Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?
Rio Ngumoha 2026–2027 yilgi mavsumda rivojlanishining yangi bosqichiga chiqishi uchun Liverpul safida muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi zarur. Liverpul afsonasi Jon Barns uning asosiy tarkibda barqaror o'rin egallab, bosqichma-bosqich rivojlanishi kerakligini ta'kidladi.
Liverpul jamoasining yosh iqtidori Rio Ngumoha oʻzining rivojlanishida yangi bosqichga koʻtarilishi uchun 2026–2027 yilgi mavsumda muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi zarur. Angliya futbolining porlab kelayotgan yulduzlaridan biri boʻlgan 17 yoshli futbolchi oʻtgan mavsumlarda qator tarixiy natijalarni qayd etib, jamoaning asosiy tarkibiga kirish yoʻlidagi ilk muhim qadamlarni tashlagandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Liverpul afsonasi Jon Barns 247Bet nashri bilan suhbatda yosh vingerning kelajagi haqida fikr bildirar ekan, uning oʻsish jarayoniga bosqichma-bosqich yondashish muhimligini taʼkidladi. Ekspertning fikricha, jamoatchilik koʻpincha yosh oʻyinchilardan darhol dunyoning eng yaxshi futbolchisiga aylanishini kutib, ularga ortiqcha bosim oʻtkazib yuboradi.
Yosh iqtidorning klubdagi ilk yutuqlariChelsi akademiyasidan Mersisayd klubiga koʻchib oʻtgan Rio Ngumoha 2025-yilning yanvar oyida Liverpul safida maydonga tushib, klub tarixidagi asosiy tarkibda maydonga tushgan eng yosh futbolchiga aylangan edi. Oʻshanda uning yoshi atigi 16 yoshu 135 kunni tashkil qilgan boʻlib, bosh murabbiy Arne Slot uning imkoniyatlaridan bosqichma-bosqich foydalanishga harakat qildi.
Shuningdek, avgust oyida Nyukasl Yunayted darvozasiga kiritilgan dramatik gʻalaba toʻpi unga Liverpul safida gol urgan eng yosh futbolchi maqomini keltirdi. Shundan soʻng u Chempionlar ligasi, Angliya kubogi va Liga kubogi bahslarida ham oʻzini koʻrsatishga muvaffaq boʻldi va Angliya milliy jamoasining yangi zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida debyut qildi.
Kelgusi mavsumdagi asosiy vazifalarJon Barnsning taʼkidlashicha, hozirgi bosqichda Rio Ngumoha uchun eng asosiysi — jamoada barqaror oʻrin egallash va asta-sekinlik bilan rivojlanishdir. «Biz uning asosiy tarkibda muntazam oʻynashini taʼminlashimiz kerak, shundan keyingina uni Liverpul yoki Angliya terma jamoasining yetakchi futbolchisi sifatida tilga olishimiz mumkin boʻladi», — deydi klub afsonasi.
Ngumohaning oʻyin uslubi asosan raqiblarga qarshi faol harakat qilish va toʻp bilan oldinga intilishga asoslangan. Ayrim vaqtlarda u ortiqcha harakatlar qilib yuborishda ayblansa-da, Liverpul murabbiylar shtabi uning ijodiy salohiyatini cheklab qoʻymaslik kerakligini yaxshi tushunadi, chunki aynan ana shu xususiyat uni boshqa hujumchilardan ajratib turadi.
…