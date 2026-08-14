Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!
Islom Maxachev MMA tarixida ketma-ket 20 ta g'alabadan iborat seriya qayd etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Rossiyalik jangchi bunday natija tarixiy rekord bo'lib, uni boshqa hech kim yangilay olmasligi mumkinligini aytdi. Maxachev hozirda oktagonda ketma-ket 16 ta g'alabaga ega. U 16 avgust kuni UFC 330 turnirining markaziy jangida irlandiyalik mag'lubiyatsiz da'vogar Ien "Machado" Gerriga qarshi chempionlik kamarini himoya qiladi.
UFC yulduzi va yarim o‘rta vazn toifasida amaldagi chempion Islom Maxachev aralash jang san’atidagi (MMA) faoliyati bo‘yicha keyingi ulkan maqsadlari bilan o‘rtoqlashdi.
Rossiyalik jangchi faoliyati davomida ko‘plab cho‘qqilarni zabt etganini ta’kidlab, endilikda MMA tarixida abadiy qoladigan va qaytarish deyarli imkonsiz bo‘lgan g‘alabali seriya qayd etish niyatida ekanini bildirdi.
«Maqsad — ketma-ket 20 ta g‘alabalik seriya»
Maxachev o‘z oldiga qo‘ygan yangi marra haqida to‘xtalib, shunday dedi:
«Biz allaqachon barcha imkon qadar mumkin bo‘lgan rekordlarni yangilab bo‘ldik. Endi esa, ehtimol, ketma-ket 20 ta jangdan iborat g‘alabali seriyani qayd etish kerakdir. Bu juda ajoyib ko‘rsatkich bo‘lardi.
Agar biz ketma-ket 20 ta g‘alaba qozonishning uddasidan chiqa olsak, katta ehtimol bilan bu tarixiy rekordni boshqa hech kim yangilay olmaydi».
Rekord sari navbatdagi qadam: 16 avgust, UFC 330
Hozirga kelib Islom Maxachev oktagonda ketma-ket 16 ta g‘alabali seriya qayd etib kelmoqda. Ushbu g‘alabalar sonini yana bittaga oshirish va rekord sari yaqinlashish uchun unga navbatdagi jiddiy sinov kutmoqda.
Eslatib o‘tamiz, 16 avgust kuni AQSHning Pensilvaniya shtati, Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tadigan UFC 330 turnirining markaziy jangida Islom Maxachev irlandiyalik mag‘lubiyatsiz da’vogar Ien «Machado» Gerriga qarshi o‘z chempionlik kamarini himoya qiladi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…