O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!

·57·Sport
O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!
Qisqacha

O'zbekiston U-20 terma jamoasi 25 avgust kuni Toshkentda Janubiy Koreya U-20 jamoasiga qarshi xalqaro o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Mazkur bahs 25 avgustdan 6 sentyabrgacha bo'lib o'tadigan U-20 Osiyo kubogi saralash o'yinlari oldidan so'nggi nazorat uchrashuvi bo'ladi. Bosh murabbiy Jamoliddin Rahmatullayev ushbu sparring orqali futbolchilarning jismoniy va taktik holatini baholab, rasmiy o'yinlar uchun optimal taktikani tanlashni maqsad qilgan.

O‘zbekiston U-20 yoshlar terma jamoasi qit’a birinchiligi saralash bosqichi oldidan so‘nggi hal qiluvchi tayyorgarlik bosqichiga kirishmoqda.

Tajribali mutaxassis Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari 25 avgust kuni Toshkentda Osiyoning eng kuchli yoshlar termalaridan biri — Janubiy Koreya U-20 jamoasiga qarshi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi.

Qit’a saralashi oldidan so‘nggi nazorat bahsi

Ma’lum bo‘lishicha, 25 avgustdan 6 sentyabrga qadar U-20 Osiyo kubogining saralash bahslari bo‘lib o‘tadi. Ushbu qit’aviy musobaqaga puxta hozirlik ko‘rayotgan vakillarimiz uchun koreyalik tengqurlariga qarshi kechadigan bahs rasmiy bellashuvlar oldidan eng muhim va asosiy sinov vazifasini o‘tab beradi.

Bosh murabbiy Jamoliddin Rahmatullayev mazkur sparring bahsi orqali asosiy tarkib o‘yinchilarining jismoniy va taktik holatini to‘liq ko‘rikdan o‘tkazib, rasmiy saralash o‘yinlari uchun optimal taktikani tanlab olishni maqsad qilgan.

Toshkentdagi stadionda kechadigan murosasiz o‘rtoqlik uchrashuvi yosh futbolchilarimiz uchun katta sinov va mahorat maktabi bo‘lishi kutilmoqda.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

O'zbekistonJanubiy KoreyaToshkentJaloliddin RahmatullayevTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinEndi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinBugun, 18:55Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Bugun, 18:39Komo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaKomo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:11PSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiPSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiBugun, 18:00Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Bugun, 17:55Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Bugun, 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi