Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?

·29·Sport
Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?
Qisqacha

Rio Ngumoha 2026–2027 yilgi mavsumda rivojlanishining yangi bosqichiga chiqishi uchun Liverpul safida muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi zarur. Liverpul afsonasi Jon Barns uning asosiy tarkibda barqaror o'rin egallab, bosqichma-bosqich rivojlanishi kerakligini ta'kidladi.

Liverpul jamoasining yosh iqtidori Rio Ngumoha oʻzining rivojlanishida yangi bosqichga koʻtarilishi uchun 2026–2027 yilgi mavsumda muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi zarur. Angliya futbolining porlab kelayotgan yulduzlaridan biri boʻlgan 17 yoshli futbolchi oʻtgan mavsumlarda qator tarixiy natijalarni qayd etib, jamoaning asosiy tarkibiga kirish yoʻlidagi ilk muhim qadamlarni tashlagandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Liverpul afsonasi Jon Barns 247Bet nashri bilan suhbatda yosh vingerning kelajagi haqida fikr bildirar ekan, uning oʻsish jarayoniga bosqichma-bosqich yondashish muhimligini taʼkidladi. Ekspertning fikricha, jamoatchilik koʻpincha yosh oʻyinchilardan darhol dunyoning eng yaxshi futbolchisiga aylanishini kutib, ularga ortiqcha bosim oʻtkazib yuboradi.

Yosh iqtidorning klubdagi ilk yutuqlari

Chelsi akademiyasidan Mersisayd klubiga koʻchib oʻtgan Rio Ngumoha 2025-yilning yanvar oyida Liverpul safida maydonga tushib, klub tarixidagi asosiy tarkibda maydonga tushgan eng yosh futbolchiga aylangan edi. Oʻshanda uning yoshi atigi 16 yoshu 135 kunni tashkil qilgan boʻlib, bosh murabbiy Arne Slot uning imkoniyatlaridan bosqichma-bosqich foydalanishga harakat qildi.

Shuningdek, avgust oyida Nyukasl Yunayted darvozasiga kiritilgan dramatik gʻalaba toʻpi unga Liverpul safida gol urgan eng yosh futbolchi maqomini keltirdi. Shundan soʻng u Chempionlar ligasi, Angliya kubogi va Liga kubogi bahslarida ham oʻzini koʻrsatishga muvaffaq boʻldi va Angliya milliy jamoasining yangi zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida debyut qildi.

Kelgusi mavsumdagi asosiy vazifalar

Jon Barnsning taʼkidlashicha, hozirgi bosqichda Rio Ngumoha uchun eng asosiysi — jamoada barqaror oʻrin egallash va asta-sekinlik bilan rivojlanishdir. «Biz uning asosiy tarkibda muntazam oʻynashini taʼminlashimiz kerak, shundan keyingina uni Liverpul yoki Angliya terma jamoasining yetakchi futbolchisi sifatida tilga olishimiz mumkin boʻladi», — deydi klub afsonasi.

Ngumohaning oʻyin uslubi asosan raqiblarga qarshi faol harakat qilish va toʻp bilan oldinga intilishga asoslangan. Ayrim vaqtlarda u ortiqcha harakatlar qilib yuborishda ayblansa-da, Liverpul murabbiylar shtabi uning ijodiy salohiyatini cheklab qoʻymaslik kerakligini yaxshi tushunadi, chunki aynan ana shu xususiyat uni boshqa hujumchilardan ajratib turadi.

Rio NgumohaLiverpulJon BarnsAPLFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinEndi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinBugun, 18:55Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Bugun, 18:39Komo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaKomo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:11PSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiPSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiBugun, 18:00O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!Bugun, 17:54Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Bugun, 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi