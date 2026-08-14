McLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdi

·0·Avto
McLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdi

Britaniyaning mashhur superkar ishlab chiqaruvchisi McLaren kompaniyasi Kaliforniyadagi nufuzli Monterey Car Week tadbirida oʻzining yangi McL 6GT modelini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur eksklyuziv avtomobil kompaniya asoschisi Bryus Maklaren tomonidan yaratilgan ilk yoʻl avtomobili boʻlgan historik M6GT xotirasiga bagʻishlangan boʻlib, u soʻnggi oʻttiz yildan ortiq vaqt ichida mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan ilk McLaren superkariga aylandi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi model asosiy seriyali avtomobillar qatoridan alohida oʻrin egallab, cheklangan tirajda ishlab chiqariladi. U Speedtail yoki yaqinda taqdim etilgan W1 kabi oʻta yuqori koʻrsatkichlarga ega Ultimate Series modellaridan butunlay farq qiluvchi oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻladi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu loyiha brendning asl isyonkor ruhini aks ettirib, xaridorlarga tamoman oʻzgacha xarakter va yondashuvni taqdim etadi.

Oʻtgan asr dizayn ruhi va zamonaviy texnologiyalar

Tashqi koʻrinishiga koʻra, McL 6GT amaldagi McLaren modellaridan keskin farq qiladi. Uglerod tolali yengil korpusga ega boʻlgan ushbu superkar 1960-yillarning avtomobilsozlik anʼanalaridan ilhomlangan holda yaratilgan. Avtomobil silueti McLarenʼni jahon avtosporti xaritasiga kiritgan mashhur M6A Can-Am poyga mashinasini yodga soladi.

Muhandislar aerodinamikani yaxshilash maqsadida toza va past qarshilik koʻrsatuvchi yuzalar hamda oʻziga xos Kamm quyruq dizaynidan foydalanganlar. Shuningdek, avtomobilda kompaniya asoschisi Bryus Maklaren xotirasiga hurmat bajo keltirilgan — uning imzosi dvigatel boʻlinmasida joylashgan boʻlsa, yonilgʻi bakining qopqogʻiga dastlabki «Speedy Kiwi» logotipi oʻyib yozilgan.

Texnik xususiyatlar va kelajak rejalari

Hozircha ishlab chiqaruvchi avtomobilning aniq texnik koʻrsatkichlari sir saqlanishini afzal koʻrmoqda. Biroq mutaxassislarning fikricha, McL 6GT modeli oʻzining asosiy arxitekturasi boʻyicha avtomatik uzatmali 750S superkariga yaqin turadi, biroq asosiy farq orqa oʻqqa quvvatni uzatuvchi olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisida boʻladi.

Eksklyuziv McL 6GT modeli rasman 2028-yilda savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan. Ushbu avtomobil nafaqat kolleksionerlar, balki haqiqiy haydash zavqini qadrlaydigan avtomobil ishqibozlari uchun chinakam shov-shuvli voqea boʻlishi kutilmoqda.

McLarenMcL 6GTSuperkarAvtoyangiliklarMexanik uzatmalar qutisi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiFerrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiBugun, 13:27Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikIkkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikBugun, 12:55Lucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiLucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiBugun, 12:29Czinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiCzinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiBugun, 12:27JLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdiJLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdiKecha, 19:28Tesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiTesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiKecha, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi