ilhomlangan holda yaratilgan. Avtomobil silueti McLarenʼni jahon avtosporti xaritasiga kiritgan mashhur M6A Can-Am poyga mashinasini yodga soladi.
Muhandislar aerodinamikani yaxshilash maqsadida toza va past qarshilik koʻrsatuvchi yuzalar hamda oʻziga xos Kamm quyruq dizaynidan foydalanganlar. Shuningdek, avtomobilda kompaniya asoschisi Bryus Maklaren xotirasiga hurmat bajo keltirilgan — uning imzosi dvigatel boʻlinmasida joylashgan boʻlsa, yonilgʻi bakining qopqogʻiga dastlabki «Speedy Kiwi» logotipi oʻyib yozilgan.
Texnik xususiyatlar va kelajak rejalariHozircha ishlab chiqaruvchi avtomobilning aniq texnik koʻrsatkichlari sir saqlanishini afzal koʻrmoqda. Biroq mutaxassislarning fikricha, McL 6GT modeli oʻzining asosiy arxitekturasi boʻyicha avtomatik uzatmali 750S superkariga yaqin turadi, biroq asosiy farq orqa oʻqqa quvvatni uzatuvchi olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisida boʻladi.
Eksklyuziv McL 6GT modeli rasman 2028-yilda savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan. Ushbu avtomobil nafaqat kolleksionerlar, balki haqiqiy haydash zavqini qadrlaydigan avtomobil ishqibozlari uchun chinakam shov-shuvli voqea boʻlishi kutilmoqda.
…