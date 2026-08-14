17 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 17 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Dollar 46,71 so'mga arzonlab, 11 891,18 so'mni, Yevro 15,82 so'mga arzonlab, 13 753,34 so'mni tashkil etdi. Rossiya rubli 0,07 so'mga qimmatlab, 141,83 so'm bo'ldi, Funt sterling esa 11,89 so'mga arzonlab, 16 095,90 so'mga tushdi. Yapon iyenasi 74,73 so'm, Shveysariya franki 14 644,31 so'm, Xitoy yuani esa 1 763,93 so'm etib belgilandi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 17 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 46,71 so‘mga arzonlab, 11 891,18 so‘mga tushdi.
• Yevro 15,82 so‘mga arzonlab, 13 753,34 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 0,07 so‘mga qimmatlab, 141,83 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 11,89 so‘mga arzonlab, 16 095,90 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,19 so‘mga arzonlab, 74,73 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 46,67 so‘mga arzonlab, 14 644,31 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 6,46 so‘mga arzonlab, 1 763,93 so‘mga tushdi.
…