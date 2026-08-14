O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!
O'zbekiston U-20 terma jamoasi 25 avgust kuni Toshkentda Janubiy Koreya U-20 jamoasiga qarshi xalqaro o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Mazkur bahs 25 avgustdan 6 sentyabrgacha bo'lib o'tadigan U-20 Osiyo kubogi saralash o'yinlari oldidan so'nggi nazorat uchrashuvi bo'ladi. Bosh murabbiy Jamoliddin Rahmatullayev ushbu sparring orqali futbolchilarning jismoniy va taktik holatini baholab, rasmiy o'yinlar uchun optimal taktikani tanlashni maqsad qilgan.
O‘zbekiston U-20 yoshlar terma jamoasi qit’a birinchiligi saralash bosqichi oldidan so‘nggi hal qiluvchi tayyorgarlik bosqichiga kirishmoqda.
Tajribali mutaxassis Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari 25 avgust kuni Toshkentda Osiyoning eng kuchli yoshlar termalaridan biri — Janubiy Koreya U-20 jamoasiga qarshi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi.
Qit’a saralashi oldidan so‘nggi nazorat bahsi
Ma’lum bo‘lishicha, 25 avgustdan 6 sentyabrga qadar U-20 Osiyo kubogining saralash bahslari bo‘lib o‘tadi. Ushbu qit’aviy musobaqaga puxta hozirlik ko‘rayotgan vakillarimiz uchun koreyalik tengqurlariga qarshi kechadigan bahs rasmiy bellashuvlar oldidan eng muhim va asosiy sinov vazifasini o‘tab beradi.
Bosh murabbiy Jamoliddin Rahmatullayev mazkur sparring bahsi orqali asosiy tarkib o‘yinchilarining jismoniy va taktik holatini to‘liq ko‘rikdan o‘tkazib, rasmiy saralash o‘yinlari uchun optimal taktikani tanlab olishni maqsad qilgan.
Toshkentdagi stadionda kechadigan murosasiz o‘rtoqlik uchrashuvi yosh futbolchilarimiz uchun katta sinov va mahorat maktabi bo‘lishi kutilmoqda.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…